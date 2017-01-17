Новость дня

В Новгороде Великом ученые восстановили фреску XV века, разрушенную более 300 лет назад, собрав ее из примерно 400 фрагментов.

Фреска Богородицы на троне ("Тронной Богородицы") была написана неизвестным представителем новгородской живописной школы в южной части Софийского кафедрального собора Новгородского кремля. Во время реконструкции собора в конце XVII века ее сбили со стены. Более чем через 200 лет сотни обломков фрески были обнаружены и собраны учеными на полу собора во время раскопок. Для подбора фрагментов фрески потребовалось несколько десятков лет.

Антиновость дня

Эпидемия гриппа в России продолжается. Недельный эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 52 регионах России.

На второй неделе текущего года в России были закрыты 901 школа, 15 детских садов и 39 школ-интернатов, а также 106 классов в 51 школе.

Непонятная новость дня

Жители Башкирии переплатили за ЖКХ 42 миллиона рублей – на такую сумму выявил нарушения в начислении платы за жилищно-коммунальные услуги Госкомитет по жилищному надзору РБ.

Тарифы ЖКХ / habinfo.ru

За год было выписано 780 предписаний, большая часть которых была связана с возвратом неправильно начисленной платы за общедомовые нужды, а также перерасчета за отопление Принимая в расчет высокие штрафы (от 100 до 300 тысяч рублей), управляющие компании предпочли своевременно исполнить требования надзорного ведомства.

Ассорти

На границе Московской и Владимирской областей на участке от 93 до 95 км трассы М7 "Волга" почти на год ограничат движение транспорта в связи с капитальным ремонтом моста через реку Киржач.

В настоящее время движение по правой стороне автодороги закрыто полностью, на левой стороне организовано по одной полосе движения в каждом направлении. Ограничения введены до 20 декабря 2017 года.

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В Алтайском крае произошел взрыв в цеху по производству взрывчатых веществ Бийского олеумного заводе. Причиной взрыва стали отложения взрывчатки, которые сдетонировали в ходе ремонтных работ.

По предварительным данным, от взрыва пострадали четыре человека. Разрушений нет, пожара не произошло. Инцидент не повлиял на технологический процесс предприятия.

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Собака в пункте содержания животных. / pixabay.com

В Нижнем Новгороде начинается судебный процесс над организаторами «концлагеря для собак», обнаруженного осенью 2016 года на улице Левинка. Областной комитет госветнадзора обратился в суд с иском о запрете деятельности ООО «ЭБС» из-за многочисленных нарушений при отлове и содержании животных.

В пункте временного содержания животных «ЭБС» в неотапливаемом помещении на протяжении многих месяцев действовала передержка для отловленных безнадзорных собак. Животных не кормили, не давали воды и никак за ними не ухаживали. В нарушение законодательства о ветеринарии отсутствовала возможность проведения лечения и стерилизации поступивших собак, а все поступавшие туда животные по истечении 10 дней усыплялись в соответствии с заключением ветеринарного врача как агрессивные или больные. При этом применялись препараты, которые не были предназначены для эвтаназии.

На момент обнаружения «концлагеря» в нем было обнаружено более 20 собак с признаками истощения. Здесь же находились трупы уже умерших животных.