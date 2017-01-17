Топ новостей 17 января

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ЕСПЧ признал дискриминационным российский «закон Димы Яковлева», Владимир Путин сравнил заказчиков компромата на Трампа с проститутками, а экс-командир батальона «Север» дал показания в суде по делу об убийстве Бориса Немцова.

ЕСПЧ признал нарушение властями РФ прав человека при прекращении процедуры усыновления российских детей в американские семьи после введения в России «закона Димы Яковлева». Суд удовлетворил иски 45 заявителей из США, которые к тому моменту уже начали процесс усыновления. Запрет на усыновление признан дискриминацией по национальному признаку. По каждому из исков РФ должна выплатить компенсацию в размере трех тысяч долларов, а также покрыть издержки заявителей. В СПЧ признали законность такого вердикта, но Минюст заявил, что будет обжаловать решение ЕСПЧ.

Главная претензия - закон "Димы Яковлева" НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ распространяться на процедуры усыновления,которые были начаты к моменту его принятия — Pavel Chikov (@pchikov) 17 января 2017 г.

CNN сделал подборку резких высказываний Дональда Трампа про Россию до президентской гонки в Штатах. В 2014 году миллиардер в интервью выступал в поддержку санкций против РФ и назвал ее «геополитическим врагом США номер один», как это до него сделал Митт Ромни. Санкции же он объяснил необходимостью «продемонстрировать силу».

трампа думаю грохнут. хорошо это или плохо, не знаю. но грохнут. — marat guelman (@galerist) 17 января 2017 г.

Сергей Лавров рассказал о попытке вербовки российского дипломата спецслужбами США в апреле 2016 года. Он отверг обвинения о давлении и слежке за американскими дипломатами в Москве. Лавров сообщил о «переодетых» дипломатах из США, которые неоднократно участвовали в оппозиционных акциях в Москве. В Кремле также пообещали отреагировать на попытки вербовки своих дипломатов.

С.В.Лавров "Переодетые дипломаты из США идут на митинг оппозиции на Болотную площадь"

2011г., холст, масло: pic.twitter.com/MpKRYJGlQO — Пятая Колонка (@5th_kolonna) 17 января 2017 г.

Лавров: Американские переодетые дипломаты участвуют в несанкционированных митингах России. pic.twitter.com/IatBH9vSDU — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 17 января 2017 г.

Переодетый Дональд Трамп участвовал в съезде Единой России. — Nikolay X (@Blck_saturday) 17 января 2017 г.

Владимир Путин назвал заказчиков «фальшивки» о Дональде Трампе «проститутками». Он утверждает, что российские спецслужбы «не гоняются за каждым миллиардером». Путин предрек волнения в США, как на Украине, в связи с тем, что легитимность Трампа хотят подорвать. Сам он отказался ругать или хвалить нового лидера США, однако критически отозвался о прежней администрации Барака Обамы.

Дмитрий Песков заявил, что русские люди предпочитают есть не снег, а «очень вкусные деликатесы отечественного производства». Так он ответил на слова советника Трампа Скарамуччи, который заявил, что санкции сплотили россиян вокруг Путина, и теперь они готовы «есть снег, чтобы выжить». Песков при этом отметил, что благодаря санкциям деликатесов «становится все больше и больше».

@netovetz деликатесов так много, что излишки давятся тракторами , если не верят , пусть смотрят отчеты , сколько тонн продуктов уничтожили — ТАМБОВСКИЙ ЙОЖИГ (@amebel1) 17 января 2017 г.

Выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов

Выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов, задержание которого сегодня подтвердил премьер Турции, сознался в том, что именно он совершил теракт в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь. Он также рассказал, что прошел подготовку в Афганистане.

Экс-командир батальона «Север» внутренних войск МВД Чечни Алибек Делимханов на явился на допрос по делу об убийстве Бориса Немцова. Он заявил, что не направлял в командировку в Москву своего подчиненного Заура Дадаева, главного фигуранта дела об убийстве политика. Делимханов заявил, что уволился из батальона в мае-июне 2015 года.

Делимханов не ответил ни на один вопрос за 40 минут, присяжные ушли на перерыв, из их комнаты слышны крики и недовольство допросом, хехе — Нестерова Лизавета (@nesteliza_) 17 января 2017 г.

В рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index Россия оказалась лишь на 26-м месте, потеряв сразу 14 позиций по сравнению с прошлым годом. Авторы рейтинга связывают падение с последствиями обвала цен на нефть и санкциями.

Максим Топилин заявил, что россиян ожидает рост как реальных, так и номинальных зарплат уже в этом году. Он отметил позитивные тенденции, которые начались еще в августе. Минтруд полагает, что этому также будет способствовать поручение президента об увеличении зарплат бюджетников. Топилин также пообещал поставить точку в вопросе того, будет ли накопительная часть пенсии добровольной или обязательной.

Глава Минтруда Топилин заявил, что зарплаты россиян так вырастут, что не будут помещаться в карманах. Надо привыкать ходить без штанов. pic.twitter.com/s3FBSUDMfi — Наша Канада (@NashaCanada) 17 января 2017 г.

Пьяный Священник устроил массовое ДТП в центре Ростова-на-Дону в ночь на 17 января. При аварии пострадали женщина и ребенок. Авто священника врезалось в двигавшийся в попутном направлении «ВАЗ», и обе машины врезались в припаркованные у тротуара авто. Всего повреждения получили семь автомобилей. Местная епархия признала, что за рулем был ее сотрудник, и пообещала отстранить его от служб.