Во вторник, 17 января, в швейцарском Давосе открылся очередной всемирный экономический форум, в этот раз его темой стало «Чуткое и ответственное руководство». Форум продлится до 20 января, за это время более 2,5 тысяч человек из 90 стран мира обсудят ключевые вопросы, проблемы и перспективы развития мировой экономики.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев не принимают участия в ВЭФ, в этом году делегацию возглавляет первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов, также в нее входят вице-премьер Ольга Голодец и министр экономического развития Максим Орешкин.

Ольга Голодец на ВЭФ в Давосе 17 января 2017 Copyright by World Economic Forum / Walter Duerst

На этом форуме также организована работа «Русского дома». Это площадка, цель которой — изменение восприятия России и российских компаний другими странами. Там ведутся дискуссии и обсуждения, проводятся встречи, посвященные роли четвертой промышленной революции и развития инвестиционного климата в России.

Судьба рынка нефти

Год назад основной темой ВЭФ стала стоимость нефти в контексте снятия санкций с Ирана. В этот раз ситуация на рынке нефти обсуждается не менее активно. В частности, во вторник на площадке форума выступили исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол и генеральный директор государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. Амин Нассер. Оба эксперта считают, что мировой спрос на нефть будет расти, даже при учете развития возобновляемых источников энергии и постепенного перехода на электрические автомобили. По мнению Нассера, возобновляемая энергетика в будущем получит значительную долю рынка, но все равно не станет доминирующей. «Будет рост в нефтяной отрасли даже в 2040 году, даже в 2060 году. Нам необходимо быть к этому готовыми, и мы наращиваем свои мощности, чтобы быть готовыми», — приводит РИА Новости его слова. На данный момент Saudi Arabian Oil Co добывает 12,5 миллиона баррелей в день, и этот показатель растет.

Амин Нассер Copyright by World Economic Forum / Jakob Polacsek

Фатих Бирол заметил, что одного развития рынка электромобилей недостаточно для кардинального изменения ситуации в отрасли, ведь вместе с ним будут расти и драйверы увеличения спроса на нефть, в их числе грузовики, самолеты и корабли. «В настоящее время одна из сотни машин имеет электрический двигатель… Даже если в будущем каждая вторая машина будет электрической, мировой спрос на энергию продолжит расти, потому что этот рост идет не от легковых машин, а от грузовиков. Одна треть мирового роста спроса на нефть сейчас приходится на грузовики в Азии», — цитирует агентство его слова.

В кулуарах форума Бирол также поделился и более общим прогнозом: в ближайшие несколько лет он ожидает сильную волатильность цен на нефть, возобновление роста производства сланцевой нефти в США в текущем году при условии, что цена на нефть сохранится на нынешнем уровне, а также он считает, что в случае реализации соглашения ОПЕК, равновесие на рынке будет достигнуто уже в первой половине 2017 года.

Дебют главы КНР

Лидер КНР Си Цзиньпин участвует в ВЭФ впервые, он почетный гость, и в этот раз именно он открывал форум. В своем выступлении Си Цзиньпин затронул несколько важных вопросов. Он заявил, что политика краткосрочного стимулирования экономики доказала свою неэффективность, и сейчас мировая экономика находится на пути к формированию новых драйверов роста. Неожиданно для многих он заговорил о стремлении к глобализации и призвал отказаться от протекционизма, подчеркнув, что в в торговых войнах победителей не бывает. «Многие современные проблемы, беспокоящие мировое сообщество, вызваны не глобализацией», — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин в Давосе Copyright by World Economic Forum / Destination Davos Klosters / Mattias Nutt

При этом в последнее время уклон в сторону протекционизма отчетливо прослеживался в выступлениях избранного президента США Дональда Трампа, которому, вероятно, и было адресовано это послание главы КНР. Представитель США на ВЭФ, советник президента Энтони Скарамуччи заявил, что США не заинтересованы в развязывании торговой войны.

По мнению аналитика «Альпари» Максима Романчука, Китай, как и все прочие страны, несмотря на заявления о глобализации, будет защищать свои рынки: «В условиях сегодняшнего дня каждая из сторон исходит в первую очередь из интересов собственно национальной экономики», — считает он. Основная цель речи китайского лидера, по его словам, это минимизация накала в отношениях с США, чтобы реальной торговой войны действительно удалось избежать: «В данный момент вероятность начала открытого соперничества в сфере внешней торговли между КНР и США очень велика. Но дурной мир лучше хорошей войны, поэтому заявление господина Си является сигналом к продолжению диалога вместо открытого противостояния», – цитирует Романчука «Взгляд».

Восстановление позиций России

Глава внешнеполитического ведомства Италии Анджелино Альфано на одной из сессий форума заявил, что следует рассмотреть возможность и условия возвращения к формату «большой восьмерки» (G8), то есть возвращения России к обсуждению остальных стран, которые в последние годы предпочли урезанный формат — G7. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, высказал мнение, что такое развитие событий улучшило бы инвестиционный климат страны: «Россия очень успешно участвует и в таких форматах как G20 и БРИКС. Они, конечно, даже более важны для нас, чем другие форматы. Но желание различных партнеров хорошо относиться к России можно только приветствовать», — сказал Дмитриев, пишет ТАСС.

Анджелино Альфано Официальная страница в Facebook

Он также отметил успехи России, достигнутые за последний год, благодаря которым страна укрепила свои позиции: «Все видят, что экономика России выдержала кризис. Все понимают, что цены на нефть стабильны и позитивны для нас. Все видят, что с точки зрения отношений с администрацией США есть позитивные моменты. Все понимают, что в Сирии Россия добилась ряда серьезных успехов, поэтому отношение меняется, и Россия, безусловно, усилила свои позиции за последний год»,— заявил Дмитриев.

В негласном ожидании скорого снятия антироссийских санкций тема привлечения инвестиций в экономику России на этом форуме поднималась уже не раз, и к ней будут возвращаться еще неоднократно во все остальные дни форума. Одна из задач наших делегатов — возвращение ушедших инвестиций и привлечение новых. Как заявил Максим Орешкин, выступая на Гайдаровском форуме всего несколько дней назад, российская экономика демонстрирует рост, а правительство концентрируется на преодолении структурных ограничений для этого роста. То есть максимум выгоды от инвестиций смогут получить те, кто будет действовать быстрее, и начнет вкладывать средства, не теряя времени. С этой идеей он и планировал посетить форум в Давосе, чтобы привлечь заинтересованных людей и инвестиции.

Кроме того, в первый день форума глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти допустил, что в течение полугода может быть возобновлено финансирование российских проектов банком, которое было прекращено три года назад со вступлением в силу антироссийских санкций. Решение о дальнейшей судьбе этих проектов будет принимать совет акционеров банка, и в случае, если оно окажется положительным, то работа банка будет восстановлена достаточно быстро. Однако, по мнению экспертов, это маловероятно, так как в числе акционеров банка и сами инициаторы антироссийских санкций.