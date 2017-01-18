Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении губернатора Самарской области, «группы лиц» акционерного общества «Газпром» и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Об этом сообщается на сайте ФАС.

В сообщении ведомства объясняется, что дело было возбуждено из-за ограничения доступа на товарный рынок (п. 4 ст. 16 закона о защите конкуренции). Обращение в ФАС поступило от Средневолжской газовой компании (СВГК), она жаловалась на действия органов исполнительной власти Самарской области и на компании, которые входят в «Газпром».

В сообщении утверждается, что в 2011 году губернатор области и «дочка» «Газпрома» утвердили корректировку в схему газоснабжения и газификации региона, которая подразумевает строительство новых газораспределительных систем и развития старых. ФАС отмечает, что разработка и принятие подобных документов должны касаться газовых сетей «независимых организаций», а не только «Газпрома».

Встреча губернатора Самарской области Владимира Артякова и председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера. 5 сентября 2011 gazprom.ru

ФАС отмечает, что, несмотря на то, что в Самарской области есть «как минимум» две газораспределительных организации — СВГК и «Газпром газораспределение Самара», изменения были приняты самарским губернатором и «Газпромом» без согласования со Средневолжской газовой компанией. Кроме того, ФАС выявила, что к данной схеме у СВГК были замечания, которые она передала Министерству энергетики и ЖКХ Самарской области, но они не были учтены.

«Такие действия представителей власти региона и группы лиц ПАО "Газпрома" могут привести к уходу с рынка ООО "Средневолжская газовая компания"», — говорится в сообщении ФАС.

Первое рассмотрение дела назначено на 3 февраля, отмечает ведомство.

При этом характерно, что в 2011 году губернатором Самарской области еще был Владимир Артяков. Он подал в отставку только в 2012 году, именно тогда ему на смену пришел Николай Меркушкин. Сейчас Артяков является первым заместителем гендиректора «Ростеха».

Таким образом антимонопольное ведомство имеет вопросы к действующему губернатору лишь потому, что он не отменил решение своего предшественника.

Церемония открытия газопровода "Винтай - Самара". В центре - губернатор Самарской области Николай Меркушкин ООО «Газпром трансгаз Самара»

Отметим, что ФАС в последнее время действительно занимает проблема газификации страны. В ноябре начальник управления контроля топливо-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин заявил, что ФАС выступает против строительства газовых сетей, если им есть альтернатива, так как их создание обходится дорого и увеличивает тариф, чего можно избежать.

«Мы считаем, с точки зрения наших программ развития конкуренции, при развитии газификации перед тем, как строить газовые сети, нужно смотреть альтернативу — развивать, например, сжижение газа», — сказал Махонин.

В начале октября глава «Газпрома» Алексей Миллер также заявил, что стопроцентная газификация регионов России не может быть осуществлена без развития производства малотоннажного СПГ. По его словам, возможности увеличения газификации в стране за счет строительства газопроводов уже во многом исчерпаны.