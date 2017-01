«Коммерсантъ» в статье «Полис не подали по расписанию» пишет, что отсутствие онлайн-продаж ОСАГО обернется санкциями для страховщиков.

«Разбор облетов»: «Аэрофлот» не согласовывает концепцию воздушного пространства Москвы.

«Сбербанк с доставкой на дом»: Alibaba Group нашла потенциального партнера по интернет-торговле.

РБК в статье «Молдавия пообещала вернуться» пишет, о чем договорились Владимир Путин и Игорь Додон.

«Загружаем много, платим мало»: Россия вошла в топ-5 по числу загрузок мобильных приложений в мире.

«В надежде на отскок»: какие из дешевых валют стоит купить в 2017 году.

«Известия» в статье «Пенсия в рассрочку» пишут, что экономисты призывают правительство отказаться от единовременных выплат в пользу ежемесячной или ежегодной прибавки к пенсии.

«Коррупционные дела вызывают интерес у российских граждан»: Согласно данным ВЦИОМа, большинство респондентов считают крупный штраф достаточной мерой наказания за получение взятки.

«Туристов защитят рублем»: до конца января все операторы по выездному туризму должны сформировать фонды своей персональной ответственности.

«Газета.ru» написала статью о ситуации в Донбассе накануне инаугурации Трампа и озаглавила ее цитатой главы ДНР Александра Захарченко: «Мы должны претендовать на всю территорию Украины».

«Асад теряет последний город на востоке»: боевики ИГ штурмуют Дейр-эз-Зор.

«Украина нагрелась еще на $5,3 млрд»: «Газпром» обновил свои требования к Украине.

The Economist: «Британия и Европа. На пути к максимальному Brexit'у» (Britain and Europe: Heading for Brexit Max). Премьер-министр Британии Тереза Мэй подтвердила, что Британия склоняется к отсоединению от ЕС по наиболее жесткому сценарию.

«Токсичные автомобильные выбросы: за пределом» (Toxic car emissions: Over the limit). Токсичные выбросы автомобилей, возможно, в несколько раз превышают легальные ограничения.

Bloomberg: «В фокусе внимания оказалась выдвинутая Мэй концепция Brexit'а» (May’s Brexit Vision Comes Into Focus). Премьер-министр Британии Тереза Мэй предложила наиболее подробную версию своей концепции дальнейших отношений между ее страной и ЕС.

«Неожиданное укрепление нефти ускоряет достижение поставленной ОПЕК цели, заявила Саудовская Аравия» (Oil’s Surprise Strength Is Speeding OPEC Goal, Saudi Arabia Says). Неожиданное укрепление нефтяного рынка может привести к тому, что ОПЕК, вероятно, прекратит искусственное сокращение объемов нефтедобычи к середине этого года.

The Wall Street Journal: «Тереза Мэй очертила план чистого Brexit'а» (Theresa May Outlines Plan for Clean Brexit). Премьер-министр Британии Тереза Мэй во вторник сообщила, что Британия готова покинуть единый рынок ЕС.

«Brexit и фунт: всё непонятно» (Brexit and the Pound: Far From All Clear). Фунт стерлингов взлетел, после того как премьер-министр Британии Тереза Мэй изложила план отделения от ЕС. Однако британской валюте предстоит столкнуться с многочисленными вызовами.