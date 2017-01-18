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18 января 2017, 09:41
Аэрофлот Великобритания деньги коррупция Молдавия ОСАГО Саудовская Аравия Сбербанк Тереза Мэй туризм
Илья Карпюк

Заголовки утра. 18 января

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Полис не подали по расписанию» пишет, что отсутствие онлайн-продаж ОСАГО обернется санкциями для страховщиков.

«Разбор облетов»: «Аэрофлот» не согласовывает концепцию воздушного пространства Москвы.

«Сбербанк с доставкой на дом»: Alibaba Group нашла потенциального партнера по интернет-торговле.

РБК в статье «Молдавия пообещала вернуться» пишет, о чем договорились Владимир Путин и Игорь Додон.

«Загружаем много, платим мало»: Россия вошла в топ-5 по числу загрузок мобильных приложений в мире.

«В надежде на отскок»: какие из дешевых валют стоит купить в 2017 году.

«Известия» в статье «Пенсия в рассрочку» пишут, что экономисты призывают правительство отказаться от единовременных выплат в пользу ежемесячной или ежегодной прибавки к пенсии.

«Коррупционные дела вызывают интерес у российских граждан»: Согласно данным ВЦИОМа, большинство респондентов считают крупный штраф достаточной мерой наказания за получение взятки.

«Туристов защитят рублем»: до конца января все операторы по выездному туризму должны сформировать фонды своей персональной ответственности.

«Газета.ru» написала статью о ситуации в Донбассе накануне инаугурации Трампа и озаглавила ее цитатой главы ДНР Александра Захарченко: «Мы должны претендовать на всю территорию Украины».

«Асад теряет последний город на востоке»: боевики ИГ штурмуют Дейр-эз-Зор.

«Украина нагрелась еще на $5,3 млрд»: «Газпром» обновил свои требования к Украине.

The Economist: «Британия и Европа. На пути к максимальному Brexit'у» (Britain and Europe: Heading for Brexit Max). Премьер-министр Британии Тереза Мэй подтвердила, что Британия склоняется к отсоединению от ЕС по наиболее жесткому сценарию.

«Токсичные автомобильные выбросы: за пределом» (Toxic car emissions: Over the limit). Токсичные выбросы автомобилей, возможно, в несколько раз превышают легальные ограничения.

Bloomberg: «В фокусе внимания оказалась выдвинутая Мэй концепция Brexit'а» (May’s Brexit Vision Comes Into Focus). Премьер-министр Британии Тереза Мэй предложила наиболее подробную версию своей концепции дальнейших отношений между ее страной и ЕС.

«Неожиданное укрепление нефти ускоряет достижение поставленной ОПЕК цели, заявила Саудовская Аравия» (Oil’s Surprise Strength Is Speeding OPEC Goal, Saudi Arabia Says). Неожиданное укрепление нефтяного рынка может привести к тому, что ОПЕК, вероятно, прекратит искусственное сокращение объемов нефтедобычи к середине этого года.

The Wall Street Journal: «Тереза Мэй очертила план чистого Brexit'а» (Theresa May Outlines Plan for Clean Brexit). Премьер-министр Британии Тереза Мэй во вторник сообщила, что Британия готова покинуть единый рынок ЕС.

«Brexit и фунт: всё непонятно» (Brexit and the Pound: Far From All Clear). Фунт стерлингов взлетел, после того как премьер-министр Британии Тереза Мэй изложила план отделения от ЕС. Однако британской валюте предстоит столкнуться с многочисленными вызовами.

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