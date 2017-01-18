В петербургском ЗакСе яблочник Михаил Амосов попытался устроить своеобразный филибастер, чтобы сорвать принятие постановления в поддержку решения мэрии о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Единороссы о древней парламентской традиции, которая известна еще со времен республиканского Рима, не знали, и попытались Амосова остановить физически — об этом потом написали как о драке.

Вообще потасовки в парламенте — не редкость, и говорят скорее о том, что депутаты имеют какое-то влияние на реальную жизнь, иначе бы люди в залах пленарных заседаний не дрались, а спокойно спали. И людям, которым такие эксцессы не нравятся, впору задуматься, что лучше и безопасней: потасовка в парламенте или драка на улице?