Видео дня. Трещина-«марафон» в Антарктиде

Антарктическое управление Великобритании показало сделанную с помощью дрона видеозапись, на которой запечатлена гигантская трещина на самом южном материке Земли - Антарктиде. Трещина имеет в длину около 40 километров, что равняется марафонской дистанции. Щель обнаружили 31 октября прошлого года, в связи с чем ее прозвали «Хэллоуиновской».

Появление такой огромной трещины привело к временному закрытию национальной британской станции Halley VI. Ученые говорят, что причиной ее возникновения стало глобальное потепление.