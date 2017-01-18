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18 января 2017, 14:31
администрация президента Сергей Кириенко
Василий Измайлов

Харичев назначен. Что дальше?

Александр Харичев
Александр Харичев
Пресс-служба правительства Пензенской области

В среду «Ведомости» сообщили, что назначение Александра Харичева на должность заместителя начальника управления внутренней политики администрации президента официально состоялось. Ранее Александр Харичев, как и нынешний глава УВП Сергей Кириенко, работал в госкорпорации «Росатом», там он возглавлял управление по работе с регионами. О возможном назначении Харичева в управление внутренней политики заговорили еще в декабре, а наш аналитик Василий Измайлов допустил такую возможность, как только стало известно о назначении Сергея Кириенко первым заместителем руководителя администрации президента, фактически, куратором внутренней политики.

На этот раз Василий Измайлов комментирует новое назначение и его возможные последствия: «Команда Кириенко продолжает усиливаться и делать то, что она считает нужным делать. Прямым следствием этого является долгожданное назначение Александра Харичева на должность заместителя начальника управления внутренней политики. При этом следует понимать, что это не последнее назначение, поскольку злые языки поговаривают, что взаимодействие начальника управление господина Ярина с господином Кириенко оставляет желать много лучшего, и в скором времени может последовать отставка, собственно, начальника управления. Тем самым возникнут новые проблемы, связанные с тем, как будет осуществляться взаимодействие на этом важном (возможно, ключевом) пространстве, порученном надзору господина Кириенко.

Вернемся к господину Харичеву. Мы имели возможность много раз говорить о том, что это означает и почему это делать нельзя. С другой стороны, глупо говорить замруководителю кремлевской администрации, почему он принимает те или иные решения, поскольку он, безусловно, информированнее, умнее и ответственнее нас, он отвечает за свое назначение своей репутацией и своей должностью. Как минимум мне представляется важным обратить внимание на два обстоятельства, которые пока в публичном пространстве не прозвучали.

Первое. Команда господина Харичева — это команда с неоднозначной репутацией. В практическом смысле это означает, что для того, чтобы сильно укрепляться и реализовывать те проекты, которые ведомству господина Кириенко необходимо реализовывать, нужно исполнять как минимум два условия: первое — это понимание, что серьезно возрастают трансакционные издержки, связанные с контролем деятельности господина Харичева и близких к нему людей, и второе — поиск системной и постоянной связи с силовиками, поскольку только под их правильно выстроенным зонтиком можно верно и относительно безболезненно предпринимать те или иные содержательные действия. А раз так, то впору говорить если не об ослаблении, то по по крайней мере об умалении ресурса Сергея Владиленовича Кириенко.

Это первая группа обстоятельств, вторая группа обстоятельств связана с собственно профессиональным аспектом, поскольку господин Харичев, если называть вещи своими именами, длительное время серьезными избирательными кампаниями не занимался. Что в таком случае я понимаю под серьезными избирательными кампаниями? В силу определенных обстоятельств я понимаю, как работает электоральная машина в городах, которые прямо или косвенно подчиняются «Росатому», и ключевым условием функционирования этой машины является лояльность персонала и то, что на сегодняшний день можно называть избытком денег. Конечно, это не совсем избыток, но по отношению к традиционным муниципалитетам, наверное, впору говорить именно так. И все кампании последнего времени, в которых так или иначе принимали участие росатомовские муниципалитеты — это кампании, не требовавшие, скажем так, серьезных интеллектуальных и организационных инвестиций со стороны организаторов. Кампании президентские и думские в известном смысле — это голосование по лояльности, от которых в общем-то не то чтобы что-то зависело на территориях городов, где так или иначе работают сотрудники «Росатома».

Не следует выпускать из внимания и то обстоятельство, что сам господин Харичев — технолог даже не предыдущей, а предпредыдущей эпохи. То есть его золотое время — это начало нулевых годов с совершенно особенным построением электорального процесса, с получением избытка денег на проведение кампании, с очень слабым (если и не вполне отсутствующим) контролем за голосованием. В этой связи возникает очень большое количество вопросов по поводу того, как организовать контур кампании. Об этом отчасти мы уже говорили, но это не снимает тех самых вопросов, о которых мы говорили. На сегодняшний день, как мне представляется, такого решения нет, поскольку оно должно быть очень технологичным, что предполагает наличие рядом с господином Харичевым или каким бы то ни было господином подобного рода фактически параллельной структуры, которая занимается не только контролем и надзором, но и верным выстраиванием, условно говоря, администрированием администраторов, что очень существенно и серьезно. И хотелось бы ошибиться, но я не уверен, что Сергей Владиленович понимает необходимость выведения контура подобного рода.

Ну, и следующее, что можно сказать. Назначение Харичева — это аппаратно неверное назначение, поскольку репутация неоднозначная, и Сергей Владиленович жертвует частью своего авторитета для того, чтобы защищать своего сотрудника. Насколько это правильно и оправдано, покажет время, тем не менее сложно поверить в то, что ситуация может перемениться так, что человек окажется совершенно не равен своей прошлой работе и своей прошлой репутации. Иное дело, что манипуляции могут быть разного рода, например (практикующие технологи не дадут соврать), палитры увеличения сметы могут быть самые разные, может быть сделан упор на полевой работе, которая при господине Володине была почти задвинута на задворки, поскольку она довольно затратна. Или может быть инициирована — и я, например, жду этого — массовая отставка мэров и губернаторов с тем, чтобы сформировать предпосылки для существенно большого фандрайзинга на выборы, нежели это предполагается сегодня. Простейшим следствием этого будет являться массовый аудит сделанного, который по логике должен состояться уже осенью этого года. Какие выводы будут сделаны из этого аудита? Я не могу ответить на этот вопрос. Понятно, что никаких практических и серьезных последствий, вероятно, такой аудит иметь не будет, но он очень существенно повлияет на оценку деятельности команды Кириенко по результатам будущих президентских выборов.

Так что если возвращаться к самому началу и оценивать последние назначения в сколько-нибудь глобальном смысле, наверное, следует сказать вот что: появление господина Харичева в его нынешней должности должно свидетельствовать о том, что верным временным горизонтом нахождения команды Кириенко в той позиции, в которой она находится сейчас, является весна 2018 года. Что будет дальше, покажет вскрытие урн. Надеемся, что будет не столь запутано и отчасти печально, как это многим представляется сегодня», — сказал Василий Измайлов. 

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