Депутаты из профильных комитетов Госдумы должны участвовать в подготовке законопроектов еще на стадии их рассмотрения в федеральном правительстве. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Впрочем, как предполагает спикер, депутаты будут участвовать в разработке не всех правительственных законопроектов, а только приоритетных. Как бы то ни было, механизм взаимодействия двух ветвей власти еще только предстоит выработать.

Сейчас, напомним, все правительственные законопроекты проходят стандартную процедуру: сначала документ пишет какое-то ведомство, потом его должны согласовать все другие ведомства, работа которых может быть затронута принятием новой регуляции, потом документ выносится на рассмотрение комиссии по законопроектной деятельности и только после этого он выносится на обсуждение правительства и, наконец, в случае положительной резолюции попадает в Госдуму. Причем у Госдумы есть представитель в правительственной комиссии по законопроектной деятельности, это вице-спикер Александр Жуков.

Заседание правительства government.ru

Зачастую некоторые ведомства хотят обойти эту сложную процедуру и вносят свои законопроекты через «близких» депутатов — тогда документ уже не имеет статус «правительственного», зато у него есть шанс быть принятым довольно быстро.

Нарушается этот порядок только в исключительных случаях. Например, проект бюджета проходит в Думе т. н. «нулевое чтение», то есть правительство его обсуждает с депутатами еще до официального внесения на рассмотрение парламента.

Именно по аналогии с «нулевым чтением» и должна строится работа по подготовке ключевых законопроектов. Во всяком случае, об этом говорили на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина, первого вице-спикера Александра Жукова, первого зампреда фракции «Единая Россия» Андрея Исаева с первым вице-премьером Игорем Шуваловым, министрами финансов и экономического развития Антоном Силуановым и Максимом Орешкиным, а также главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. «В ходе совещания было решено, что необходимо обеспечить участие депутатов профильных комитетов в подготовке приоритетных законопроектов на стадии их рассмотрения в правительстве»,— процитировало думское управление по взаимодействию со СМИ Вячеслава Володина. По его словам, «правительством подготовлено к внесению и находится на разных стадиях рассмотрения в Госдуме более 70 приоритетных законопроектов».

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, участник совещания, заявил «Коммерсанту», что «на стадии оформления правительственных инициатив нужно, чтобы депутаты, участвующие в обсуждении, смогли бы погрузиться в детали будущего законопроекта». «Это похоже на практику нулевого чтения при подготовке проекта бюджета», — добавил он.

Заседание комитета Госдумы по финансовому рынку. Второй слева - Анатолий Аксаков ГД РФ

К числу приоритетных законопроектов могут быть отнесены инициативы, которые должны обеспечить реализацию предложений президента из его послания Федеральному собранию. Вопросы, связанные с реализацией послания, и обсуждались с представителями правительства, сообщили в думском управлении по взаимодействию со СМИ.

Напомним, в Думе давно хотят добиться права влияния на разрабатываемые в правительстве законы. В теории депутаты могут вносить какие угодно правки во вносимые документы, но в реальности парламент, как правило, достаточно быстро принимает законопроекты, которые были внесены кабинетом министров. Еще одна идея — обязать правительство при внесении законопроекта сразу готовить подзаконные акты, чтобы депутат могли оценить, как именно будет работать новая регуляция. Но в правительстве, похоже, не готовы готовить документы заранее и тем более отправлять их в Думу, пока что эта инициатива заглохла.