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18 января 2017, 18:44
Wikileaks амнистия Барак Обама
Анна Сакоян

Прощальная амнистия Обамы

Барак Обама и офицер охраны.
Барак Обама и офицер охраны.
Flickr

Белый дом решил сократить срок тюремного заключения Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг, который уже в тюрьме сменил пол и стал Челси), который она отбывает за предоставление секретных документов Wikileaks в 2010 г. Первоначально она была приговорена к 35 годам заключения, то есть до 2045 г. Теперь ее могут освободить уже в мае 2017 г. При этом прощать аналогичного разоблачителя Эдварда Сноудена уходящее американское правительство не стало. Помимо Мэннинг сокращение сроков получили еще 208 человек и 64 получили прощение.

BBC отмечает, что главный вопрос здесь в том, почему решили помиловать именно Мэннинг. История с передачей секретной информации и последующим заключением привела к расколу общественного мнения в США. Для некоторых это был героический поступок, для других – предательство, поставившее под угрозу безопасность американских военнослужащих. Американского президента Барака Обаму обвиняли в том, что он преследовал разоблачителей гораздо энергичнее, чем кто-либо из его предшественников. Это, конечно, важная часть контекста, но это не объясняет, почему выбор пал на Мэннинг.

Также BBC оговаривает, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж ранее говорил, что готов прибыть из своего убежища в Эквадоре в США, если Обама помилует Мэннинг. Однако Белый дом заявил, что нет никакой связи между предполагаемой добровольной экстрадицией Ассанжа и сокращением срока Мэннинг. При этом о прощении Сноудену речи по-прежнему не идет, хотя более миллиона его сторонников подписали соответствующую петицию. В ноябре Обама мотивировал это тем, что он не может простить того, кто не явился на суд.

 
Челси (Брэдли) Мэннинг

В заключение BBC отмечает, что в США «прощение» преступника означает, что с него снимается не только приговор, но и его побочные эффекты в виде запрета на голосование и владение оружием. Смягчение наказания (то, что имеет место в применении к Мэннинг) означает прекращение заключения, однако сопутствующие запреты сохраняются.

Газета Politico пишет, что решение Обамы добавить к длинному списку помилованных малоизвестных преступников таких известных заключенных, как Челси Мэннинг и генерал Джеймс Картрайт, говорит о том, что он хочет избежать неприятностей, с которыми столкнулся в свое время Билл Клинтон. Оставляя пост президента США, Клинтон тоже раздал некоторое количество помилований, однако список помилованных вызвал у общественности много нареканий.

Некоторые, отмечает Politico, расценили помилование Мэннинг как попытку сгладить нехорошее впечатление, которое сложилось у общественности по итогам систематической охоты на шпионов, которая сопровождала президентство Обамы. 

 
Овальный кабинет. /flickr.com/photos/whitehouse

Guardian считает, что помилование Мэннинг было смелым шагом со стороны Обамы. Мэннинг обвиняли в том, что она передала Wikileaks более 700 тысяч документов, видеозаписей и писем. Это была самая крупная утечка секретных материалов за всю историю США. Тогда же, в 2010 г., Мэннинг сотрудничала с медиа, в том числе Guardian, помогая им разобраться в информации. Среди прочего там было видео 2007 г., где американский вертолет стреляет иракским повстанцам и убивает 12 человек. Сторонники освобождения Мэннинг, оговаривает Guardian, считают, что это верное решение, которое, впрочем, следовало принять намного раньше. Противники – в первую очередь, это республиканцы, - наоборот, считают, что это большая ошибка, потому что таким образом поощряется дальнейший шпионаж и подрыв военной дисциплины.

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