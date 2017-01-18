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18 января 2017, 14:02
Максим Руссо

Почему исчез «список Билла»?

Стал недоступен блог библиотекаря Университета штата Колорадо Джеффри Билла (Jeffrey Beall), в котором он собрал список научных журналов открытого доступа, которые берут плату с авторов публикуемых статей, зачастую без надлежащего рецензирования и редактирования. Никаких объяснений причины этого пока не последовало.

Ведением списка таких журналов Билл занимался с 2010 года. Для их обозначения он придумал термин «хищнические журналы». По его наблюдениям, подобного рода издания в погоне за прибылью часто принимают статьи низкого качества, не обеспечивая надлежащего контроля. Также для них бывают характерны включение в состав редколлегии известных ученых без их ведома, указание завышенного импакт-фактора, ложный данные о месте издания, выбор названий, похожих на названия авторитетных журналов. В список включались как недобросовестные издатели, так и отдельные журналы.

«Список Билла» стал особенно известен в 2013 году, когда журнал Science воспользовался им для эксперимента по проверке качества рецензирования в научных журналах. Биолог Джон Боаннон написал статью о лишайнике, якобы способном ингибировать рост опухолевых клеток, которая выглядела как научная, но на самом деле представляла собой розыгрыш. В различные варианты статьи случайным образом подставлялись названия видов лишайников, выделяемых ими веществ и разновидностей раковых клеток. Затем полученные тексты были разосланы от имени вымышленных авторов в журналы открытого доступа. «Список Билла» стал одним из главных источников журналов для этого эксперимента. В результате 60 % редакций опубликовали статью, среди журналов, входивших в «список Билла» этот показатель достиг 82 %.

В начале января 2017 года «список потенциальных, возможных или вероятных хищнических журналов» был в очередной раз обновлен и насчитывал 1155 сомнительных издателей и 1294 отдельных журналов. Теперь эта информация удалена, хотя она сохранилась в «Архиве интернета». Сам Джеффри Билл не дает комментариев по этому поводу. Представитель Университета штата Колорадо на вопрос редакции сайта Science ответил, что закрытие списка было личным решением Билла, сайт не был взломан, и все это не связано с юридическими исками в адрес Билла или университета. Джеффри Билл остается сотрудником университета. Представитель оказался не в состоянии ответить, временно или навсегда исчез «список Билла».

Тем не менее, при обсуждении этого события в социальных сетях версия судебных угроз наиболее часто предлагается в качестве возможной причины. Билл неоднократно получал подобные угрозы ранее. В 2013 году в его адрес поступило две таких угрозы. Гражданским иском угрожало издательство The Canadian Center of Science and Education, утверждавшее, что включение в список является дискредитацией. Индийское издательство OMICS Publishing Group сообщило, что предъявит иск на один миллиард долларов для возмещения ущерба, вызванного попаданием в список. Представители издателя ссылались на один из пунктов закона об информационных технологиях, принятого в Индии в 2000 году, где говорилось, что компьютер нельзя использовать для публикации грубо оскорбительной, угрожающей или ложной информации. Но до суда дело не дошло, а в 2015 году Верховный суд Индии отменил данный пункт закона в решении по другому делу.

Также прозвучало предположение, что список был убран из-за передачи его издательству Cabell’s International. Но компания публично объявила, что не имеет отношения к закрытию блога Джеффри Билла. Тем не менее, в Cabell’s International отметили, что готовят собственный «черный список» научных журналов с 2015 года и Билл привлекался к этой работе в качестве консультанта. Список планируют опубликовать в нынешнем году. Вице-президент Cabell’s International по развитию бизнеса Лейси Эрл (Lacey Earle) написала в твиттере, что Джеффри Билл был вынужден закрыть блог «из-за угроз и политики».

Чаще всего в комментариях в социальных сетях высказывают мнение, что исчезновение списка Билла станет тяжелым ударом для сторонников борьбы с недобросовестными изданиями.

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