Неожиданный результат принесло исследование костей животных, обнаруженных в одной из пещер на севере Канады. Авторы утверждают, что получили серьезные доказательства присутствия людей в Америке 24 тысячи лет назад, что примерно на десять тысяч лет раньше срока, считающегося наиболее вероятным.

До самого недавнего времени считалось, что первыми обитателями Северной Америки были представители археологической культуры Кловис. Примерно 16 тысяч лет назад их предки из Восточной Сибири переселились в Берингию – на территорию перешейка, существовавшего в то время на месте Берингова пролива. Дальнейший путь им преграждали Лаврентийский и Кордильерский ледниковые щиты, закрывавшие территорию современной Аляски. Примечательно, что именно ледники, которые помешали людям идти на юг Америки, сделали возможным их приход из Азии. Ведь Берингия возникла из-за понижения уровня моря, вызванного в первую очередь образованием ледников. Приблизительно 14 тысячелетий назад, как обычно считают, между ледниками открылся проход длиной около полутора тысяч километров, так называемый «коридор Маккензи». По нему люди сумели пройти дальше на юг и заселить территорию от области Великих равнин и Скалистых гор до Новой Англии и района Великих озер.

Однако периодически появляются сообщения о находках на американском континенте предметов, датированных докловисским временем. Часть таких датировок потом уточняется, найденные артефакты “становятся” моложе и укладываются в концепцию о первенстве культуры Кловис. Но в последние годы таких находок становится больше, поэтому все чаще возникают гипотезы об альтернативном пути заселения, которое должно было произойти до открытия коридора Маккензи. Одна из таких находок описана в очерке «Орегонский камень преткновения». Радиоуглеродный анализ костей животных из палеолитической стоянки в Монте-Верде (Чили) тоже показал даты от 14 000 до 19 000 лет, что исключает принадлежность их к волне поселенцев, пришедшей через коридор Маккензи.

Недавно было проведено исследование следовой ДНК животных и растений в озерных отложениях на месте бывшего коридора Маккензи. Его авторы пришли к выводу, что коридор был разблокирован только 12600 лет назад (подробнее в очерке «Нормальные герои всегда идут в обход»), тогда как первые поселения на территории Северной Америки возникли уже около 15 тысяч лет назад. Сходную дату открытия коридора показало изучение древней митохондриальной ДНК, выделенной из костей бизонов. Всё это стало серьезным аргументом в пользу другого маршрута переселенцев. Самый популярный сценарий раннего проникновения в Америку предусматривает движение вдоль тихоокеанского побережья пешком или на лодках. В этом случае первопоселенцы смогли бы обогнуть край ледникового щита.

Пещеры Блюфиш (Bluefish Caves) расположены у одноименной реки на территории Юкона, недалеко от границы с Аляской. Они не в первый раз привлекают к себе внимание археологов связи с гипотезами о раннем (докловисском) заселении Северной Америки. Археолог Жак Санк-Мар (Jacques Cinq-Mars), работавший в пещерах в 1977 – 1987 годах, обнаружил там обломок кости мамонта, в котором увидел наконечник стрелы. Радиоуглеродное датирование показало, что возраст кости 28 тысяч лет. Но большинство ученых сомневались в том, что костный фрагмент действительно был обработан человеком, а не принял такую форму в результате естественных причин. Никаких других предметов, свидетельствовавших о наличии людей (каменные орудия, человеческие кости) в пещерах найдено не было.

Нынешнее исследование костей животных из пещер Блюфиш провели сотрудники Монреальского университета профессор Ариана Берк (Ariane Burke), ее докторант Лориан Буржон (Lauriane Bourgeon) и Томас Хайэм (Thomas Higham), заместитель директора радиоуглеродной ускорительной группы Оксфордского университета. Полученные ими результаты были опубликованы в электронном научном журнале PLOS ONE.

Ученые воспользовались тем, что примерно 36000 костных фрагментов, найденных в пещерах Блюфиш, хранятся в Канадском историческом музее в городе Гатино, недалеко от Оттавы. Эти кости принадлежат мамонтам, оленям карибу, диким лошадям и бизонам. Проведя два года за тщательным изучением всех костей, исследователи нашли на пятнадцати из них отметины, которые сочли «неоспоримыми следами человеческой деятельности». Еще на примерно двадцати костях такие следы сочли высоковероятными. «Ряд прямых, V-образных линий на поверхности костей был нанесен каменными орудиями, используемыми для сдирания кожи животных, – объясняет Ариана Берк. – Это бесспорные следы резания, созданные людьми».

Фрагменты костей лошади (вверху) и карибу со следами орудий (Bourgeon et al. 2017 / PLOS ONE)



Затем найденные кости были подвергнуты радиоуглеродной датировке. Самый старый фрагмент, нижняя челюсть лошади со следами следы каменного инструмента, использовавшегося, видимо, для удаления языка, был датирован 19 650 годами, что с учетом калибровки соответствует возрасту 23 000 – 24 000 лет.

Исследователи предложили объяснение обнаруженным фактам. По мнению Арианы Берк и ее коллег, присутствие людей в пещерах Блюфиш более 20 тысяч лет назад говорит в пользу так называемой гипотезы «Берингийской задержки» (Beringian standstill). Первым ее высказал в 1930-е годы шведский ботаник Эрик Хультен (Eric Hultén), много путешествовавший по Северо-Восточной Сибири и Аляске. Согласно ей, переселенцы из Азии в количестве нескольких тысяч человек находились в изоляции в Берингии в период от 25 тысяч до 15 тысяч лет назад. Вперед их не пускали ледники, назад – тундра, где было трудно выжить, и ледники у Верхоянского хребта. Генетические аргументы в пользу этой задержки были приведены в одном из недавних исследований. Район, где находятся пещеры Блюфиш, исследователи считают восточной оконечностью Берингии (река Маккензи расположена восточнее его), а следовательно допускают, что люди жили там в период «Берингийской задержки».

Следует отметить, что результаты, которые получили канадские ученые, не противоречат даже гипотезе о первенстве кловисской культуры, так как не предусматривают раннего продвижения людей вглубь континента. Но сама дата, полученная в ходе анализа, весьма примечательна, так как это, пожалуй, самая древняя подтвержденная дата присутствия людей в Новом Свете. Она опережает даже самые оптимистичные датировки из Монте-Верде.

Но у работы Берк, Буржон и Хайэма есть и слабые места. Самый уязвимый пункт – определение отметин на костях как следов от человеческих орудий. Нельзя исключить, что оппоненты вскоре выступят с предположением, что эти отметины появились по другим причинам, например, были оставлены зубами животных.