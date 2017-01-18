Новость дня

Мастера города Златоуст Челябинской области отлили килограммовую серебряную монету, посвященную инаугурации Дональда Трампа. Сделанная из серебра 925 пробы монета с профилем Трампа стала первой в серии коллекционных монет, посвященных инаугурации 45-го президента США.

Всего лимитированная серия будет состоять из 25 серебряных медальных монет, 15 комбинированных монет из серебра и золота и пяти золотых изделий, причем каждому экземпляру серии присваивается уникальный номер. Монету № 01 златоустовцы передадут Дональду Трампу.

Антиновость дня

Число смертей от случайных отравлений алкоголем в Кировской области примерно в 1,5 раза превышает средний показатель по России и ПФО, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Ирина Ходырева. По ее данным, в 2016 году в области было зарегистрировано 294 смертельных случая алкогольного отравления.

Непонятная новость дня

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после падения снежной глыбы с крыши дома на беременную женщину. Прокуратура Свердловской области обвинила управляющую многоквартирным домом организацию ЗАО «УК Стандарт» в ненадлежащем проведении сезонных работ. УК, в свою очередь, переложило вину за случившееся на хозяина квартиры, с «незаконно установленного козырька над балконом» которого, по ее утверждению, и упала ледяная глыба.

Сход снега с крыши. / pixabay.com

После инцидента управляющая компания приняла решение «своими силами» очищать козырьки балконов, которые расположены над пешеходными дорожками, а также оказать пострадавшей женщине необходимую помощь.

Ассорти

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров настаивает на том, что льготы для бизнеса не должны распространяться на региональные налоги.

В рамках «Часа Ставропольского края», прошедшего в Совете Федерации, Владимиров заявил, что проблемными для региональных бюджетов являются две меры, принятые на федеральном уровне в поддержку предпринимательства – ускоренная амортизация и федеральные льготы для развития бизнеса.

Из-за ускоренной амортизации Ставрополье, по словам губернатора, теряет в год 4 млрд рублей налогов на прибыль, а из-за льгот для бизнеса недополучает 9 млрд рублей. Владимиров призвал сенаторов вернуться к обсуждению этих вопросов.

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В Брянской области задержан гендиректор международного аэропорта «Брянск» Илья Рохвадзе по подозрению в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, сотрудники аэропорта, который является собственностью региона, присваивали выделяемые на его содержание из Фонда имущества Брянской области деньги путем заключения фиктивных трудовых договоров и подписания актов приемки работ, которые не были выполнены.

Илья Рохвадзе

Илья Рохвадзе, занявший должность гендиректора аэропорта в 2013 году, утверждал, что предприятие должно выйти на самоокупаемость. Однако в 2015 году депутаты Брянской областной думы обнаружили, что аэропорт приносит более 40 млн рублей убытков в год.

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В Подмосковных Химках птиц накормят шедеврами мировой живописи. Девелопер Urban Group проведет экологическую акцию по подкормке птиц, которая будет организована в виде выставки картин импрессионистов, сделанных из зерен и семян.

Всего на выставке будет представлено 10 «съедобных» шедевров мировой живописи, среди которых работы Клода Моне, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Камиля Писсарро. Акция состоится 21 января в Химкинском лесу.