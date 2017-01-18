Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе на запрет американцам усыновлять детей из России. Суд признал этот запрет, получивший название закон Димы Яковлева, неправомерным.

Таким образом, суд поддержал позицию 45 граждан США, которым отказали усыновлении российских детей, несмотря на то, что они уже начали процедуру оформления. В соответствии с вердиктом Россия должна выплатить истцам 75 тысяч в качестве компенсации морального ущерба и оплатить судебные издержки в размере 13,6 тысячи евро.

Мнения российских пользователей соцсетей по поводу вердикта разделились: некоторые высказались резко против позиции, занятой Европейским судом, другие же поддержали ее. Часть пользователей была чрезвычайно изумлена решением, другие давали понять, что такой исход должен был быть вполне ожидаемым еще на стадии принятия закона.

«Наконец-то принято решение ЕСПЧ! Иного варианта и быть не могло!», – считает Тамара Шер из Перми, заведующий кафедрой гражданского права в ПГНИУ. В то же время решение вызывает у нее и некоторое удивление. «Присудил компенсацию по 3000 евро каждому, кто обратился с жалобой в ЕСПЧ... По-видимому, мы и правда ОЧЕНЬ БОГАТЫ... Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тыс. евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тыс. евро», – подчеркивает она.

«Ну, кто-то же должен был сказать им об этом, "сиять заставить заново" простое и поблекшее в России от постоянного употребления слово "бесчеловечность"», – комментирует решение ЕСПЧ о том, что «закон Димы Яковлева» нарушает ряд положений Европейской конвенции по правам человека, Аркадий Пасерба, частный предприниматель и бизнес-консультант. «Хорошая новость, казалось бы. Только вот нашим-то наплевать на Европейский суд по правам человека...», – откликается пользователь Владимир Скворцов из Москвы. «Национальное законодательство должно быть приоритетным. Мы не члены ЕС», – так смотрит на вопрос Наталья Котельникова из Москвы, адвокат из Коллегии адвокатов «Право».

«Насколько я понимаю, главная претензия ЕСПЧ – закон "Димы Яковлева" НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ распространяться на процедуры усыновления, которые были начаты к моменту его принятия. Потому что у заявителей уже возникли отношения с детками, они с ними определенное время общались. И в интересах детей было завершить идущие процедуры передачей в семьи», – уточняет Павел Чиков, председатель межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «АГОРА».

Пикет против «закона Димы Яковлева», Нью-Йорк, 2013 Фото Анатолия Кашлевского / runyweb.com

«В этом решении есть особое мнение судьи [ЕСПЧ] от России господина Дедова. Вот как он объясняет, почему так произошло (один из пунктов):

"Очевидно, что оспариваемый закон был реакцией на политическое давление постоянно осуществляемого властями США по отношению к России с 2002 года, когда российские власти начали предпринимать шаги по укреплению независимости и суверенитета страны. И, наконец, в 2015 году Россия была официально объявлена ​​одним из самых серьезных угроз (вместе с ИГ и Эбола) в США. Стратегия США была реализована с помощью политических и экономических санкций, культурной изоляции, интенсивной политической пропаганды демонизации так называемого «политического режима» в России и создание военных баз, окружающих территорию России."», – обращает внимание правозащитник Алексей Глухов.

Между тем глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов приветствовал вердикт ЕСПЧ. «Мы поддерживаем решение ЕСПЧ. Я думаю, что сейчас как раз будет возможность, если американская сторона проявит добрую волю, значительно улучшить отношения между нашими странами. И в рамках такого улучшения могли бы быть пересмотрены законодательные акты и американские, и российские», – заявил Федотов информационному агентству «Интерфакс».

Он напомнил, что в Совете по правам человека давно высказывали сомнения в том, насколько адекватной реакцией может считаться «закон Димы Яковлева», то есть запрет иностранного усыновления, на ущемление прав россиян со стороны властей США. «Нужно иметь в виду, что так называемый «закон Димы Яковлева» был ответом на «список Магнитского», который был принят Конгрессом США. И ответ на «список Магнитского» должен был быть. Но очевидно, что сироты совершенно никакого отношения не должны были иметь к этим внешнеполитическим акциям», – объяснил Федотов.

Всероссийская перепись потенциальных приемных родителей АГН "Москва"

Ряд российских парламентариев осудили решение ЕСПЧ достаточно резко. Сенатор Елена Мизулина назвала его «грубейшим вмешательством во внутренние дела РФ», а глава «Справедливой России» Сергей Миронов высказал мнение, что попытки ЕСПЧ «влезть» в российские законодательство, в частности, по поводу закона Димы Яковлева, неприемлемы.

Комментарии политиков также вызвали реакцию в социальных сетях. «Подлецы побежали обвинять ЕСПЧ во вмешательстве во внутренние дела России. <…>. Вы своим подлым законом грубо вмешались в семейную жизнь людей, которые уже познакомились со своими будущими приемными детьми и начали оформлять документы, а дети ждали, когда приемные мама и папа заберут их домой... Молодцы американцы, что подали в суд. Жаль, обязать этих уродов что-то выплатить малореально. Хотя российской экономике все равно крышка, а вот отвалить на Запад при висящих неоплаченных долгах по Европейскому суду, я надеюсь, подлецам будет сложнее…», – откликнулась эти высказывания пользователь Анна Глухова из Москвы.

Решение, принятое в Страсбурге, значимо для России в аспекте его косвенных последствий, а именно – появления некоторых перспектив для требования отменить закон о запрете усыновления российских детей гражданами США. Такое мнение высказал «Полит.ру» управляющий партнер чикагской юридической компании Law Office of Fedor Kozlov & Associates Фёдор Козлов.

«Данное решение ЕСПЧ имеет значение преимущественно не в силу его прямых последствий (определенная судом компенсация в размере 75 тысяч евро не может рассматриваться как существенная), а в силу появления перспектив для предъявления требований об отмене «закона Димы Яковлева» (в том числе – посредством обращения в комитет министров Совета Европы).

В соответствии с постановление Конституционного суда России от 14 июля 2015 г. № 21-П, решения ЕСПЧ обязательны к исполнению, за исключением случаев, когда они противоречат российской Конституции», – объяснил он.

Добавим, что, по последним данным, Россия намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил заместитель министра юстиции России Георгий Матюшкин. В то же время руководитель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в интервью РИА Новости выразил уверенность, что Россия проигнорирует решение ЕСПЧ.

А уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права МИД России Константин Долгов заявил, что ведомство видит оснований для какой-либо корректировки или отмены «закона Димы Яковлева» даже после решения Европейского суда по правам человека.