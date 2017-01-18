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18 января 2017, 18:00

Топ новостей 18 декабря

Пикет против "Закона Димы Яковлева".
Пикет против "Закона Димы Яковлева".
Максим Поляков/Коммерсантъ

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Валентина Матвиенко допустила отмену «закона Димы Яковлева», Кремль заявил об отказе Киева от Донбасса, а ФСБ предложила операторам связи отложить деньги на реализацию «закона Яровой» уже в этом году.

Матвиенко признала возможной отмену «закона Димы Яковлева»

Валентина Матвиенко заявила, что «закон Димы Яковлева» о запрете усыновления российских детей гражданами США определенных гарантиях с американской стороны можно отменить. В частности, если Штаты «дадут гарантии того, что здоровье наших детей, жизнь, права наших детей будут гарантированы». При этом Матвиенко, однако, назвала решение ЕСПЧ о выплате РФ компенсаций американцам неправомерным.

Кремль заявил об отказе Киева от Донбасса

Дмитрий Песков заявил, что абсолютная блокада Киевом Донбасса «в плане выполнения социальных обязательств, в плане выплаты пенсий, в плане обеспечения инфраструктурного и так далее — скорее свидетельствует о том, что Киев сам отказывается от Донбасса». Комментируя предложение Савченко сесть за стол переговоров с сепаратистами и перестать требовать от РФ передачи Крыма Украине, Кремль заявил, что вопрос статуса полуострова обсуждать не намерен.

Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг

Барак Обама смягчил наказания для информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинга). Теперь вместо отбывания 35-летнего срока за публикацию секретных документов Пентагона она выйдет на свободу уже в 2017 году. Это решение Белого дома поприветствовал Эдвард Сноуден. В Кремле же не стали комментировать прецедент, а также заявили, что не принимают участие в судьбе самого Сноудена.

МИД Австрии озвучил условия постепенного снятия санкций с России

Глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил, что санкции Евросоюза с России могут быть постепенно сняты в случае полного выполнения Минских соглашений, а начало этому может быть положено «в случае ощутимого прогресса». Он подчеркнул, это не относится к санкциям, введенным в ответ на присоединение Крыма к России.

Маккейн назвал Путина главным игроком на Ближнем Востоке

Джон Маккейн заявил, что Владимир Путин добился для России места ведущего игрока на Ближнем Востоке, а Вашингтону приходится довольствоваться тем, что его пригласили участвовать в переговорах по Сирии. По мнению Маккейна, Дональду Трампу не стоит рассчитывать на сотрудничество с Москвой в сфере сдерживания Китая и борьбы с ИГ.

ФСБ предложила операторам связи отложить деньги на «закон Яровой»

ФСБ в декабре напомнила операторам связи о необходимости начать планировать расходы на реализацию «закона Яровой», хотя они сформировали бюджет еще в октябре—ноябре. Сколько нужно потратить на реализацию поправок - неизвестно, ведь кабмин так и не сформировал техническое задание для системы хранения данных.

Музеи Крыма оспорили передачу Украине золота скифов

 
Золото скифов.

Музеи Крыма подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Заявление поступило в суд 16 января, срок его рассмотрения еще не установлен. В суд обратились Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского музей-заповедника), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический».

Правительство предложило организовать выдачу паспортов в банках

Игорь Шувалов поручил МВД, Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать возможность оформления паспортов и других документов в отделениях банков. Банки могут получить функции «Паспортно-визового сервиса» — предприятия, которое предлагает за отдельную плату оформить документы в более короткие сроки.

Союз ученых Петербурга выступил против передачи Исаакия РПЦ

Санкт-Петербургский союз ученых заявил, что Исаакиевский собор никогда не принадлежал собственно духовенству, и нынешнее решение властей города передать его РПЦ не имеет смысла. А в ЗакСе Петербурга депутаты и вовсе подрались после обсуждения вопроса о передаче Исаакия. Стычка произошла между депутатом Михаилом Амосовым из партии «Яблоко» и его коллегами из «Единой России».


А утром в ЗакСе засняли еще одно видео - на этот раз освящения воды. которое прошло после молебна депутатов перед началом нового законодательного сезона.

СМИ сообщили о завершении Джеком Николсоном карьеры актера

Актер Джек Николсон решил завершить карьеру в 79 лет. Об этом рассказал его друг, артист Питер Фонда, назвав это «выходом на пенсию». Он не смог пояснить, почему Николсон принял такое решение. В последний раз актер снялся в комедии «Как знать...», которая вышла в прокат в декабре 2010 года.

Вспомним одну из самых ярки хи любимых нами сцен с гением!

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