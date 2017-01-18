Топ новостей 18 декабря

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Валентина Матвиенко допустила отмену «закона Димы Яковлева», Кремль заявил об отказе Киева от Донбасса, а ФСБ предложила операторам связи отложить деньги на реализацию «закона Яровой» уже в этом году.

Валентина Матвиенко заявила, что «закон Димы Яковлева» о запрете усыновления российских детей гражданами США определенных гарантиях с американской стороны можно отменить. В частности, если Штаты «дадут гарантии того, что здоровье наших детей, жизнь, права наших детей будут гарантированы». При этом Матвиенко, однако, назвала решение ЕСПЧ о выплате РФ компенсаций американцам неправомерным.

Валька "полстакана" Матвиенко: Закон Димы Яковлева был принят не из-за желания досадить США, а в связи с фактами смерти усыновленных детей. pic.twitter.com/1A0I6iQ2vU — Эльшад Бабаев (@Elshad_Babaev) 18 января 2017 г.

Дмитрий Песков заявил, что абсолютная блокада Киевом Донбасса «в плане выполнения социальных обязательств, в плане выплаты пенсий, в плане обеспечения инфраструктурного и так далее — скорее свидетельствует о том, что Киев сам отказывается от Донбасса». Комментируя предложение Савченко сесть за стол переговоров с сепаратистами и перестать требовать от РФ передачи Крыма Украине, Кремль заявил, что вопрос статуса полуострова обсуждать не намерен.

Тымчук объяснил слова Савченко о "сдаче" Крыма "загадочной игрой нейронов в мозгу" нардепа — Oleh Novikov (@synokprokyrora) 18 января 2017 г.

Бутилкі закінчились і Надя пішла здавать Крим. — Илья Варламов (@varlamov) 18 января 2017 г.

Барак Обама смягчил наказания для информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинга). Теперь вместо отбывания 35-летнего срока за публикацию секретных документов Пентагона она выйдет на свободу уже в 2017 году. Это решение Белого дома поприветствовал Эдвард Сноуден. В Кремле же не стали комментировать прецедент, а также заявили, что не принимают участие в судьбе самого Сноудена.

Стоило Брэдли Мэннингу сменить пол и стать Челси, как Обама де факто помиловал его (ее). Но почему он проявил гуманность не до смены пола? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 января 2017 г.

Глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил, что санкции Евросоюза с России могут быть постепенно сняты в случае полного выполнения Минских соглашений, а начало этому может быть положено «в случае ощутимого прогресса». Он подчеркнул, это не относится к санкциям, введенным в ответ на присоединение Крыма к России.

Джон Маккейн заявил, что Владимир Путин добился для России места ведущего игрока на Ближнем Востоке, а Вашингтону приходится довольствоваться тем, что его пригласили участвовать в переговорах по Сирии. По мнению Маккейна, Дональду Трампу не стоит рассчитывать на сотрудничество с Москвой в сфере сдерживания Китая и борьбы с ИГ.

Кратчайшая история отношений Путина и Трампа pic.twitter.com/f9OCtvXn5h — Meduza (@meduzaproject) 18 января 2017 г.

ФСБ в декабре напомнила операторам связи о необходимости начать планировать расходы на реализацию «закона Яровой», хотя они сформировали бюджет еще в октябре—ноябре. Сколько нужно потратить на реализацию поправок - неизвестно, ведь кабмин так и не сформировал техническое задание для системы хранения данных.

Золото скифов.

Музеи Крыма подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Заявление поступило в суд 16 января, срок его рассмотрения еще не установлен. В суд обратились Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского музей-заповедника), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический».

Игорь Шувалов поручил МВД, Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать возможность оформления паспортов и других документов в отделениях банков. Банки могут получить функции «Паспортно-визового сервиса» — предприятия, которое предлагает за отдельную плату оформить документы в более короткие сроки.

Флэшмоб по превращению паспортов в бесполезные бумажки pic.twitter.com/8glu9mCkzF — Диман Латаев (@Lataev) 6 января 2017 г.

Санкт-Петербургский союз ученых заявил, что Исаакиевский собор никогда не принадлежал собственно духовенству, и нынешнее решение властей города передать его РПЦ не имеет смысла. А в ЗакСе Петербурга депутаты и вовсе подрались после обсуждения вопроса о передаче Исаакия. Стычка произошла между депутатом Михаилом Амосовым из партии «Яблоко» и его коллегами из «Единой России».

Какой позор творится в Заксобрании. Принимают экстренное постановление по передаче Исаакия РПЦ, без обсуждений. Бьют несогласного депутата. — Фёдор Горожанко (@goodfed) 18 января 2017 г.



А утром в ЗакСе засняли еще одно видео - на этот раз освящения воды. которое прошло после молебна депутатов перед началом нового законодательного сезона.

Актер Джек Николсон решил завершить карьеру в 79 лет. Об этом рассказал его друг, артист Питер Фонда, назвав это «выходом на пенсию». Он не смог пояснить, почему Николсон принял такое решение. В последний раз актер снялся в комедии «Как знать...», которая вышла в прокат в декабре 2010 года.

Вспомним одну из самых ярки хи любимых нами сцен с гением!