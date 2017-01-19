Во вторник премьер-министр Британии Тереза Мэй выступила с развернутым описанием плана по выведению страны из ЕС. СМИ с нетерпением ждали этого выступления, потому что рассчитывали, что оно положит конец неопределенности.

За последние несколько месяцев, пишет The Economist, Мэй и ее министры высказывались о перспективах дальнейших отношений между Британией и ЕС в весьма общих терминах, допускающих самые разные толкования. Некоторые усматривали в этих намеках намерение покинуть европейский блок радикальным образом, другие, наоборот, полагали, что Британия в конечном счете вообще может отказаться от идеи отсоединения.

Характерно, что сомнения в том, что Британия выйдет из ЕС, присутствовали, несмотря на постоянные заявления Мэй о том, что «Brexit – значит Brexit». Конец сомнениям положило выступление 17 января, когда Мэй сказала, что Британия собирается не только покинуть ЕС, но и отказаться от доступа к единому рынку и членству в таможенном союзе. Таким образом, у Британии появится много возможностей заключать сделки с экономиками, не относящимися к ЕС.

Более того, выступление Мэй во вторник дало понять, что за отсоединением, которое должно произойти через два года после начала процедуры, вероятно, не последует никакого формального переходного периода, который прежде обсуждался как способ сгладить потрясение от перемен для бизнесов.

Шествие противников Brexit в Лондоне

Такая программа, комментирует автор, отражает два момента, которые следует учитывать политикам как в Британии, так и в ЕС. Во-первых, Мэй недвусмысленно понимает голосование в пользу отделения от ЕС как желание сократить приток иммигрантов, пусть даже за счет некоторых издержек в плане благосостояния. Автор оговаривает, что по данным опросов, такая трактовка не совсем точна, однако таковым теперь представляется правительственный курс.

Во-вторых, Мэй не придает большого значения переговорам с лидерами ЕС в плане уступок и послаблений. Она будет стремиться к заключению с ЕС полноценного договора о свободной торговле по образцу того, который недавно был заключен между ЕС и Канадой. При этом она ставит себе амбициозную задачу заключить такой договор по итогам двухлетних переговоров, в то время как на переговоры ЕС с Канадой ушло семь лет.

Таким образом, заключает автор, Британии предстоит непростой период. Хотя правительство будет стараться сгладить потрясения, очевидно, что приоритетную задачу оно видит в том, чтобы в кратчайшие сроки полностью прекратить членство в ЕС.

Wall Street Journal пишет, что своим выступлением во вторник Мэй дала ответ на животрепещущий вопрос, который до последнего времени оставался открытым, - о том, как она представляет себе будущее Британии. Ответ состоит в том, что Британия не собирается оставаться в промежуточном статусе родства с ЕС, а намерена отделиться от него полностью, сохраняя при этом близкие и дружеские торговые отношения. Мэй также отметила, что даст парламенту, большинство депутатов которого возражали против отделения, возможность проголосовать по финальной версии сделки по отсоединению от ЕС. Это, скорее всего, ободрило инвесторов.

Фермер Петр в поле на тракторе. / pixabay.com

Утрата доступа к единому рынку, комментируют авторы, поставит в неопределенное положение британские бизнесы, которые зависят от торговли со странами ЕС. Почти половина британского экспорта направлялась до последнего времени в ЕС и только 5% - в Индию и Китай, с которыми Британия собирается расширить торговлю после выхода из европейского блока.