«Коммерсантъ» в статье «В расход не пускать» пишет, что ведомствам в правительстве не удастся поделить полтора триллиона нефтяных допдоходов.

«Иран лишает США слова на переговорах»: выполнение российского мирного плана столкнулось с непредвиденными осложнениями.

Татарстан нашел новый способ поддержки клиентов проблемных банков, утверждается в статье «Утраченное считать уплаченным».

РБК в статье «Сбербанк свяжет цепь» рассказывает, зачем крупнейший в России банк запускает систему документооборота на основе blockchain.

«Партия не теряет рулевых»: в руководство «Единой России» может вернуться Вячеслав Володин.

У каких банков самые выгодные программы лояльности, можно узнать в статье «Баллы, мили и кешбэк».

«Известия» в статье «Новых референдумов в Крыму не будет» пишут, что полуостров не станет доказывать новой администрации президента США свою территориальную принадлежность.

«Высокий сезон госдолга»: Минфин привлекает деньги на самых выгодных для России условиях за все время существования федеральных облигаций.

«Минфин забраковал антитабачную концепцию»: в ведомстве сочли нецелесообразным резкое увеличение акцизов на сигареты.

«Газета.Ru» подводит итоги президентства Барака Обамы в статье «Президент завышенных ожиданий».

«Россия и Турция стали братьями по оружию»: ВКС России и ВВС Турции провели первую совместную операцию против ИГ.

Минфин сэкономит допдоходы от нефти для 2018 года, утверждается в статье «Правительство копит на выборы».

«The Economist объясняет: "Последняя европейская диктатура"» (The Economist explains: “Europe’s last dictatorship”). В материале обсуждается вопрос о том, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел безвизовый режим для граждан из ЕС, США и еще 51 страны.

«Brexit: глобальная риторика, локальное действие» (Brexit: Talk global, act local). Премьер-министр Британии Тереза Мэй выбрала полное отделение от ЕС. Однако переговоры всё равно будут непростыми.

Bloomberg: «Меркель поставит ценности ЕС выше интересов автомобильного лобби в ходе переговоров по Brexit'у» (Merkel Will Put EU Values Ahead of Interests of Car Lobby in Brexit Talks). Канцлер Германии Ангела Меркель склоняется к тому, чтобы в переговорах с Британией по перспективам отношений между ней и ЕС педалировать европейские принципы, даже если это в ущерб немецкой автомобильной промышленности.

«Вот страны, которые сегодня столкнулись с самыми высокими рисками» (These Are the Countries Facing the Highest Risks Today). Bloomberg опубликовал интерактивную карту с оценками ситуации в разных странах мира по ряду параметров.

The Wall Street Journal: «Обама заявил, что его преемник заслуживает пространства для управления» (Obama Says Successor Deserves Room to Govern). Уходящий президент США Барак Обама в своей последней пресс-конференции в среду сказал, что избранный президент США Дональд Трамп заслуживает того, чтобы у него было некоторое пространство для претворения в жизнь его повестки, однако посоветовал осторожнее подходить к таким проблемам, как израильско-палестинский конфликт.

«Украинский президент уверен в том, что связи с США сохранятся» (Ukrainian President Confident U.S. Ties Will Continue). Украинский президент Петр Порошенко заявил, что надеется встретиться со следующим президентом США Дональдом Трампом в следующем месяце.