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19 января 2017, 09:00
Александр Лукашенко Ангела Меркель банковский сектор Барак Обама Белоруссия Великобритания Вячеслав Володин «Единая Россия» Иран Крым Минфин Сбербанк Татарстан Тереза Мэй
Илья Карпюк

Заголовки утра. 19 января

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «В расход не пускать» пишет, что ведомствам в правительстве не удастся поделить полтора триллиона нефтяных допдоходов.

«Иран лишает США слова на переговорах»: выполнение российского мирного плана столкнулось с непредвиденными осложнениями.

Татарстан нашел новый способ поддержки клиентов проблемных банков, утверждается в статье «Утраченное считать уплаченным».

РБК в статье «Сбербанк свяжет цепь» рассказывает, зачем крупнейший в России банк запускает систему документооборота на основе blockchain.

«Партия не теряет рулевых»: в руководство «Единой России» может вернуться Вячеслав Володин.

У каких банков самые выгодные программы лояльности, можно узнать в статье «Баллы, мили и кешбэк».

«Известия» в статье «Новых референдумов в Крыму не будет» пишут, что полуостров не станет доказывать новой администрации президента США свою территориальную принадлежность.

«Высокий сезон госдолга»: Минфин привлекает деньги на самых выгодных для России условиях за все время существования федеральных облигаций.

«Минфин забраковал антитабачную концепцию»: в ведомстве сочли нецелесообразным резкое увеличение акцизов на сигареты.

«Газета.Ru» подводит итоги президентства Барака Обамы в статье «Президент завышенных ожиданий».

«Россия и Турция стали братьями по оружию»: ВКС России и ВВС Турции провели первую совместную операцию против ИГ.

Минфин сэкономит допдоходы от нефти для 2018 года, утверждается в статье «Правительство копит на выборы».

«The Economist объясняет: "Последняя европейская диктатура"» (The Economist explains: “Europe’s last dictatorship”). В материале обсуждается вопрос о том, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел безвизовый режим для граждан из ЕС, США и еще 51 страны.

«Brexit: глобальная риторика, локальное действие» (Brexit: Talk global, act local). Премьер-министр Британии Тереза Мэй выбрала полное отделение от ЕС. Однако переговоры всё равно будут непростыми.

Bloomberg: «Меркель поставит ценности ЕС выше интересов автомобильного лобби в ходе переговоров по Brexit'у» (Merkel Will Put EU Values Ahead of Interests of Car Lobby in Brexit Talks). Канцлер Германии Ангела Меркель склоняется к тому, чтобы в переговорах с Британией по перспективам отношений между ней и ЕС педалировать европейские принципы, даже если это в ущерб немецкой автомобильной промышленности.

«Вот страны, которые сегодня столкнулись с самыми высокими рисками» (These Are the Countries Facing the Highest Risks Today). Bloomberg опубликовал интерактивную карту с оценками ситуации в разных странах мира по ряду параметров.

The Wall Street Journal: «Обама заявил, что его преемник заслуживает пространства для управления» (Obama Says Successor Deserves Room to Govern). Уходящий президент США Барак Обама в своей последней пресс-конференции в среду сказал, что избранный президент США Дональд Трамп заслуживает того, чтобы у него было некоторое пространство для претворения в жизнь его повестки, однако посоветовал осторожнее подходить к таким проблемам, как израильско-палестинский конфликт.

«Украинский президент уверен в том, что связи с США сохранятся» (Ukrainian President Confident U.S. Ties Will Continue). Украинский президент Петр Порошенко заявил, что надеется встретиться со следующим президентом США Дональдом Трампом в следующем месяце.

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