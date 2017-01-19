ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций банка «Пересвет», в котором ранее был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Фактически это означает, что нашелся кто-то, готовый спасать находящийся в предбанкротном состоянии банк за свой счет, а дыра в его капитале оценивается по крайней мере в 35 млрд рублей.

Вообще история близкого к РПЦ банка «Пересвет» по-своему уникальна, но в этом типична для современной России, где ЦБ пытается всеми силами сократить число банков, которые работают не вполне по правилам. Каждый теперь спасается как может: Татарстан, например, зачитывает зависшие в банках деньги в качестве налогов, а «Пересвет» нашел того, кому не жалко 0,5 млрд долларов.