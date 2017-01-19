В среду состоялась последняя пресс-конференция Барака Обамы в качестве президента США. СМИ делятся впечатлениями.

Politico приводит ключевые моменты пресс-конференции. Прежде всего, говорится, что «Обама сделал выпад в адрес следующей администрации», сообщив журналистам, что она будет общаться с ними гораздо менее охотно и, скорее всего, изменит схему взаимодействия между Белым домом и прессой. Между тем, регулярные встречи с журналистами, по словам Обамы, заставляют политиков усерднее трудиться и быть честнее.

Также Обама предположил, что некоторые планы его преемника Дональда Трампа могут «поставить под угрозу ключевые ценности США», чему он (Обама) собирается противостоять и после того, как оставит президентский пост. Среди таких угроз он назвал систематическую дискриминацию, подавление несогласия и давление на прессу.

Пресс-конференция Б.Обамы / flickr.com/photos/whitehouse

В числе ключевых моментов Politico упоминает объяснения по поводу сокращения срока Челси Мэннинг, вызвавшего противоречивую реакцию. Обама объяснил, что этому способствовало, с одной стороны, то, что Мэннинг предстала перед судом и признала свою вину, а с другой стороны, то, что по сравнению со сроками, которые назначались другим лицам, ответственным за передачу секретной информации, ее срок был непропорционально большим.

Отношениям между Обамой, Трампом и прессой Politico посвятил отдельный материал, который появился незадолго до пресс-конференции. Обама, пишет автор, неоднократно подчеркивал важность свободной прессы, особенно когда речь заходила о «репрессивных режимах». Теперь он собирается применить свободу прессы к следующему президенту США. При этом, отмечает автор, Обаму неоднократно критиковали за то, что он преследовал разоблачителей, и за то, что он регулярно подтрунивал над журналистами, потому что они задавали ему слишком много вопросов одновременно. Ситуация, когда это происходит, объясняет автор, обычно бывает вызвана тем, что журналистам слишком редко выпадает возможность задавать вопросы, и в таком свете декларируемая открытость для прессы представляется лицемерием.

The Atlantic пишет, что главной темой последней пресс-конференции президента Обамы был оптимизм. Оптимизм выражался в декларируемой вере в прогресс и успех «американского проекта». Собственно, он снова заговорил о «надежде», которая была одной из важнейших тем его предвыборной кампании в 2008 г. Обама в очередной раз подчеркнул, что он верит в «правильную» и «неправильную» стороны истории, несмотря на то, что многие усомнились в справедливости такого подхода после президентских выборов, которые состоялись в ноябре 2016 г.

Президент США Барак Обама / flickr.com/photos/whitehouse

Washington Post тоже отмечает, что финальные высказывания Обамы удивительно напоминали его исходную риторику. Речь тоже идет о «вере», «надежде» и оптимизме, которые надо сохранять, несмотря на угрозы демократии и актуальные проблемы США в виде России, WikiLeaks, иммиграционной политики, расизма, отношений с Кубой и израильско-палестинских отношений.