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19 января 2017, 12:40
Наука в современной России опросы

Каких открытий россияне ждут от науки?

Телеканал "Наука"

Телеканал «Наука» и Институт современных медиа (MOMRI) узнали у россиян, в каких сферах человечеству сейчас больше всего нужны научные изобретения и открытия и чего лично они ждут от современной науки, сообщает пресс-релиз телеканала.

Опрос проведен MOMRI в период с 16 по 20 декабря 2016 года. Общее количество опрошенных – 1610 человек в возрасте 18+, проживающих в городах с населением 100 тысяч человек и более. Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

У абсолютного большинства россиян – жителей крупных городов – есть какие-либо ожидания от науки: 86% ждут открытий, новых изобретений, инноваций в различных сферах, а у 40% опрошенных есть конкретная мечта – то, чего лично они ждут от ученых.

Самое важное – здоровье. Две трети респондентов, независимо от возраста, считают, что больше всего в настоящее время человечеству нужны достижения в медицине, биологии, фармацевтике. Причем существенно чаще о необходимости прогресса в медицине говорят женщины – 73% по сравнению с 56% мужчин. Женщины также рассчитывают на науку в вопросах психологии, воспитания детей.

Мужчин значительно больше, чем женщин, волнует прогресс в IT, нанотехнологиях, космосе и авиации, точных науках, машиностроении.

Медицина, биология, психология

От медицины россияне ждут в первую очередь прорыва в лечении сложных заболеваний и продлении жизни: изобретения новых лекарств, вакцин от вирусов и инфекций, методов борьбы с онкологией, ВИЧ, способов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов, борьбы со старением.

На первом месте – более трети всех ответов про ожидания от медицины – борьба с раком. Каждый пятый ждет от медицины в целом прогресса в области фармацевтики, изобретения более действенных медикаментов для лечения болезней, в том числе, считающихся на сегодняшний день неизлечимыми. Каждый десятый считает необходимыми открытия, которые способствовали бы продлению человеческой жизни, улучшению качества жизни в старости. Достаточно много ответов касаются генетики, а также использования в медицине роботов, инновационных материалов.

Кроме прорывов в медицине, на науку надеются в вопросах психологии – особенно это важно для женщин. Респонденты ожидают от науки открытий, которые помогут в воспитании детей и молодежи, адаптации человека в информационном мире, сделают социальную жизнь более гармоничной.

Технологии, машиностроение, IT

Ожидания россиян относительно прогресса в технологиях носят довольно общий характер: ждут изобретения новых материалов, новых видов энергии, в целом прогресса в технологиях, электронике, технике. Достаточно много ответов касаются альтернативных источников энергии.

В сфере IT-технологий россияне ждут роста компьютеризации, изобретения более совершенных компьютеров и электронных приборов, развития технологий связи, способов хранения информации. Открытия в сфере информационных технологий особенно важны для молодежи, респонденты младше 30 лет чаще называли их приоритетными задачами науки. Важным вопросом является компьютерная безопасность – в этой сфере ждут изобретения новых механизмов защиты данных, шифрования, защиты от вирусов.  

С научным прогрессом обыватели также связывают возможности в будущем качественного улучшения мобильной связи и интернета.

Достаточно много ожиданий относительно развития искусственного интеллекта, а также внедрения в различные сферы жизни робототехники.

Для мужчин одним из приоритетов является развитие науки в сфере автомобилестроения, техники. Здесь на первом месте – совершенствование автомобилей, а также новые способы передвижения. Почти 10% всех ответов в данной сфере – про экологию, разработку и распространение экологически чистых двигателей, электромобилей. Достаточно много автолюбителей ждут от науки создания инновационного, улучшенного, более качественного топлива.

Для многих респондентов главным ожиданием в автомобилестроении является развитие отечественного автопрома, совершенствование российских автомобилей.

Космос и авиация

Каждый пятый житель крупных городов ожидает от науки прорывов в освоении космоса. Больше всего россияне ждут полета к новым планетам и их освоения, установления контакта с внеземным разумом.

Еще одно волнующее россиян направление в сфере авиации и космоса – развитие летательных аппаратов, совершенствование самолетов, ракет, спутников, а также изобретение качественно новых двигателей и конструкций.  Достаточно много ответов касается безопасности пассажирских авиаперевозок.

Точные науки и экономика

От математики, физики, химии респонденты ожидают как дальнейшего развития различных теорий, открытия новых законов и явлений, так и прикладных разработок, которые сделают лучше жизнь людей.

От экономики обыватели ждут открытий, которые помогут людям и обществу повысить благосостояние, а России и миру в целом – выйти из кризиса.

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