Новость дня

Группа депутатов парламента Карелии обратилась в Конституционный суд республики с просьбой признать неконституционным республиканский закон о прожиточном минимуме пенсионеров.

Согласно закону, принятому в конце прошлого года, размер прожиточного минимума пенсионеров Карелии в 2017 году составит 8540 рублей, что меньше, чем в 2016 году, когда он составлял 8803 рубля. От этой суммы зависят социальные доплаты пенсионерам, пенсии которых ниже величины прожиточного минимума.

«При расчете величины прожиточного минимума был установлен неправильный подход, ведущий к необоснованному занижению данной величины и, следовательно, уменьшению уровня социальной поддержки малообеспеченных пенсионеров». – говорится в заявлении.

Антиновость дня

Два россиянина из Свердловской и Ульяновской областей заразились малярией во время туристической поездки в штат Гоа в Индии. В результате один из них скончался.

Пляж в штате Гоа. Индия. / pixabay.com

Заражение малярией происходит в результате укуса малярийных комаров и в процессе переливания крови. Роспотребнадзор советует россиянам в течение трех лет после возвращения в Россию следить за температурой тела и в случае ее повышения «немедленно» обратиться к врачу и рассказать о поездках в страны с тропическим климатом.

Непонятная новость дня

Вице-мэр Краснодара Ольга Яковлева, арестованная в конце декабря 2016 года, подала заявление об уходе по собственному желанию. Мэр заявление подписал, хотя до этого уже отстранил ее от работы.

В должности заместителя главы Краснодара Яковлева проработала всего год. 30 декабря 2016 года она была заключена под стражу по решению суда на 2 месяца в связи с возбуждением против нее уголовного дела за превышение должностных полномочий. Следствие сочло, что она может попытаться скрыть улики.

Ассорти

В Кисловодске Ставропольского края арбитражный суд постановил снести элитную девятиэтажку, уже наполовину заселенную жильцами. Объект признан самовольной постройкой.

Застройщик настаивает на том, что снос монолитного строения невозможен, тем более, что дом на проспекте Победы уже сдан в эксплуатацию и часть квартир заселена. Власти города опасаются скандала с обманутыми дольщиками многоэтажки.

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На Сахалине пациентка отсудила у областной больницы компенсацию в размере 1,3 млн рублей за незаконное удаление здоровой почки в результате врачебной ошибки. Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, врачи медучреждения приняли решение о первичном оперативном вмешательстве «без достаточных к тому оснований». В результате этих действий пациентке повредили почку, после чего орган пришлось срочно удалить.

Руководство областной больницы обжаловало решение городского суда в Сахалинском областном суде, однако высшая инстанция оставила его без изменений.

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Фестиваль колокольного звона.

В Каргополе Архангельской области открылся фестиваль «Хрустальные звоны» - единственный в России зимний фестиваль колокольного искусства, ежегодно проводимый с 2005 года. На музыкальный праздник приехали гости из разных регионов страны: звонари, мастера ледовых скульптур, поклонники колокольной музыки и просто туристы. Фестиваль вошел в топ-200 лучших событий России и был удостоен статуса «Национальное событие».