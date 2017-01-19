Судьбой Крымского полуострова внезапно решила заняться Надежда Савченко. По ее мнению, Киев мог бы «обменять» полуостров на Донбасс. В Кремле отреагировали мгновенно и ожидаемо: статус Крыма с Украиной никто обсуждать не собирается.

О своем видении проблемы Надежда Савченко рассказала в эфире канала «112 Украина». Она заявила, что возврат Донбасса мирным путем возможен лишь, если «сдать» Крым России. «Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим... Они должны отказаться от Крыма», — заявила Савченко.

«Он [Крым] сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым — это очередное Приднестровье», — сказала она. Отказаться от Крыма ради Донбасса, по ее словам, следует, чтоб «не сделать Приднестровьем еще и Донбасс». «Другого мирного пути я пока не вижу», — добавила депутат, отметив, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.

В среду на высказывание Савченко отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что вопрос принадлежности Крыма является абсолютно недискуссионным.

Крым. Ласточкино гнездо. / pixabay.com

По словам Пескова, вопрос о Крыме «является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для России». На просьбу сообщить, готова ли Москва влиять на руководство непризнанных ДНР и ЛНР, чтобы получить официальное признание Крыма российской территорией, Песков ответил: «Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов — это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было».

А от Донбасса, уверен Песков, Киев отказывается самостоятельно. Он пояснил, что об этом свидетельствует абсолютная блокада украинскими властями этой территории «в плане выполнения социальных обязательств, в плане выплаты пенсий, в плане обеспечения инфраструктурного и так далее». «Россия как страна-гарант делает все возможное, чтобы повлиять на стороны этого конфликта, а это как раз регионы Донбасса и Киев, чтобы они выполняли взятые на себя обязательства», — отметил Песков.

Напомним Надежда Савченко, провела в российском СИЗО почти два года, после чего суд признал ее виновной в гибели российских журналистов под Донецком, но президент Путин подписал указ о помиловании. На Украине тем временем Савченко была избрана в Верховную Раду по спискам «Батькивщины».

В последнее время на Украине Савченко подвергается критике за то, что она участвует в переговорах с руководством непризнанных республик в Донбассе. 12 декабря лидер Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что он и глава Донецкой народной республики Александр Захарченко встречались в Минске с Савченко в «рамках минских переговоров». Плотницкий сказал, что главной темой встречи стал обмен пленными и связанные с этим процессом вопросы. Савченко подтвердила эту информацию и заявила, что встреча была «трехсторонней, в присутствии российской стороны». По мнению Савченко, ее участие в переговорах позволило «усилить» минский формат и «сделать его более действенным в ближайшее время».

Военные на посту. / pixabay.com

После этого Савченко исключили из фракции «Батькивщины», так чо она теперь независимый депутат Верховной Рады. В Кремле между тем тогда заявили, что присутствие Савченко на переговорах в Минске с Захарченко и Плотницким не носит «межгосударственного и официального статуса».

В ноябре о невозможности возвращения старого статуса Крыма заявил заместитель украинского министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука. «Как бы больно ни было, но я всегда был сторонником того, чтобы говорить людям правду. Я считаю невозможным возвращение Крыма в ближайшие три-пять лет», — сказал тогда он.