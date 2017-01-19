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19 января 2017, 09:56
Крым Надежда Савченко Россия Украина
Симон Жаворонков

Крымский обмен

Надежда Савченко.
Надежда Савченко.

Судьбой Крымского полуострова внезапно решила заняться Надежда Савченко. По ее мнению, Киев мог бы «обменять» полуостров на Донбасс. В Кремле отреагировали мгновенно и ожидаемо: статус Крыма с Украиной никто обсуждать не собирается.

О своем видении проблемы Надежда Савченко рассказала в эфире канала «112 Украина». Она заявила, что возврат Донбасса мирным путем возможен лишь, если «сдать» Крым России. «Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим... Они должны отказаться от Крыма», — заявила Савченко.

«Он [Крым] сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым — это очередное Приднестровье», — сказала она. Отказаться от Крыма ради Донбасса, по ее словам, следует, чтоб «не сделать Приднестровьем еще и Донбасс». «Другого мирного пути я пока не вижу», — добавила депутат, отметив, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.

В среду на высказывание Савченко отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что вопрос принадлежности Крыма является абсолютно недискуссионным.

 
Крым. Ласточкино гнездо. / pixabay.com

По словам Пескова, вопрос о Крыме «является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для России». На просьбу сообщить, готова ли Москва влиять на руководство непризнанных ДНР и ЛНР, чтобы получить официальное признание Крыма российской территорией, Песков ответил: «Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов — это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было».

А от Донбасса, уверен Песков, Киев отказывается самостоятельно. Он пояснил, что об этом свидетельствует абсолютная блокада украинскими властями этой территории «в плане выполнения социальных обязательств, в плане выплаты пенсий, в плане обеспечения инфраструктурного и так далее». «Россия как страна-гарант делает все возможное, чтобы повлиять на стороны этого конфликта, а это как раз регионы Донбасса и Киев, чтобы они выполняли взятые на себя обязательства», — отметил Песков.

Напомним Надежда Савченко, провела в российском СИЗО почти два года, после чего суд признал ее виновной в гибели российских журналистов под Донецком, но президент Путин подписал указ о помиловании. На Украине тем временем Савченко была избрана в Верховную Раду по спискам «Батькивщины».

В последнее время на Украине Савченко подвергается критике за то, что она участвует в переговорах с руководством непризнанных республик в Донбассе. 12 декабря лидер Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что он и глава Донецкой народной республики Александр Захарченко встречались в Минске с Савченко в «рамках минских переговоров». Плотницкий сказал, что главной темой встречи стал обмен пленными и связанные с этим процессом вопросы. Савченко подтвердила эту информацию и заявила, что встреча была «трехсторонней, в присутствии российской стороны». По мнению Савченко, ее участие в переговорах позволило «усилить» минский формат и «сделать его более действенным в ближайшее время».

 
Военные на посту. / pixabay.com

После этого Савченко исключили из фракции «Батькивщины», так чо она теперь независимый депутат Верховной Рады. В Кремле между тем тогда заявили, что присутствие Савченко на переговорах в Минске с Захарченко и Плотницким не носит «межгосударственного и официального статуса».

В ноябре о невозможности возвращения старого статуса Крыма заявил заместитель украинского министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука. «Как бы больно ни было, но я всегда был сторонником того, чтобы говорить людям правду. Я считаю невозможным возвращение Крыма в ближайшие три-пять лет», — сказал тогда он.

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