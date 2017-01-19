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19 января 2017, 18:00

Топ новостей 19 января

Платежная карта "Мир".
Платежная карта "Мир".
Сафрон Голиков/Коммерсантъ

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Конституционный суд разрешил России не выплачивать 1,9 млрд евро по «делу ЮКОСа», антимонопольщики выступили против принудительного перевода бюджетников на карту «Мир», а основатель WikiLeaks отказался от собственного обещания сдаться властям США.

Песков подтвердил намерение России отстаивать свои интересы по «делу ЮКОСа»

Россия продолжит защищать свои интересы в деле о выплате компенсаций бывшим акционерам ЮКОСа, заявил 19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом Песков прокомментировал принятое несколькими часами ранее решение Конституционного суда РФ, который разрешил России не выплачивать акционерам ЮКОСа более 1,9 млрд евро по вердикту ЕСПЧ. КС решил, что данное постановление нарушает положения Конституции России.

ФАС высказалась против обязательного перевода бюджетников на карту «Мир»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что обязательный перевод бюджетников на российские карты «Мир» приведет к ограничению конкуренции и ущемит права граждан. Также 19 января стало известно, что ряд крупнейших российских банков готовят письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой отменить перевод всех бюджетных выплат гражданам на карту «Мир».

Ассанж отказался от обещания сдаться США

Основатель сайта разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от собственного обещания добровольно сдаться властям США в случае помилования информатора WikiLeaks Брэдли (Челси) Мэннинг, осужденного на 35 лет тюрьмы за передачу сайту документов, касающихся, в том числе, операции США в Ираке. Адвокат Ассанжа Мелинда Тейлор подтвердила просьбу ее доверителя о полном и незамедлительном помиловании информатора. Однако, как заявил следом другой адвокат Ассанжа Барри Поллак, условие относительно Мэннинга выполнено не было: «То, что сделал президент Обама – это не то, чего хотел Ассанж».

Спецслужбы США заподозрили Россию в оплате хакеров через пенсионную систему

Спецслужбы США уже несколько месяцев пытаются обнаружить пути, по которым российские власти могли финансировать хакеров для поддержки избирательной кампании Дональда Трампа. По их данным, одним из источников финансирования могли быть пенсии, которые получают граждане РФ, проживающие в США. Спецслужбы подозревают, что эти средства могли использоваться как для оплаты хакеров, так и для перевода через посредников непосредственно на счет штаба Трампа.

«Зенит-Арене» для готовности к ЧМ-2018 потребовалось еще 2 млрд рублей

Для доведения стадиона «Зенит-Арена» до готовности к принятию чемпионата мира 2018 года по футболу может потребоваться еще до двух миллиардов рублей. «Для чемпионата мира нужно еще 1,5-2 млрд руб. Для чемпионата Европы ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов. "Зенит" уже определился по сумме, которую выделит. Но не буду ее называть», — заявил 19 января вице-премьер правительства России и глава РФС Виталий Мутко, курирующий в правительстве вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

Минкомсвязи предложило урезать объем хранения данных по «пакету Яровой» в 10 раз

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил, что его ведомство может в 10 раз снизить объемы хранения данных в рамках реализации «пакета Яровой». Замглавы Минкомсвязи конкретизировал: «К избыточной информации относится интернет-медиа, ip-tv, торренты и целый ряд других тяжелых для хранения информационных ресурсов».

Депутат попросил СКР проверить закупку новогодних украшений в Москве

Депутат Госдумы РФ от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Следственный комитет России с просьбой проверить законность закупки новогодних гирлянд для украшения Тверской улицы в Москве. Ранее сообщалось, что реальные затраты на установку каждого из световых «фужеров», которыми украсили Тверскую, составляют примерно 475 тысяч рублей, тогда как мэрия заплатила за каждый из них по 2 241 630 рублей.

Почти половина опрошенных россиян одобрили ситуацию в стране

47% опрошенных россиян заявляют, что довольны текущим положением дел в стране. Недовольство ситуацией выразили 45% респондентов. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Социологи отмечают, что чаще всего участники опроса говорят о хорошей работе властей в правоохранительной сфере (57%) и образовании (51%). Характеризуют работу властей как плохую чаще всего в сферах здравоохранения (60%) и экономики (48%).

Обама рассказал о попытках помочь России

Барак Обама провел последнюю пресс-конференцию в качестве президента США. Подводя итоги двух своих президентских сроков, Обама заявил: «Я старался работать с президентом и правительством России, помогая им диверсифицировать экономику, улучшить экономику, использовать потрясающие таланты, которыми богата Россия, более конструктивным путем».

НАСА признало неготовность частных компаний к отправке людей на МКС

Национальное космическое агентство США (НАСА) официально заявило о неготовности частных американских компаний доставлять астронавтов на МКС. Компания Boeing, а также SpaceX Илона Маска не смогли к назначенному сроку предоставить НАСА надежные пилотируемые корабли.

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