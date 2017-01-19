Видео дня. В Белоруссии сняли красивый ролик о работе спасателей

МЧС Белоруссии сняло небольшой промо-ролик ко Дню спасателя, который в республике отмечается 19 января. Видео было размещено накануне.

Ролик называется «Прожить одну жизнь — спасти тысячи». В нем показана преемственность нескольких поколений пожарных.

«Спасатели — это люди, которые не понаслышке знают цену человеческой жизни, и каждый день честно и добросовестно выполняют свой долг», — сказано в сообщении МЧС.