Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин может вернуться в руководство «Единой России». Об этом, во всяком случае, говорят источники «Коммерсанта». Официально в «Единой России» не комментируют эту информацию.

Напомним, Вячеслав Володин приостановил членство в «Единой России» в день своего назначения на должность первого заместителя глава администрации президента в 2011 году — согласно закону, федеральные чиновники не могут состоять в какой-либо политической партии. Но 6 октября, на следующий день после проведения первого заседания Госдумы и, соответственно, начала полномочий депутатов, Володин объяснил, что с момента увольнения из АП его членство в «Единой России» было автоматически восстановлено. При этом он оказался рядовым членом партии, никаких руководящих постов в ЕР он пока не занимает.

В ближайшие выходные, 21-22 января, пройдет очередной съезд «Единой России», на котором, в том числе, на пять лет будет переизбрано все руководство партии. Пока неофициально различные источники прессы в партии говорили, что ключевые фигуры в ЕР — председатель партии Дмитрий Медведев, главы высшего и генерального советов Борис Грызлов и Сергей Неверов — имеют все шансы продлить полномочия.

Теперь же «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники пишет, что на съезде в руководство партии также войдет Вячеслав Володин. Один из высокопоставленных единороссов предложил дождаться решений съезда, но подчеркнул, что Володин — член партии, и его кандидатуру, так же как и остальных единороссов, могут выдвигать.

Ранее не исключалось, что Володин войдет в высший совет и бюро партии по должности, членами этих органов уже являются спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, предыдущие спикеры Госдумы Сергей Нарышкин и Борис Грызлов.

При этом секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов заявил, что на съезде будет заменено большинство членов этого органа. По уставу ротация генсовета должна быть не меньше 15%, отметил Неверов, однако, по его словам, она превысит 50%. Половина генсовета будет сформирована из представителей регионов: это секретари региональных отделений (в том числе 25–30 новичков, назначенных на посты недавно и активно работавших на выборах), а также главы тех местных и первичных отделений, «где результаты были одними из самых высоких в регионе».

Ротирован будет также высший совет партии: «Произойдет ротация губернаторского корпуса: в высший совет [партии] войдут те люди, которые там не были ранее представлены, но по результатам кампании, прошедшей 18 сентября, в регионах [под их руководством] был высокий уровень поддержки, и покинут его главы регионов, где уровень поддержки оказался недостаточно высок».

Съезд «Единой России» будет проходить два дня, в нем примут участие 728 делегатов. Из них 450 человек будут представлять регионы, а более 270 человек являются членами чъезда по статусу.

XV съезд "Единой России". 26 июня 2016 ЕР

Первый день будет самый статусный: будут проведены семь дискуссий по семи основным пунктам предвыборной программы «Единой России», на них будут приглашены почти все члены правительства, в том числе глава Минобразования Ольга Васильева, министр торговли и промышленности Денис Мантуров, глава Минкульта Владимир Мединский, министр строительства и ЖКХ Александр Мень, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Минтруда Максим Топилин, министр сельского хозяйства Александр Ткачев и глава Министерства экономического развития Максим Орешкин.

В воскресенье, 22 января, в работе съезда примет участие председатель партии Дмитрий Медведев. В этот же день единороссы изберут председателя партии (этот вопрос решается на открытом голосовании), главу высшего совета, а также новые составы высшего и генерального советов и центральной контрольной комиссии.

Президент Владимир Путин, насколько известно, в съезде участия не примет, хотя такая возможность рассматривалась после выборов в Госдуму.