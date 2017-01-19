Конституционный суд России счел невозможным исполнение решения Европейского суда по правам человека по «делу ЮКОСа» из-за того, что оно нарушает российскую Конституцию. Ранее КС уже пользовался своим правом блокировать решение ЕСПЧ, но впервые это сделано в столь принципиальном деле.

Напомним, в июле 2014 года Страсбургский суд признал нарушенными права акционеров ЮКОСа и потребовал выплатить им почти €1,8 млрд в качестве компенсации. Европейский суд установил, что российские власти незаконно предъявили налоговые претензии к ЮКОСу, пропустив сроки давности, которые составляли всего три года.

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге Chaim Gabriel Waibel

На момент вынесения решения Страсбургским судом у России не было механизмов, которые могли бы позволить ей не исполнять его требований. Россия пыталась обжаловать решение Европейского суда в Большой палате ЕСПЧ, однако коллегия из пяти судей Страсбурга не стала передавать ходатайство для рассмотрения по существу.

Но в конце 2015 года был принят закон, который позволил Конституционному суду по запросу президента, правительства или Верховного суда проверить, соответствует ли постановление Страсбургского суда Конституции РФ.

Проблема в том, что, согласно российскому основному закону, международное право обладает приоритетом над национальным законодательством. Но теперь специально указано, что Конституция в иерархии актов стоит все-таки выше международного права, к которому относятся и решения ЕСПЧ.

Первое дело, которое по новому закону рассмотрел КС, было вполне очевидным: ЕСПЧ постановил, что прописанный в российской Конституции безусловный запрет на участие осужденных и пребывающих в заключении граждан нарушает Европейскую конвенцию о правах человека. КС постановил, что в данном случае необходимо руководствоваться нормами российской Конституции, а не решением ЕСПЧ.

Через какое-то время после этого решения Минюст подготовил обращение в КС по «делу ЮКОСа». Ведомство Александра Коновалова сочло, что обязательства, которые ЕСПЧ возложил на Россию, основаны на применении судом «положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации».

Заседание коллегии Минюста РФ minjust.ru

Конституционный суд согласился с правительством. «Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это — единственный способ не нарушить Конституцию России», — заявил председатель КС Валерий Зорькин. При этом он добавил, что КС не отказывается от обязательств исполнять решения ЕСПЧ.

«ЕСПЧ пришел к выводу о неправильном взыскании штрафов, поскольку имело место применение обратной силы закона», — указано в решении КС. Но, уверены в КС, подобная позиция вполне допустима: в июле 2005 года Конституционный суд «разрешил взыскивать долги с налогоплательщиков, если они использовали положение о сроках давности вопреки его предназначению, в ущерб правам других налогоплательщиков».

«Деятельность компании ЮКОС как злостного неплательщика налогов, с учетом занимаемого ею места в экономике страны, имела праворазрушающий эффект. Компания использовала изощренные схемы ухода от налогов и после ликвидации оставила за собой непогашенную задолженность в размере 227 млрд руб. Наличие в деятельности ЮКОСа масштабных схем уклонения от уплаты налогов не отрицал и ЕСПЧ», — отметил КС.

Конституционный суд считает «беспрецедентной» и противоречащей «принципам равенства и справедливости» компенсацию, назначенную ЕСПЧ. «Уклонение от уплаты налогов в таком беспрецедентном масштабе непосредственно угрожало принципам правового демократического социального государства, что обязывало власти действовать в исполнительном производстве как можно более эффективно», — говорится в решении Конституционного суда.

«Исходя из этого, Конституционный Суд признает невозможным исполнение в соответствии с Конституцией постановления ЕСПЧ по делу "ЮКОС против России". Однако Российское государство на основе доброй воли вправе произвести определенные выплаты бывшим акционерам компании, пострадавшим от неправомерных действий ее менеджмента, за счет вновь выявляемого имущества ЮКОСа», — говорится в решении суда.

Судьи Конституционного суда могут высказать два особых мнения по делу ЮКОСа, заявил Валерий Зорькин во время брифинга с журналистами. Это никак не повлияет на само решение суда, но особые мнения потом публикуются и благодаря этому можно опосредованно узнать, о чем велись дискуссии, когда судьи принимали решение.

В Европе уже отреагировали на решение российского Конституционного суда. «Члены Совета Европы обязаны в соответствии в Европейской конвенций по правам человека исполнять решения ЕСПЧ. В этой связи мы изучим постановление Конституционного суда России и представим развернутый комментарий», — говорится, как пишет РБК, в заявлении представителя генсека Совета Европы Даниэля Хёльтгена.