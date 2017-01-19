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19 января 2017, 11:11
выборы Геннадий Зюганов КПРФ
Симон Жаворонков

Зюганов уходит в тень

Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
Пресс-служба МК КПРФ

Геннадий Зюганов, скорее всего, не станет участвовать в ближайших президентских выборах, которые должны состояться весной 2018 года. Пока неизвестно, кого именно выдвинут коммунисты, но, с высокой долей вероятности можно сказать, что именно будущий участник президентской гонки потом возглавит компартию.

О том, что кампания 2016 года станет для Геннадия Зюганова последней, говорили еще задолго до выборов: сейчас ему 72 года, и это не тот возраст, когда политик может активно встречаться с избирателями, посещать по несколько мероприятий в день и при этом контролировать настроения в партии.

 
Геннадий Зюганов в день голосования на выборах в Госдуму. 2016 год
Сергей Сергеев  / Пресс-служба ЦК КПРФ 

Геннадий Зюганов руководит КПРФ с 1993 года. Он четыре раза участвовал в выборах президента России и каждый раз занимал второе место. Ближе всего к победе он был в 1996 году, тогда он набрал 32% голосов избирателей, а действующий президент Борис Ельцин — чуть больше 35%. Во втором туре Зюганов набрал 40%, а Ельцин — почти 54%. Дальше лидер коммунистов получал все меньше и меньше. В 2000-м году — 29%, в 2008-м — 17,7%, в 2012-м — 17%. На выборах в 2004 году Зюганов не стал участвовать в выборах, и кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 13,7%.

О том, что Геннадий Зюганов в 2018 году не пойдет на выборы, написала «Новая газета» со ссылкой на источники в Компартии. Характерно, что смену лидера в КПРФ также поддерживают в Администрации президента: есть опасения, что явка на выборах будет низкой, а относительно новое лицо, выдвинутое от КПРФ, может подтянуть на участки сторонников этой партии и противников действующего главы государства.

Вероятных кандидатов от КПРФ несколько — благо в последние годы партия смогла добиться успеха на нескольких крупных выборах. Но, возможно, куда важнее, что будущий кандидат, вполне вероятно, вслед за выборами возглавит вторую по популярности партию в стране.

По данным «Новой», основных претендентов трое. Это губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который выиграл выборы в 2015 году, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, он возглавил администрацию третьего по населению города России весной 2014 года, а также куда менее известный относительно молодой 39-летний депутат Госдумы Юрий Афонин — бывший глава ЛКСМ, первый секретарь Тульского обкома КПРФ, а также член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. В 2016 году Афонин шел третьим номером в федеральном партийном списке КПРФ, сразу после Геннадия Зюганова и Светланы Савицкой.

 
Геннадий Зюганов призывает поддержать Сергея Левченко (второй слева) на выборах губернатора Иркутской области. 2014
Фото Сергея Сергеева / Пресс-служба ЦК КПРФ

Также возможными кандидатами в президенты от КПРФ называют беспартийных политиков, активно работающих с коммунистами: главу подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина и одного из основателей партии «Яблоко» Юрия Болдырева. Они, впрочем, на руководящие посты в Компартии претендовать вряд ли будут.

Сейчас в КПРФ официально никто не готов комментировать выдвижение кандидата в президенты: почти все партийцы, с которыми пытались поговорить об этом корреспонденты «Новой газеты», осторожно посоветовали дождаться майского съезда партии.

Впрочем, сам Зюганов ранее не исключал того, что не пойдет на выборы президента. На пленуме партии по итогам выборов в Госдуму 2016 года Зюганов призвал региональные отделения активнее предлагать кандидатов на выборах всех уровней, в том числе президентских.

Стоит отметить, что Геннадий Зюганов — не единственный возрастной участник почти всех президентских выборов за историю России. Владимиру Жириновскому сейчас 70 лет, но ему отказаться от участия в выборах намного сложнее — если КПРФ имеет сеть организаций по всей стране, то бренд ЛДПР держится практически исключительно на Жириновском и что будет в случае, если он откажется от руководства партией, пока неизвестно.

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