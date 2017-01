«Коммерсантъ» в статье «Минобороны призывает новых гражданских» пишет, что пассажирский авиапарк для военных может быть обновлен.

«Задания Олимпиады школьников получили всероссийскую известность»: первая масштабная утечка материалов Всероссийской олимпиады школьников повлекла изменения в правилах проведения состязания.

Поставки вина в Россию выросли, крепких напитков — упали, утверждается в статье «Импорту алкоголя полегчало».

Что теперь позволено коллекторским агентствам и как отказаться от общения с ними описывает РБК в статье «Взыскание в рамках закона».

О том, почему КС разрешил правительству не платить бывшим акционерам ЮКОСа, написано в статье «Конституция платить не велит».

«"Молчуны" получат меньше»: Доход от инвестирования пенсионных средств ВЭБом снизился в 2016 году на 20%.

«Известия»: «Из семейных побоев выведут крайности». Госдума 25 января проголосует во втором чтении за декриминализацию первичных побоев в отношении близких.

«Российские регионы хотят укрупнить»: Минэкономразвития подготовило проект Стратегии пространственного развития России.

«Банки обменяются лицами»: кредитные организации планируют сформировать общую базу биометрических данных клиентов.

«Газета.ru» под заголовком «Донбасс можно вернуть только дипломатией» публикует интервью с украинским министром по делам оккупированных территорий.

«Вежливый помощник Шойгу»: новым помощником министра обороны стал генерал Александр Галкин.

Чиновники и прокуроры проверят штрафстоянки по всей России, утверждается в статье «Штрафстоянки берут заложников».

The Economist: «Трамповский Белый дом. 45-й президент» (A Trump White House: The 45th president). Автор рассуждает о том, чего сможет добиться следующий президент США Дональд Трамп, будучи у власти.

«Табачные компании: храбрый отпор» (Cigarette companies: Plucky strike). Слияние компаний — это новейший признак устойчивости табачных производителей.

Bloomberg: «Сорос заявил, что премьер-министр Британии Мэй едва ли останется у власти» (Soros Says U.K. Prime Minister May Unlikely to Stay in Role). Миллиардер и инвестор Джордж Сорос заявил в Давосе, что премьер-министр Британии Тереза Мэй едва ли долго продержится у власти в контексте выхода Британии из ЕС.

«Вести дела с Путиным: испытание для мировых лидеров, которые старались» (Doing Business With Putin: A Test for World Leaders Who Tried). Избранный президент США Дональд Трамп недавно сказал, что приязненные отношения с российским президентом Владимиром Путиным — это хорошо. Однако опыт некоторых мировых лидеров не подтверждает этот тезис.

The Wall Street Journal: «Представление Обамы об уровне угрозы определило затяжную осторожность в отношении Сирии» (Obama’s View of Threat Level Shaped Legacy of Caution on Syria). Администрация американского президента Барака Обамы не считала конфликт в Сирии прямой угрозой безопасности США. Это привело к тому, что военное вмешательство США в этот конфликт слишком долго откладывалось.

«Мэй намекнула на критику Трампа, пообещав возглавить свободную торговлю» (May Hints at Trump Rebuke in Vow to Lead on Free Trade). Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Британия станет мировым лидером в продвижении глобализации и интернационализма.