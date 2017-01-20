В 20:00 по Москве Дональд Трамп примет присягу и официально станет президентом США. Трамп уже рассказал, какие указы подпишет первыми, уже известно, кто займет ключевые позиции в его администрации, да и вообще в публичности новому президенту не откажешь.

Но все равно никто точно не может сказать, как будет себя вести Трамп, какие ценности он станет отстаивать, с кем в первую очередь станет сотрудничать. Вполне вероятно, что ответы на эти вопросы не может дать и сам Трамп, во время президентской гонки он часто действовал ситуативно. Как бы то ни было, не только американцев, но и нас ждут крайне увлекательные четыре года.