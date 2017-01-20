Жертва Пальмиры
Боевики запрещенного в России «Исламского государства» взорвали часть римского амфитеатра в Пальмире. Именно в этом амфитеатре в честь освобождения Пальмиры ранее выступали российские музыканты, среди которых были Валерий Гергиев и Сергей Ролдугин. Помимо амфитеатра террористы разрушили и стоявший рядом тетрапилон — руины здания с четырьмя входами.
Напомним, после первого захвата Пальмиры террористы активно распродавали найденные там древние артефакты, а то что продавать не удавалось — например, здания — взрывали, делая из этого своеобразное телешоу, рассчитанное явно на переживающего за сохранность исторического наследия западного зрителя. На россиян такое отношение к сохранившимся памятникам архитектуры тоже оказало эффект, тем более, что была разрушена даже Триумфальная арка, изображение которой было знакомо многим по обложке школьного учебника истории древнего мира.
После освобождения Пальмиры, которое проходило с активным участием российской армии, в городе 5 мая состоялся симфонический концерт Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Среди выступавших был и виолончелист Сергей Ролдугин, который известен как друг Владимира Путина. Причем многие музыканты были награждены медалью Министерства обороны «За освобождение Пальмиры».
Однако в декабре «Исламское государство» вернуло себе контроль над Пальмирой, а сирийская армия была вынуждена отступить на запад. Так что уже более месяца именно террористы контролируют ситуацию в древнем городе и его окрестностях. А в среду, 18 января, российский Генеральный штаб сообщил, что ИГ перебросило в Пальмиру большое количество взрывчатки, которое, скорее всего, будет применяться для уничтожения древних памятников. И хотя в Москве уже заявили, что сирийская армия начала контрнаступления и российская армия его поддержит, в скорый успех войск Асада верится с трудом.
Между тем террористы, судя по всему, не просто так решили взорвать амфитеатр. В последнее время Сирия как будто исчезла из новостей, весь мир с интересом следит за инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, а его, как кажется, на Ближнем Востоке интересует разве что Израиль.
Между тем в четверг президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна собирается активнее участвовать в сирийской гражданской войне. «Турция отказалась от обороны и перешла в фазу наступления. С этой перспективы мы продолжим борьбу с террористическими организациями в Сирии. Мы будем расширять нашу борьбу, руководствуясь принципом, что тот, кто не с нами, тот против нас», — провозгласил он.
За сутки до того Турция начала в Сирии первую совместную операцию с Россией. Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской сообщил, что с 18 января военная авиация двух стран проводит операцию по «нанесению поражения ИГИЛ в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо». Рудской заявил, что в операции участвуют девять самолетов ВКС России и восемь самолетов ВВС Турции. До того Россия и Турция чуть не начали войну из-за столкновения интересов в Сирии, а затем долгое время старались как будто не замечать друг друга в этом конфликте.