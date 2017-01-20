Боевики запрещенного в России «Исламского государства» взорвали часть римского амфитеатра в Пальмире. Именно в этом амфитеатре в честь освобождения Пальмиры ранее выступали российские музыканты, среди которых были Валерий Гергиев и Сергей Ролдугин. Помимо амфитеатра террористы разрушили и стоявший рядом тетрапилон — руины здания с четырьмя входами.

Напомним, после первого захвата Пальмиры террористы активно распродавали найденные там древние артефакты, а то что продавать не удавалось — например, здания — взрывали, делая из этого своеобразное телешоу, рассчитанное явно на переживающего за сохранность исторического наследия западного зрителя. На россиян такое отношение к сохранившимся памятникам архитектуры тоже оказало эффект, тем более, что была разрушена даже Триумфальная арка, изображение которой было знакомо многим по обложке школьного учебника истории древнего мира.

Последствия взрыва в Пальмире. / aljazeera.com

После освобождения Пальмиры, которое проходило с активным участием российской армии, в городе 5 мая состоялся симфонический концерт Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Среди выступавших был и виолончелист Сергей Ролдугин, который известен как друг Владимира Путина. Причем многие музыканты были награждены медалью Министерства обороны «За освобождение Пальмиры».

Однако в декабре «Исламское государство» вернуло себе контроль над Пальмирой, а сирийская армия была вынуждена отступить на запад. Так что уже более месяца именно террористы контролируют ситуацию в древнем городе и его окрестностях. А в среду, 18 января, российский Генеральный штаб сообщил, что ИГ перебросило в Пальмиру большое количество взрывчатки, которое, скорее всего, будет применяться для уничтожения древних памятников. И хотя в Москве уже заявили, что сирийская армия начала контрнаступления и российская армия его поддержит, в скорый успех войск Асада верится с трудом.

Уничтожение памятников в Пальмире. / aljazeera.com

Между тем террористы, судя по всему, не просто так решили взорвать амфитеатр. В последнее время Сирия как будто исчезла из новостей, весь мир с интересом следит за инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, а его, как кажется, на Ближнем Востоке интересует разве что Израиль.

Между тем в четверг президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна собирается активнее участвовать в сирийской гражданской войне. «Турция отказалась от обороны и перешла в фазу наступления. С этой перспективы мы продолжим борьбу с террористическими организациями в Сирии. Мы будем расширять нашу борьбу, руководствуясь принципом, что тот, кто не с нами, тот против нас», — провозгласил он.

За сутки до того Турция начала в Сирии первую совместную операцию с Россией. Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской сообщил, что с 18 января военная авиация двух стран проводит операцию по «нанесению поражения ИГИЛ в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо». Рудской заявил, что в операции участвуют девять самолетов ВКС России и восемь самолетов ВВС Турции. До того Россия и Турция чуть не начали войну из-за столкновения интересов в Сирии, а затем долгое время старались как будто не замечать друг друга в этом конфликте.