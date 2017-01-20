Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков стал гостем передачи Hard Talk на британском канале BBC. Полностью интервью выйдет в эфир в субботу, 21 января, но уже сейчас опубликованы несколько отрывков.

Интернет-служба BBC опубликовала мнение Пескова о самых важных темах, которые сейчас связывают с деятельностью главы российского государства. Так, например, говоря о кибератаках на американские сервисы и государственные службы, Песков отметил, что каждый день происходят сотни и тысячи кибернападений на цифровые системы Российской Федерации. «Некоторые из них ведутся с территории Соединенных Штатов. Десятки идут с территории Германии. Десятки — из Великобритании. Думаете ли вы, что это с высокой степенью уверенности означает, что эти нападения на наши цифровые системы поощряются правительствами в Вашингтоне, Лондоне или Берлине? Вы вероятно скажете, что нет. Об этом не может быть и речи», — сказал он.

Занятия по киберзащите в академии Вест-Пойнт U.S. Army photo by Mike Strasser/USMA PAO

На последовавший уточняющий вопрос Песков ответил более определенно: «Ни российское правительство, ни Кремль, ни лично президент Путин, ни военная разведка не стоят за этими нападениями, если они, конечно, в самом деле были».

В ответ на вопрос о том, верят ли в России, что после инаугурации Трампа «произойдут фундаментальные изменения и фундаментальный сдвиг в отношениях между Вашингтоном и Москвой», Песков сказал, что «к сожалению, мы не можем верить, все, что мы можем, так это выражать надежду, мы хотим хороших отношений с Америкой».

«Мы считаем, что мы не можем решить множество проблем в этом мире и в нашем регионе, которые угрожают нашей стране, без сотрудничества с американцами. Вот почему нам позарез необходимы хорошие отношения с Вашингтоном, но, как говорится, для танго нужны двое. Ну а каков будет подход президента Трампа — это большой вопрос», — объяснил Песков.

На прямой вопрос о том, сможет ли Алексей Навальный участвовать в президентских выборах 2018 года, Песков отметил, что гарантировать то, что политику будет позволено участвовать в выборах, может только глава Центральной избирательной комиссии.

Алексей Навальный АГН "Москва"

Говоря в целом об оппозиции, Песков сказал: «Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения». Иными словами существующую сейчас оппозицию, судя по всему, Песков серьезной не считает.

От ответа на вопрос о том, будет ли сам Владимир Путин выставлять свою кандидатуру на ближайших президентских выборах Песков, фактически, ушел. «Знаете, еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок», — сказал Песков.

Хотя полностью интервью еще не опубликовано, понятно, что пресс-секретарь российского президента, по своему обыкновению, пытался уходить от ответов на прямые вопросы. Но, в любом случае, на общение Пескова с иностранными журналистами посмотреть интересно — хотя бы потому, что по-английски расплывчатые ответы Пескову получается формулировать хуже, чем по-русски.