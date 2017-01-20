Федеральное агентство США по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) опубликовало проект правил, регулирующих использование животных, чей геном был отредактирован с применением CRISPR и других передовых технологий. Реакцию ученых на этот проект описывает сайт журнала Nature.

Документ появился 18 января, за два дня до окончания полномочий президента Обамы и его администрации, и пока неясно, будет ли он рассматриваться при новом президенте Трампе. Однако ряд ученых уже выразил серьезную обеспокоенность. Предложенные правила предусматривают такую же проверку животных на безопасность и эффективность, какую проходят лекарственные препараты перед выдачей разрешения на их использование в США. Ученые надеялись, что нормы будут мягче в отношении животных, чей геном был отредактирован точными инструментами (CRISPR, TALENs и подобные). Специалист по генетике животных Элисон ван Эненнам (Alison van Eenennaam) из Калифорнийского университета в Дэвисе уже назвала предложенный документ безумным.

Многие опасаются, что предлагаемые правила заставят бизнес, университеты и некоммерческие организаций отказаться от развития генной инженерии животных. Они вспоминают историю генетически модифицированного лосося, созданного AquaBounty Technologies в начале 1990-х годов. Тогда эта компания потратила 60 млн. долларов на внедрения в геном атлантического лососы (Salmo salar) некоторых генов чавычи (Oncorhynchus tshawytscha), чтобы рыбы быстрее росли. Но фирме пришлось ждать 20 лет пока FDA рассматривала более 50 исследований, демонстрирующих, что такой лосось не несет никаких угроз. В ноябре 2015 года агентство наконец одобрило рыбу, но продавать ее все еще нельзя, так как FDA еще не определило, как должен отмечаться такой товар.

Сложные отношения связывают FDA и с компанией Recombinetics, которая создала метод получения безрогих коров с помощью вставки гена тех лишенных рогов пород в геном тех пород, которые имеют рога. Если метод начнут применять, он сильно сократит расходы на процедуру удаления рогов у живых коров, которую проводят фермерские хозяйства для снижения травматизма. В декабре 2016 года Recombinetics сообщила FDA, что намерена выпустить на рынок молочные продукты от таких коров без одобрения агентства, снабдив их ярлыком «в целом признаны безопасными». Компания ссылается на решение министерства сельского хозяйства США, которое в апреле 2016 года разрешил продавать генетически модифицированные грибы, в геном которых при помощи метода CRISPR вставлен ген, препятствующий потемнению среза. Разрешение было получено на основании того, что в геноме этих грибов не было генов, принадлежащих другим видам. Коровы компании Recombinetics тоже соответствуют этому условию.

Скотт Фаренкруг (Scott Fahrenkrug), возглавляющий отдел генной инженерии в Recombinetics, говорит, что ошарашен новыми требованиями FDA. «Они предполагают, что уже существующий аллель, который мы ели в течение тысяч лет, должен быть проверен на безопасность, потому что теперь мы вставили его в геном другой коровы», – удивляется он. Компания планирует обратиться с протестом против новых планов FDA к вступающему в должность президенту Трампу. Общественное обсуждение проекта новых правил продлится до 19 апреля 2017 года, поэтому FDA еще может изменить свой подход в соответствии с полученной обратной связью.

Удовлетворение от неожиданной новости испытывают ученые, чья работа не связана с биологией. Социолог Дженнифер Кузьма (Jennifer Kuzma) из Университета Северной Каролины говорит: «Общественность с подозрением относится к генной инженерии животных. При редактирование генома мы наблюдаем незапланированные эффекты, поэтому со стороны FDA было мудро проверять все эти генетически модифицированные организмы пока не будут собраны достаточные данные».

Элисон ван Эненнам рассматривает еще один аспект проблемы. Принятие подобных мер, по ее словам, приведет к тому, что почти все работы в области генной инженерии будут вестись огромными транснациональными корпорациями, у которых есть достаточные ресурсы для проведения масштабных испытаний. «Если научное сообщество не встанет и не скажет, что это безумие, мы окажем плохую услугу инновациям», – заключает ван Эненнам.