Министр экономики сказал, что в ближайшее время резкого колебания курса рубля не будет. Еще несколько лет назад россияне восприняли бы такое заявление однозначно: надо идти покупать доллары. Но сейчас, похоже, курс рубля действительно относительно стабилен.

Резкого колебания курса рубля, наблюдавшегося в 2014-2015 годах, больше не будет. Об этом журналистам заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. «Динамика [российской валюты] довольно стабильна. Операции правительства и ЦБ будут способствовать тому, чтобы таких резких колебаний, как мы видели в 2014 и 2015 году, мы на рынке больше не увидим», — сказал министр и добавил, что правительство и Банк России не разрабатывают никакого плана по стабилизации курса рубля, кроме уже принятого решения сохранить дополнительные доходы от высоких цен на нефть.

В среду, напомним, министр финансов Антон Силуанов рассказал о принятом решении направлять все дополнительные нефтегазовые доходы из бюджета на 2017 год на сокращение траты резервов. Силуанов уверен, что это позволит ЦБ обеспечить стабильность курса рубля. Позже первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал, что Минфин совместно с Минэкономразвития и ЦБ разрабатывают план по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля.

Раньше подобные заявления министра экономики трактовались бы однозначно: рубль в ближайшее время ждут непростые времена. Тем более, что за последние несколько недель рубль заметно укрепился и сейчас его курс подозрительно долго держится ниже отметки 60 рублей за доллар.

Однако ЦБ после девальвации 2014-2015 гг., фактически, отказался от контроля за курсом рубля и усиленно занялся проблемой высокой инфляции, в том числе и благодаря этому по итогам 2016 года цены выросли на рекордно низкие 5,4%. Еще один эффект от новой политики Центробанка — относительная устойчивость рубля. На это, конечно, влияют и достаточно стабильные цены на нефть, но при высокой инфляции курс рубля падал бы практически в любом случае.

Так что не удивительно, что в ЦБ в ответ на слова Шувалова заявили, что придерживаются политики плавающего курса рубля и назвали попытки управлять его номинальным курсом неэффективными. В ЦБ считают, что колебания курса рубля, которые возникают из-за изменений цены на нефть, можно сгладить путем купли-продажи валюты правительством в целях бюджетной политики, а не ЦБ.

Между тем в правительстве, похоже, во главу угла ставят все же не стабильность курса рубля, а экономический рост. Тот же Игорь Шувалов в четверг заявил, что российская экономика сейчас «достаточно здорова», в ней нет ни одного пузыря, а в скором будущем должен начаться серьезный приток иностранных инвестиций. «Мы сейчас находимся в ситуации, когда нет ни одного пузыря ни на одном рынке — ни на рынке недвижимости, ни на рынке ценных бумаг, нигде. Абсолютно стерильная ситуация», — заявил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Игорь Шувалов на стройплощадке для новых производств аммиака АО «ФосАгро-Череповец» 2 декабря 2016 government.ru

Правительство уже готово утвердить план поддержки экономики на 2017 год, предусматривающий выделение дополнительных 107,5 млрд рублей на помощь отраслям промышленности. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. При работе над обеспечением перехода к экономическому росту премьер призвал коллег «не обольщаться» и не рассчитывать на исчезновение таких «негативных факторов», как санкции и невысокие цены на нефть, — они сохранятся в среднесрочной перспективе.

При этом, например, Алексей Кудрин считает, что в ближайшее время нефть не будет стоить менее 50 долларов за баррель. «Могу только сказать, что благодаря соглашению о сокращении добычи производители нефти нащупали пол на уровне 50 долларов за баррель. То есть мы можем надеяться, что какие бы новости не приходили, ниже 50 мы не упадем. Я бы исходил из этого осторожного прогноза», — сказал он в разговоре с «Российской газетой».