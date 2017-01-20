Новость дня

ФАС Петербурга признала рекламу передачи «Ревизорро», в которой Лена Летучая представлена в образе русского полководца Михаила Кутузова, разрушающей основы патриотизма и подрывающей обороноспособность страны. При этом нарушения закона в рекламе не нашли.

Общественный совет ведомства большинством голосов согласился с мнением петербуржца, пожаловавшегося на рекламу «Лена Летучая идет на Москву», поскольку «такая форма пропаганды телепрограмм и сами телепрограммы являются способом воздействия на подсознание людей и может оказать вредное влияние на обороноспособность страны».

И только глава петербургского УФАС Вадим Владимиров не согласился с мнением большинства, поскольку «на рекламном плакате изображена молодая, красивая и, что немаловажно, одетая женщина». «Да, она отдаленно напоминает Кутузова, но известен ли этот исторический персонаж целевой аудитории, на которую ориентировано это рекламное сообщение - вопрос остается открытым», - заявил Владимиров.

Антиновость дня

Эксперты предупредили о риске обрушения зданий в 13 российских регионах и мостов - в 31 регионе России.

В прогнозе на 2017 год центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия» наибольший риск обрушений конструкций зданий и сооружений прогнозируется на территории Дальневосточного (Камчатский край, Магаданская, Сахалинская области, Якутия), Сибирского (республики Тыва, Алтай, Иркутская область), Уральского (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа), Приволжского (Пермский край), Северо-Западного (Архангельская область, Коми) и Северо-Кавказского (Дагестан) федеральных округов.

Рухнувший мост.

По данным спасателей, основными причинами таких ЧП становятся некачественное выполнение строительно-монтажных работ, ошибки при проектировании, излишняя снеговая нагрузка, ветхость зданий, физическая усталость конструкций, внешние воздействия (аварии, взрывы, проведение строительных работ вблизи объекта), а также демонтаж несущих конструкций при ремонте.

Непонятная новость дня

Следственный комитет по Омской области проводит обыски и изымает документы в управлении уголовного розыска регионального УМВД. Обыски проводятся по факту уголовного дела в отношении «неустановленных лиц» по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Фигуранты дела пока не установлены. Представитель СК сообщил, что формулировка «неустановленные лица» может означать широкий круг фигурантов, в том числе, среди гражданских лиц. По данным журналистов, дело связано с хищением чужого имущества с причинением значительного ущерба, а подозреваемые по делу о мошенничестве могут быть сотрудниками полиции.

Ассорти

В Ивановской области возрождают вытрезвители. Первый «пункт помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения» открылся в Иванове еще в 2014 году на базе наркологического диспансера. 30 декабря 2016 года такой пункт открыли в Кинешме — тоже при диспансере. Помощь «клиентам», которых сюда будут доставлять полиция или «скорая», в учреждении будут оказывать бесплатно. В текущем году вытрезвитель также появится в Шуе.

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В Дагестане из-за плохих погодных условия столкнулись 38 автомобилей. Причиной аварии стали четыре ДТП, последовавшие одно за другим из-за гололеда на дороге из Махачкалы в аэропорт. По данным спасателей, пострадавших в результате аварии нет.

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В столице Чувашии простились с погибшим аэрофотографом и энтузиастом-авиатором Валерием Тимофеевым, чьи фотографии украшают Казанский Кремль. Во время Универсиады он с высоты птичьего полета снял и смонтировал впечатляющий видеоклип о ночной Казани. Самой же грандиозной работой Тимофеева стал вышедший в 2013 году фотоальбом «Чебоксары с небес».

Фотограф Валерий Тимофеев / tatar-inform.ru

Валерий Тимофеев, являвшийся председателем Федерации сверхлегкой авиации Чувашии, в среду, 18 января, рухнул с мотопарапланом с высоты 70 метров через несколько минут после взлета возле аэропорта Чебоксар. Он получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу.