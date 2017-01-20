Советники Кириенко. Что это было?

В появлении у первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко одиннадцати советников нет никакой предвыборной составляющей. Как подчеркивают осведомленные источники, сообщения некоторых СМИ о том, новая команда Кириенко призвана разработать сценарий президентской избирательной кампании 2018 года, не соответствуют действительности.

Источники подчеркивают, что общественные советники есть при каждом высоком руководителе, и в выборе Кириенко соответствующих соратников нет никакой политической подоплеки. Произошла небольшая ротация в команде соратников бывшего куратора внутриполитического блока администрации президента Вячеслава Володина.

О том, что новые советники Сергея Кириенко выбраны под предстоящую президентскую кампанию, первым сообщило издание Znak.com, в котором и появилась информация о назначении. «Состав подобран по функционалу: фандрайзеры, социологи, один медийщик и пиарщики-аутсорсеры»,— сделал вывод информатор издания.