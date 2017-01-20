Топ новостей 20 января

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня мир готовится к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в интервью о выборах-2018 и отношениях России с США, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подтвердил намерение сдаться американским властям.

Избранный президент США Дональд Трамп уже в день вступления в должность подпишет первые указы. «Он посвятит не только первый день, но и второй, и третий введению в действие повестки реальных перемен. Я думаю, в течение ближайших дней и недель вы это заметите», — заявил пресс-секретарь будущего президента Шон Спайсер.

Сегодня будет выпущен Кракен pic.twitter.com/vqVvSo1xlo — Ellen Sheidlin ♡ (@sheidlina) 20 января 2017 г.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, голливудские актеры Роберт де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало, Джулиана Мур, кинорежиссер-документалист Майкл Мур, певица Шер и другие знаменитости вышли на митинг против избранного президента США Дональда Трампа около небоскреба Trump Tower на Манхэттене.

Чего ожидать от Трампа, пока никто не знает. Да пребудет с нами сила - пожелание от @Sergey_Elkin. Другие карикатуры https://t.co/0S2YcZ4T6K pic.twitter.com/8niUWBMeui — DW (на русском) (@dw_russian) 19 января 2017 г.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подтвердил ранее заявленную готовность к экстрадиции в США в случае помилования информатора Челси Мэннинг. Об этом он заявил на пресс-конференции в формате веб-трансляции вечером 19 января. «Я подтверждаю то, что я говорил, в том числе предложение отправиться в Соединенные Штаты, если приговор Челси Мэннинг будет смягчен. <...> Я всегда был готов поехать в США при условии, что мои права будут соблюдены», – заявил Ассанж.

В итальянском отеле Rigopiano di Farindola, на который накануне сошла лавина, спасатели обнаружили восемь выживших. По словам спасателей, люди спаслись в образовавшихся при сходе лавины воздушных карманах.

Российской школе следует вернуться к лучшим советским традициям, считает глава Минобрнауки России Ольга Васильева. «По отношению к школе я консерватор, я за возврат к лучшим традициям советской школы. Все новое — это хорошо забытое старое. Сегодня это все тоже актуально», — отметила министр.

...и ввела обязательные уроки православия https://t.co/L8KDhBwGv5 — Экономика РФ (@PutinsEconomy) 20 января 2017 г.

Имеются в виду сбор металлолома и макулатуры, мы так понимаем. https://t.co/jIVTQNDKZ1 — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 20 января 2017 г.

В австралийском городе Мельбурн автомобиль въехал в толпу людей, погибли три человека. Помимо жертв сообщается примерно о 20 пострадавших, в их числе маленький ребенок.

Сокращение поставок российской нефти в Белоруссию требует поиска альтернативных вариантов, заявил 19 января президент республики Александр Лукашенко. «Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от России должно быть замещено альтернативными вариантами», — заявил Лукашенко на встрече с вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко.

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) разрушили фасад и тетрапилон Римского театра в сирийской Пальмире. Накануне правозащитники сообщили, что ИГ возобновила казни в Римском театре Пальмиры.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подвел итоги работы Барака Обамы, который 20 января официально сложит с себя полномочия президента США. Назвав итоги работы администрации Обамы противоречивыми, Медведев назвал позитивные моменты: «С одной стороны, России и Америке удалось совместно решить ряд серьезных международных проблем. Между нашими странами был заключен договор о сокращении ядерных вооружений, Россия и США сыграли лидирующую роль в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы. Добились ликвидации химического оружия в Сирии. Эти результаты важны для всего мира».

В России все дороги и больницы построены, дети накормлены. Поэтому Медведеву больше заняться нечем:



pic.twitter.com/wmuSEhpQiM — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 20 января 2017 г.

А ведь не так уж и давно вместе гамбургеры ели. pic.twitter.com/s6Eh8UNsg6 — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 20 января 2017 г.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков дал интервью, в котором в числе прочего затронул тему президентских выборов 2018 года. При этом Песков ушел от прямого ответа на вопрос, можно ли из этого сделать вывод, что Владимир Путин «определенно пойдет» на второй срок: «Еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок».

А как здравомыслящий гражданин, он в этом уверен и даже знает процент победителя. https://t.co/qcsmUGEazD — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 20 января 2017 г.