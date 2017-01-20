Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится в пятницу 20 января. СМИ по этому поводу в очередной раз обсуждают перспективы его президентства.

Журнал Time обратился к теме номинаций на позиции в администрации Трампа. Прежде всего, авторы напоминают, что в середине октября Трамп назвал американский истеблишмент болотом и пообещал его «осушить». «Осушение болота» стало одним из самых эффектных лозунгов его предвыборной кампании. Под болотом подразумевалась ситуация, в которой истеблишмент представляет собой закрытое коррумпированное сообщество, находящееся под сильным влиянием лоббистов и политических спонсоров.

Между тем, пишут авторы, после того как Трамп победил на выборах, он стал действовать совсем не так, как предполагала эта риторика. Наоборот, новая президентская администрация обещает стать еще более «заболоченной», чем прежние. Это выражается в том, что среди номинантов фигурирует небывалое число миллиардеров и отставных военных. А главное, большинство из них очень хорошо подкованы в вопросах лоббирования и политического спонсорства, потому что занимали должности в советах директоров корпораций. Наиболее выдающаяся в этом плане фигура – это номинант на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон, возглавлявший нефтяную корпорацию ExxonMobile.

Рекс Тиллерсон

The Economist отмечает контраст между бурным негодованием, которое Трамп вызывает у некоторых слоев населения США, и оживлением на рынках. Граждане организуют протесты, рейтинг одобрения у Трампа рекордно низок для начинающего президента, а между тем, рынки пребывают в предвкушении налоговых сокращений для корпораций и уменьшении государственного контроля. Этому немало способствовало объявление основного состава его кабинета.

Конечно, этот состав еще должен быть утвержден сенатом, оговаривает автор, однако, во-первых, процесс уже идет, а во-вторых, эта процедура теперь стала проще, чем прежде, благодаря изменениям, внесенным в нее по инициативе сенатора-демократа. Теперь за счет преобладания в сенате республиканцев даже наиболее противоречивые номинанты имеют шанс на утверждение.

Reuters обсуждает указы, которые Трамп собирается подписать в первые дни своего президентства. В таком формате будут сделаны первые шаги по борьбе с иммигрантами, строительству стены на границе между Мексикой и США и сворачиванию некоторых программ, начатых предшественником Трампа Бараком Обамой. В общей сложности советники Трампа подготовили уже более 200 потенциальных указов по здравоохранению, экологической политике, иммиграции, энергетике и многим другим направлениям. Трампу предстоит их рассмотреть и, если он с ними согласится, одобрить.

Жанр подписания подготовленных указов, отмечают авторы, должен быть привычным Трампу как человеку, который имеет большой опыт в качестве генерального директора компаний. Работа в таком режиме обычна для начинающих президентов США. Этим, в частности, занимался в свои первые президентские недели Обама. Идея в том, чтобы сразу приступить к задачам, для решения которых достаточно президентской подписи и не нужно согласования с конгрессом.

Марш против Трампа.

NY Times пишет о протестах, организаторы которых надеются на то, что их удастся растянуть на все выходные, то есть устроить таким образом развернутую демонстрацию несогласия по всей стране. Протесты в той или иной форме начали вспыхивать сразу после избрания Трампа. Одной из наиболее оживленных протестных локаций стал город Нью-Йорк. Автор отмечает, что среди протестующих много молодых людей, в частности студентов. Многие из них, говорится в материале, боятся лично Трампа. Также участники выражают опасения, что подорожают кредиты на образование, ухудшится система здравоохранения, будут ущемляться права иммигрантов и прекратится борьба с глобальным потеплением.