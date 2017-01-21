Белоруссия продлила действие повышенных тарифов на транзит нефти по магистральным трубопроводам на своей территории. В пятницу на национальном правовом портале Белоруссии было опубликовано соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли. Напомним, что тариф для ОАО «Полоцктранснефть Дружба», которое занимается транспортировкой российской нефти из Западно-Сибирского региона и Поволжья в Белоруссию, вырос на 11,76%, а для ОАО «Гомельтранснефть Дружба», которое занимается еще и транзитом российской нефти в Европу, — на 7,7%.

Постановление о повышении тарифов было подписано еще в конце декабря прошлого года, когда Россия приняла решение сократить в первом квартале 2017 года объем поставок нефти в Белоруссию до 4 миллионов тонн, чтобы таким образом подтолкнуть руководство страны к оплате долга за газ в размере более 400 миллионов долларов.

Как писал в начале месяца «Коммерсантъ», до начала 2017 года Москва и Минск так и не пришли к консенсусу по задолженности Белоруссии за газ, в результате этот долг копится уже на протяжении года, с прошлого января. Тогда республика потребовала снижения стоимости газа, после чего в одностороннем порядке стала платить за него меньше (73 доллара за тысячу кубометров вместо оговоренных 132), к декабрю сумма долга достигла 425 миллионов долларов. В ответ на это Россия стала сокращать поставки нефти: при первоначальной договоренности в 5,3 миллиона тонн в квартал она поставила сначала 3,5 миллиона тонн, а в последнем квартале прошлого года — 3 миллиона тонн. В случае если бы стороны пришли к согласию, то уже в первом квартале 2017 года поставка российской нефти выросла бы до 4,5 миллиона тонн, но этого не случилось.

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев тогда объяснил конфликтную ситуацию тем, что между странами есть объективное несоответствие ожиданий, основанное на неравном экономическом обмене между странами, так как в общеэкономическом масштабе Россия получает от Белоруссии значительно меньше, чем Белоруссия получает от сотрудничества с Россией. «Соответственно, когда у России становится меньше возможностей экономических, в особенности возникают проблемы с бюджетом, отношения обостряются. Потому что для России становится более чувствительным то экономическое субсидирование, которое она, по сути, осуществляет по отношению к Белоруссии»,— сказал Белогорьев.

Теперь же, когда стало ясно, что спорная ситуация все еще далека от разрешения, президент Белоруссии заявил о необходимости найти альтернативы российской нефти. Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте, вопрос о замещении российского сырья обсуждался еще в конце 2016 года. «Мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически», — цитирует президента страны пресс-служба.

По мнению экспертов, Белоруссии не удастся найти выгодную альтернативу. Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Агибалов считает, что в принципе никакой альтернативы российской нефти для Белоруссии нет: «Физически Белоруссия может наладить поставки нефти из какого-то другого региона. Они могут, допустим, попробовать покупать азербайджанскую нефть, как это уже делалось ранее. Но смысл в том, что коммерчески рентабельный вариант здесь только один. Это российские беспошлинные поставки нефти. Другую нефть по рыночной цене белорусские НПЗ покупать не могут, как и рентабельно перерабатывать ее. Речь может идти только о танкерных закупках. Но и с российской, и с белорусской стороны все понимают, что переработать ее будет возможно, но вот заработать на этом денег — нельзя. А откуда будет эта нефть — второстепенный вопрос», — приводит его слова EurAsiaDaily.

Другой эксперт отрасли, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью life.ru высказал мнение, что это не реальный поиск альтернативы, а своеобразный сигнал для России о необходимости поиска компромисса и решения именно газового вопроса. По его мнению, отказ от поставок нефти в Белоруссию не стал бы проблемой для России: «С точки зрения экономики России было бы выгодно направить эти объемы на другие маршруты. Там мы продаем по рыночным ценам, а белорусам — по льготным. И никакой экспортной пошлины не взимается, бюджет не получает дополнительных денег», — сказал Игорь Юшков.