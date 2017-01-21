Власти Венеции завершили многолетние работы по реставрации одного из символов города – знаменитого моста Риальто, старейшего из четырех мостов, ведущих через Большой канал.

Изначально название Риальто принадлежит району Венеции, к которому идет мост. Происходит оно от rivo altus «высокий берег». Это было одно из первых заселенных мест на островах. На площади Риальто перед нынешним мостом стоит церковь святого Иакова (Сан-Джакомо-ди-Риальто), самая древняя в городе. По легенде, она была заложена а 25 марта 421 года, в день основания Венеции. Нынешнее здание начали строить в XII веке. Площадь перед церковью (кампо ди Сан-Джакомо-ди-Риальто) стала бойким местом, когда в 1097 году на ней стал действовать главный венецианский рынок. Вокруг появлялись склады, лавки, страховые конторы, банки. Сюда спешили люди по торговым и юридическим делам. На здании церкви до сих пор можно увидеть два рельефных изображение: вытянутое и округлое. Это указание на минимальный размер рыбы и устрицы, которых дозволялось продавать на рынке. Риальто стал известен по всей Европе. В «Венецианском купце» Шекспира его название – одно из двух итальянских слов, использованных в пьесе (второе – гондола).

Рынок требовал появления моста, и первый такой мост возник уже в 1181 году. Он был понтонным. В 1255 году его заменил деревянный мост на сваях. В нем уже были видны характерные формы, сохранившиеся и поныне: обе стороны моста шли наклонно вверх по направлению к центральной платформе. Он был известен под названием Ponte della Moneta, возможно, из-за того, что за проход по нему бралась плата. Но простоял мост менее века, так как был разрушен в ходе восстания 1310 года, поднятого Байамонте Тьеполо.

Мост восстановили. На этот раз он простоял до 1444 года, когда рухнул под тяжестью публики, собравшейся посмотреть на свадебную процессию маркиза Феррары. Пришлось строить новый мост. Его снова выполнили из дерева, и на этот раз он был разводным. С 1458 года на боковых сторонах моста появились лавки, и он был переименован в Мост Риальто. Этот мост можно увидеть на картине Витторе Карпаччо, хранящейся в венецианской Галерее Академии.

Картина Карпаччо

Фрагмент с разводной частью моста Риальто

Картина называется «Чудо реликвии святого Креста на мосту Риальто». Она написана около 1496 года. В левом верхнем углу в широкой лоджии Карпаччо изобразил патриарха города Градо, расположенного на побережье Адриатического моря. С XII века патриархи Градо выбирались преимущественно из венецианцев, а с 1451 года постоянно проживали в Венеции. В данном случае перед нами патриарх Франческо Кверини, занимавший этот пост в 1367–1372 годах. Чудо состояло в том, что патриарх при помощи частицы святого Креста исцелил умалишенного.

Что же касается деревянного моста, то с ним вновь и вновь происходили неприятности. В 1468 году по нему проходила торжественная процессия императора Священной Римской империи Фридриха III. На этот раз напора толпы не выдержали перила, десятки зрителей упали в воду и погибли. Еще раз мост обрушился в 1524 году под толпой зевак, любовавшихся регатой.

Отметим, что тогда мост Риальто был единственным способом добраться посуху с одного берега Большого канала на другой. Поток пешеходов был велик, и городские власти понимали, что мост неизбежно рано или поздно снова развалится. С 1503 года они стали обсуждать, нельзя ли заменить деревянный мост каменным. В 1551 году был объявлен конкурс, в котором участвовали крупнейшие архитекторы: Андреа Палладио, Якопо Сансовино, Джакомо да Виньола и даже Микеланджело. Но все они предлагали конструкции, напоминающие классический римский виадук, опирающийся на ряд арок, что затрудняло бы интенсивное движение гондол в Большом канале. Даже трехпролетная схема Палладио не устраивала венецианцев.

Проект моста Риальто, выполненный Андреа Палладио

Каналетто «Каприччо с паладианскими зданиями» (1756 - 1759). Архитектурный пейзаж-фантазия, составленный из строении Палладио. Использован и проект моста Риальто

Споры по поводу того, какой проект выбрать, затянулись на десятилетия, и многие из участников конкурса не дожили до его завершения. Наконец, венецианский архитектор и инженер Антонио да Понте разработал однопролетный каменный мост, очень похожий по конструкции на своего деревянного предшественника деревянного моста. Строительство началось в 1588 и было завершено в 1591 году.

Надо сказать, что конструкция моста вызвала замешательство среди просвещенной публики. Автор отказался от арочной конструкции, и полный вес моста должен был распределиться между двумя пилонами и фундаментами на берегах. Многие архитекторы выражали серьезные сомнения, что такой тяжелый каменный мост выстоит без дополнительных опор. Не верил в это, например, Винченцо Скамоцци, лучший из учеников Палладио.

В Венеции сохранился забавный памятник такому скептицизму. Рядом с мостом Риальто располагается палаццо деи Камерлинги, выстроенное в 1520-е годы здание, где располагались городские финансовые службы, а на первом этаже была тюрьма для несостоятельных должников. Если взглянуть на фасад палаццо со стороны моста, то можно увидеть две странные капители. Одна изображает мужскую фигуру с неким странным предметом между ног. Другая – женщину, у которой между ног горит огонь. По преданию, во время строительства моста некий мужчина сказал на рынке Риальто: «Да у меня скорее копыто между ног вырастет, чем этот мост построят!». Его услышала женщина и добавила, что у нее тогда загорится между ног огонь. Власти города повелели в назидание высечь в камне соответствующие изображения. Писатель и знаток венецианских легенд Альберто Тозо Феи полагает, что эти хотели не только посрамить маловерных, но и продемонстрировать, что все сказанное гражданами становится известно властям.

Женщина и огонь на палаццо деи Камерлинги

Другая легенда, связанная с мостом, печальная. Когда строительство приближалось к концу, дьявол явился к Антонио да Понте и потребовал жизнь первого, кто перейдет канал по новому мосту. Архитектор решил перехитрить дьявола и устроить так, что первым по мосту пробежит петух. Но дьявол оказался хитрее. Он, надев маску, пришел домой к жене беременной архитектора и сказал, что муж срочно зовет ее. Женщина пересекла мост и обрекла на смерть своего ребенка. Он родился мертвым и его призрак долгие годы являлся на мосту Риальто, пока некий гондольер не помог ему обрести покой.

Несмотря на скептицизм других архитекторов, мост был достроен и простоял столетия. За это время на нем неоднократно велись ремонтные работы. Первый крупный ремонт прошел в 1704 году, были реконструированы плиты мостовой, лестницы, балюстрада, колонны, но основная конструкция не затрагивалась. В последующих случаях ремонт также носил периферийный характер. Обновлялись ступени, система дренажа, магазины на мосту.

Более четырех веков простоял мост, прежде чем в наши дни подвергся тщательной реставрации. Специалисты отметили, что они находятся в очень выгодном положении, так как гораздо чаще, приступая к работе над памятник архитектуры, они сталкиваются со следами предыдущих реконструкций, далеко не всегда грамотных. И порой очень трудно понять, что с ними делать.

Мост Риальто достался реставраторам практически в “авторской редакции”. Проект работ был составлен еще в 2011 году. Он предусматривал точное изучение всех этапов строительства моста и ремонтов, проведенных за его историю, фотограмметрическое и лазерное сканирование моста, позволившее получить точные обмеры. Также реставраторы пробурили скважины, чтобы выяснить состояние фундаментов на обоих берегах, а подводные части были изучены водолазами. В течение года они контролировали геологическую обстановку, фиксируя все смещения и напряжения в грунте. Попутно провели археологические исследования. Наконец, в лабораторных условиях изучили состояния камня из разных конструкций моста.

Практическая часть реставрации началась в мае 2015 года. Команда из 25 реставраторов демонтировала для очистки известняковые плиты, которыми был замощен мост. Строители переложили телефонные, газовые и электрические коммуникации двадцати четырех магазинов, работающих на мосту. Их стены укрепили аркадами и добавили дополнительный слой гидроизоляции, а в покрытие крыш добавили листы свинца общей площадью 700 квадратных метров.

Чтобы защитить северную и южную балюстрады моста от соленых волн венецианской лагуны, а также обезопасить тысячи туристов, перила с обеих сторон моста были укреплены обвязкой из углеродного волокна и двухуровневыми кронштейнами из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Разломы на 364 столбиках были заделаны расплавленным свинцом, а некоторые поврежденные камни балюстрад были заменены. В целом по итогам реконструкции был заменен лишь один процент материалов моста, в основном это камни мостовой.

Мост в ходе реставрации

При этом реставрация проводилась по частям, чтобы ни на день не закрывать мост для пешеходов. Так что туристам лишь отчасти осложнили жизнь строительные леса. Сейчас они уже убраны, хотя официальное открытие моста состоится лишь в мае, в ходе Венецианской биеннале.