Пенсияcпад

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что реальные пенсии в России в ближайшие три года будут снижаться. Глава ведомства отметил, что это произойдет, несмотря на то, что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

«Несмотря на то что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии — все равно в перспективе трех лет они снижаются», — заявил Топилин на открывшемся в Москве XVI съезде партии «Единая Россия».

В пресс-службе Минтруда пояснили, что «это объясняется тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются». По информации министерства, каждый гражданин получит пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций при прекращении работы.

Максим Топилин также отметил, что с точки зрения пенсионного обеспечения государству нужно двигаться вперед. «Это задача не только 2017 года, это очень длинная перспектива. Нужно чтобы мы почувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров», — сказал министр.

Он также уточнил, что реальная пенсия, согласно прогнозу, будет сокращаться на 0,5% ежегодно. «Реальная пенсия будет, может, на полпроцента уменьшаться каждый год только за счет того, что мы индексируем пенсию только неработающим» — заявил Максим Топилин Он уточнил, что в России зарегистрировано 30 миллионов неработающих пенсионеров и 10 миллионов работающих.

В свою очередь, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов отметил, что соотношение средней пенсии к средней зарплате в РФ составляет 35,2%. По рекомендации Международной организации труда это соотношение должно быть равно 40%.

В настоящее время в России зарегистрировано 30 млн неработающих пенсионеров и 10 млн работающих. Соотношение средней пенсии к средней зарплате в РФ составляет 35,2%. По рекомендации Международной организации труда это соотношение должно быть равно 40%.