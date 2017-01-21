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21 января 2017, 11:53
Дональд Трамп США
Мария Блохина

Инаугурация позади. Что дальше?

Дональд и Меланья Трамп
Дональд и Меланья Трамп
Кадр: YouTube

20 января ровно в полдень на ступенях Капитолия состоялась так всеми ожидаемая и обсуждаемая инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. После прочтения клятвы он выступил с речью, в которой пообещал передать власть от политиков Вашингтона народу США. Тем не менее, некоторые историки тут же охарактеризовали эту речь как «одну из самых мрачных» из тех, что произносили новые президенты страны во время присяги. Дело в том, что Дональд Трамп в достаточно непродолжительном выступлении немало говорил о проблемах страны и ее граждан: о преступности, наркомании, заброшенных и пустующих производствах и прочем. Он не говорил, как большинство его предшественников, об общих целях и дальнейших планах. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на историка Роберта Дэллека, общие настроения речи Трампа не соответствуют реальному положению дел: «Если послушать его, то можно подумать, что страна со всех сторон находится в осаде и переживает ужасный кризис», — сказал Деллек.

После торжественной церемонии, инаугурационного обеда и парада по этому случаю Дональд Трамп вместе с семьей прибыли в Белый дом, новому президенту не терпелось приступить к работе. 

Изменения пришли в Белый дом вместе с новым президентом. Раньше всего они появились на официальном сайте правительства. Так, вскоре оттуда пропал раздел, посвященный правам ЛГБТ-сообщества. Кстати, именно позиция Трампа в отношении этой части общества вызывает наиболее сильное негодование и даже протесты. Его предшественник Барак Обама в течение двух сроков упорно утверждал права и свободы сексуальных меньшинств, а сейчас, с приходом к власти Трампа, ситуация может измениться самым непредсказуемым образом, что ожидаемо не устраивает представителей ЛГБТ в США. Та же судьба постигла раздел, посвященный защите экологии, и полностью была обновлена информация о новом президенте, его супруге, а также о новом вице-президенте Майке Пенсе, который вступил в должность в тот же день. Появился на сайте Белого дома и новый раздел, посвященный зарплатам его сотрудников. Пока он находится на стадии заполнения.

Кроме того, бюст британского политика Уинстона Черчилля после восьмилетнего отсутствия во время правления Обамы снова вернулся в Овальный кабинет. Это первый штрих в изменении облика кабинета, так как каждый новый президент США с приходом в Белый дом адаптирует обстановку кабинета под себя. Ожидается, например, что Трамп откажется от бордовых штор и заменит их на шторы другого цвета. 

Также Трамп получил доступ к президентскому микроблогу в Twitter, в котором сразу после присяги пропали все сообщения, опубликованные во время президентства Барака Обамы, изменилась главная фотография и баннер. Не обошлось без накладок: если с фото проблем не было, то в качестве баннера страницы случайно была опубликован снимок с инаугурации Барака Обамы в 2009 году, но вскоре конфуз был обнаружен и исправлен, сейчас там фото Дональда Трампа у окна.

Помимо этих деталей, произошли и более значительные перемены. Дональд Трамп подписал ряд указов сразу после вступления в должность. В их числе были высшие назначения, в частности, на пост министра обороны США был назначен отставной генерал морской пехоты Джеймс Мэттис, кандидатуру которого утвердил Сенат. В тот же день новый президент обратился с просьбой к Сенату США, чтобы его члены как можно скорее утверждали претендентов на посты в его кабинете, чтобы можно было быстрее приступить к работе «на благо американского народа». Помимо Мэттиса, Сенат пока одобрил только Джона Келли, который теперь займет пост министра национальной безопасности.

Еще один указ затронул реформу здравоохранения Obamacare, новый документ облегчает действующие для госучреждений требования, введенные законом о доступном медстраховании. Сообщается, что это направлено на облегчение экономического и регуляционного бремени Obamacare, в последующем ожидается отмена этой реформы, так как, несмотря на первоначальные цели, она себя не оправдала и привела к формированию монополий страховых компаний в некоторых штатах, а также стоимость медстраховки перестала быть доступной. 

На сайте правительства в разделе с планами и задачами, которые перед собой ставит новая администрация, появилось сообщение, в котором подтверждается намерение выйти из Транстихоокеанского партнерства. «Имея большой опыт ведения переговоров, президент понимает, насколько критично, прежде всего, заботиться об американских рабочих и бизнесе, когда речь идет о торговле. Жесткие и справедливые соглашения в международной торговле могут быть использованы для роста нашей экономики, возвращения миллионов рабочих мест гражданам Америки и для оживления страдающих районов страны», — говорится в документе. 

По информации американских СМИ, уже на следующей неделе возможна встреча Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, предварительно она запланирована на 26 января. Предметом встречи станет обсуждение ключевых моментов политики Трампа: его позиции в отношении России и российского президента, а также борьбу с запрещенной террористической организацией ИГИЛ. Приближенные к Трампу говорят о том, что новая администрация будет стремиться выстроить отношения с Великобританией такими, какими они были в 1980-х годах во время правления Маргарет Тетчер и Рональда Рейгана.

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