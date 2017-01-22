В прошедшую субботу в Антхольце состоялась пресс-конференция по итогам встречи спортсменов, представителей команд и руководства Международного союза биатлонистов (IBU), в ходе которой выступил президент союза Андерс Бессеберг. Он сообщил, что обсуждалась проблема антидопинговой работы в России, с которой столкнулись биатлонисты, а также вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

По словам Бессеберга, рабочая группа союза проводит собственную антидопинговую экспертизу, и уже есть некоторые результаты: «Результатом первой встречи 22 декабря стало отстранение двух атлетов. По остальным 29 именам также начали расследование совместно с СБР. Несколько дней назад мы решили провести еще одно совещание, чтобы принять новые решения. На данный момент 7 атлетов остаются под расследованием, а остальные 22 не имеют проблем. Они продолжают соревноваться, но автоматически включены в IBU тест-пул. СБР предоставит доклад по этим 7 атлетам», — приводит слова президента IBU «Чемпионат».

Вопреки ожиданиям и даже требованиям многих, российских спортсменов не отстранили от международных соревнований. Это подтвердил и президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов изданию «Р-Спорт»: «Да, у нас пока никого не отстранили. Команда продолжит соревноваться. Дальнейший разбор полетов будет продолжаться в рамках взаимоотношений Союза биатлонистов России и Международного союза биатлонистов», — сказал он.

Такое решение исполкома IBU разочаровало некоторых спортсменов, активно выступающих против участия российской сборной в международных соревнованиях: после того, как Бессеберг озвучил решение, француз Мартен Фуркад, чех Михал Шлезингр и американец Лоуэлл Бэйли демонстративно покинули собрание, не дожидаясь его завершения.

Неделей ранее более 170 биатлонистов из разных стран мира подписали письмо, в котором потребовали IBU ужесточить меры в борьбе с допингом и отстранить от участия в Олимпиаде и чемпионатах мира всех спортсменов, кто хоть раз был уличен в применении допинга. Кроме того, один из пунктов письма предусматривал повышение максимальных штрафов федерациям, чьи спортсмены были уличены в применении допинга, с нынешних 200 тысяч евро до одного миллиона, а также авторы обращения предложили ввести финансовые компенсации для биатлонистов, которые проиграли в борьбе с «грязными» соперниками. Такая компенсация должна быть вдвое больше размера первоначальных призовых. В ходе пресс-конференции IBU Бессеберг также сообщил, что в Союзе не могут вносить изменения в правила по желаниям спортсменов, так как для этого есть законодательные акты WADA и МОК.

Кроме того, ожидается, что в начале февраля будет принято решение по вопросу чемпионата мира, который должен пройти в Тюмени в 2021 году. Решение провести чемпионат там было принято IBU, несмотря на рекомендацию со стороны WADA не проводить крупные турниры в России. Теперь Союзу предстоит объясниться, почему эта рекомендация не была учтена.

К тому же, в марте этого года в Тюмени должен был пройти этап Кубка мира по биатлону, но в конце декабря прошлого года он был отменен в соответствии с решением IBU. Причиной послужили призывы бойкотировать этап Кубка в Тюмени со стороны британцев, чехов и норвежцев. Союз биатлонистов России опубликовал заявление на сайте организации: «В сложившихся обстоятельствах СБР считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно», — говорится в сообщении.

Сейчас же российские биатлонисты продолжают тренироваться. Как рассказал старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс, под таким давлением работать непросто, а его оказывают и болельщики, и пресса, и вся ситуация с докладом Макларена. «Просто прошу не забывать следующее: допинг — не российская, а интернациональная проблема. Фокусироваться только на одной команде — неправильно. Конечно, нельзя изолировать спортсменов от информационной шумихи, но мы стремимся создать атмосферу, способствующую их полной концентрации на биатлоне. Все остальное — в сторону», — цитирует его «Sputnik Беларусь».