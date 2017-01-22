Старые новые посты

Сегодня на съезде партии «Единая Россия» прошло важное голосование. Участники съезда выбирали председателя партии. Интрига сохранялась до последнего момента, однако результат тоже оказался ожидаемым - премьер Дмитрий Медведев сохранил свой партийный пост.

Информация о том, что Медведева оставят во главе партии, просочилась еще до начала голосования. Источник в партийной среде сообщил, что его кандидатуру на заседании высшего совета предложил председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.

Вскоре состоялось открытое и безальтернативное голосование. По его итогам Грызлов объявил о победе действующего председателя.

«Двадцать шестого мая 2012 года на съезде нашей партии по предложению основателя партии "Единая Россия" Владимира Владимировича Путина председателем партии единогласно был избран Дмитрий Анатольевич Медведев. Прошедшие пять лет показали, что это решение было верным», — отметил Грызлов.

Стоит напомнить,что председатель партии является ее высшим выборным лицом, избирается на съезде сроком на пять лет открытым голосованием двумя третями голосов от числа зарегистрированных делегатов. Он может созывать внеочередные съезды и заседания, приостанавливать полномочия членов центральных органов партии и руководящих органов структурных подразделений, а также приостанавливать действие решений руководящих и центральных органов за исключением съезда. Председатель может либо сам прекратить свои полномочия, либо такое решение должен принять съезд партии.

Медведев, вновь вступая на пост, обратился к однопартийцам, подчеркнув, что президент России Владимир Путин призывал сохранить кадровую преемственность в партии власти.

Еще до голосования Медведев сделал ряд важных заявлений. Во-первых, он затронул актуальную нынче тему президентских выборов 2018 года. По словам премьера, осенние выборы используются некоторыми идеологическими противниками ЕР для досрочного начала президентской кампании. «Десятого сентября более чем в 30 регионах состоятся выборы. Кампания будет трудной. Ведь это последние выборы перед избранием президента, и многие наши идеологические противники воспользуются этим, чтобы фактически досрочно начать президентскую кампанию», — пояснил лидер партии. Он призвал единороссов не поддаваться на провокации и «действовать строго в рамках избирательного законодательства».

Кроме того, премьер обратился к рядовым гражданам, призвав их «расстаться с иллюзиями» о скорой отмене антироссийских санкций. «Нечего рассчитывать на приход каких-то новых лидеров иностранных», — в такой нетипично жесткой для себя манере Медведев закрыл этот вопрос. Он считает, что ситуацией в экономике в условиях санкций должны пользоваться российские аграрии, которые сейчас имеют преференции для выхода на рынок. В связи с этим Медведев предложил меньше давить на российский бизнес в целом и заменить все проверки предпринимателей на одну комплексную раз в три года. «И ускорять внедрение риск-ориентированного подхода в работу контрольно-надзорных органов», — предложил премьер. Медведев, в частности, призвал сделать так, чтобы все регионы стали самодостаточными в экономическом отношении.

Хитрый план "Единой России!:

1. Отнять у регионов налоги и полномочия 2. Предложить регионам стать "самодостаточными". pic.twitter.com/qy3aFcFTMT — Alexey Navalny (@navalny) 22 января 2017 г.

Прозвучавший на съезде ЕР призыв к регионам стать экономически самодостаточными звучит, как скрытая подсказка. Очень смело и неожиданно. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 22 января 2017 г.

Медведев: "Регионы должны быть самодостаточными"

эээээээ pic.twitter.com/juKNbVceV3 — недруги за бугром (@Lndcalling) 22 января 2017 г.

Наконец, переизбранный лидер партии поручил президиуму генерального совета «Единой России» подвести итоги работы действующих партийных проектов и привлечь весь высший состав к работе над новыми. «Уверен, они будут еще активнее работать над выполнением приоритетов партии, которые заложены в нашей программе и в послании президента Федеральному собранию», — отметил он.

Включил выступление Медведева на съезде Единой России и специально уснул. Пусть знает. Есть ещё кому отомстить за Путина. — Борисыч (@Borisich_glass) 22 января 2017 г.

На сегодняшнем съезде партии был переизбран и сам Грызлов. Он остался главой бюро Высшего совета - руководящего органа, отвечающего за стратегическое развитие партии. Голосование за кандидатуру политика также было открытым.

Среди новичков высшего совета партии оказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он будет соседствовать со своим предшественником - нынешним главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

В обновленный Высший совет партии вошли всего 90 человек. В их числе оказались режиссер Сергей Бондарчук, музыкант Игорь Бутман, председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, министр культуры Владимир Мединский, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, бизнесмен Андрей Коркунов, банкир Андрей Костин, президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, ректор МГУ Виктор Садовничий, мэр Москвы Сергей Собянин, депутат Госдумы Петр Толстой, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, глава «Ростехнологии» Сергей Чемезов, министр обороны Сергей Шоуге, губернатор Тюменской области Владимир Якушев и другие. Большинство членов совета сохранили свои места, не считая некоторых депутатов Госдумы прежнего созыва.

Позднее прошло тайное голосование в генеральный совет - высший орган партии, управляющий ею между съездами. В него также ожидаемо вошел нынешний секретарь совета Сергей Неверов. Кроме того, в генсовете оказались глава фракции ЕР в Госдуме вице-спикер Владимир Васильев, член международного комитета Госдумы Сергей Железняк, член социального комитета Андрей Исаев, первый замглавы оборонного комитета СФ Франц Клинцевич. Медведев одобрил новый состав.