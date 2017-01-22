Военная операция в Гамбии прекращена, бывший президент Яйя Джамме сдался под давлением Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и покинул страну. В субботу вечером он направился в Экваториальную Гвинею, сообщает AFP. Таким образом власть все-таки перешла его оппоненту, предпринимателю Адаме Барроу, который в декабре прошлого года победил на президентских выборах, но не смог в установленный срок вступить в должность из-за отказа Джамме признать итоги голосования.

Яйя Джамме правил Гамбией на протяжении практически 22 лет после того, как в 1994 году он пришел к власти в результате военного переворота. В течение последних двух десятилетий он выигрывал каждые президентские выборы. Как пишет «Медуза», когда 1 декабря прошлого года он проиграл на очередных президентских выборах, то признал поражение и даже пожелал Барроу успехов в новой должности: «Вы — избранный президент Гамбии, и я желаю вам всего наилучшего. У меня нет никаких дурных намерений», — заявил Джамме, выступая на публике.

Адама Барроу в политике новичок, до президентской кампании он занимался бизнесом в сфере недвижимости и состоял в Объединенной демократической партии Гамбии. В прошлом году, в приближении президентских выборов, Барроу был избран в качестве единого кандидата от семи оппозиционных партий и в результате победил. В истории самого маленького континентального государства Африки это стало первым случаем демократической смены власти. Почти сразу после выборов объединенная оппозиция, стоявшая за спиной избранного кандидата, объявила о намерении судить экс-президента за то, что он сделал за годы своего правления. Это объяснялось опасениями, что Яйя Джамме может снова устроить государственный переворот, как это было в 1994 году.

Позднее стало известно, что выборы прошли с нарушениями, и отрыв Барроу от Джамме составил 4%, а не 9%, как сообщал центральный избирком Гамбии сразу после голосования. Джамме использовал это в своих интересах, он заявил, что с учетом появившейся информации результатам выборов нельзя доверять, и он будет добиваться нового голосования, до проведения которого передавать власть президенту, избранному с нарушениями, не намерен. «После тщательного расследования я решил, что отклоняю результаты недавних выборов. Я огорчен серьезными и неприемлемыми нарушениями, о которых сообщалось в ходе электорального процесса», — приводит Reuters слова Джамме.

19 января истек срок президентских полномочий Джамме, но он не ушел. Африканский союз приравнял это к государственному перевороту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Комиссии АС Нкосазаны Дламини-Зумы, в котором говорится о неприятии союзом госпереворотов и неконституционных смен режимов.

При этом ЭКОВАС неоднократно предупреждал Джамме мирно решить ситуацию и передать власть новому президенту, однако Джамме стоял на своем. Он заявил об исключительном и беспрецендентном уровне иностранного вмешательства в выборный процесс в Гамбии и даже ввел в стране чрезвычайное положение всего за два дня до присяги Барроу, чтобы, по его словам, не допустить вакуума власти, пока суд рассматривает его апелляцию на итоги выборов.

Смену власти в Гамбии поддержал и Совет безопасности ООН, резолюция в поддержку передачи власти Адаме Барроу была принята единогласно. Тем не менее сама по себе резолюция не дает права ЭКОВАС применять военную силу против Яйи Джамме, зато Барроу, после присяги вправе попросить соседние страны о помощи и пригласить их в Гамбию, тогда введение войск будет законным. Так Барроу и поступил.

Новый глава Гамбии принял присягу в четверг в посольстве Гамбии в дружественном Сенегале. В тот же день ЭКОВАС направило в Гамбию свои войска, чтобы обеспечить передачу власти избранному президенту. Операция была приостановлена, чтобы попытаться урегулировать ситуацию мирно, а Джамме был поставлен ультиматум: он должен был покинуть страну до полудня пятницы, 20 января.

Спустя сутки после установленного срока Яйя Джамме сел на самолет без опознавательных знаков, который вылетел из аэропорта гамбийской столицы, города Банжул в неизвестном направлении. По информации AFP, его сопровождал президент Гвинеи Альфа Конде, который два дня помогал в мирной передачи власти в Гамбии. Место, где Яйя Джамме продолжит свое пребывание, пока не определено.