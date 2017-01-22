Видео дня. Джон Керри на марше против Трампа

Бывший госсекретарь США Джон Керри принял участие в «Марше женщин», организованный в Вашингтоне противниками нового президента США Дональда Трампа. Он пришел на акцию со своей собакой. Керри поблагодарил протестующих и жал им руки.

Марш прошел 21 января. Его организаторы позиционировали акцию как требование соблюдения прав женщин на фоне сексистских высказываний Трампа.

Стоит отметить, что на церемонии инаугурации нового президента США Керри не присутствовал.