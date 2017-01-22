Всемирная организация здравоохранения и другие международные организация планируют к 2030 году ликвидировать смертность людей от бешенства во всем мире.

Каждый год, заразившись бешенством, умирают около 59 тысяч человек. Более 95 % смертельных случаев приходится на страны Азии и Африки. Лидирует по числу смертей Индия, на нее приходится примерно треть случаев, далее следуют Китай и Демократическая Республика Конго. Вместе эти три страны покрывают примерно половину ежегодных смертей от бешенства.

Хотя число жизней, уносимых бешенством, неизмеримо меньше, чем количество жертв «трех больших убийц»: малярии, СПИДа и туберкулеза – тяжелые страдания, которые испытывает больной на последней стадии бешенства, заставляют врачей искать способы искоренить эту болезнь. В принципе, люди уже сейчас не должны умирать от бешенства. С 1880-х годов благодаря Луи Пастеру известно, что бешенство относится к немногочисленным вирусным заболеваниям, вакцины против которых могут эффективно действовать, когда вирус уже проник в организм. Дело в том, что у болезни довольно продолжительный инкубационный период. В феврале 1886 года к Пастеру были направлены 19 человек из России, искусанных бешеным волком. Хотя они добирались до Парижа целых две недели, 16 из них удалось спасти.

Количество смертей от бешенства на миллион человек в год

Первую в истории вакцину от бешенства Пастер получал, заражая бешенством кроликов, а затем высушивая кусочки их спинного мозга. Чем дольше сушился препарат, тем более ослабленной считалась вакцина. Пациент получал сначала дозы самой слабой вакцины, а затем всё более сильной. Со времен Пастера вакцина против бешенства неоднократно совершенствовалась. Теперь она поддерживается в культивируемых человеческих клетках. Ее получают не только те, кого укусили животные, но и превентивно люди из групп риска (например, ветеринары). Достаточно от трех до пяти уколов в течение недели, чтобы вирус бешенства не смог проникнуть в мозг и человек был спасен.

Но все равно и в наши дни, если при укусе случилось заражение, то чем быстрее пациент получит вакцину, тем больше у него шансов на спасение. Но, когда болезнь началась, шансов уже нет. Без лечения бешенство неизбежно приводит к смерти. В мире известно лишь шесть случаев, когда больных удалось спасти, сочетания антивирусные препараты и искусственную кому (так называемый «милуокский протокол»).

В обычных условиях это означает, что уровень смертности от бешенства сильно зависит от доступности вакцины. Если человек, укушенный бешеным животным, может быстро получить вакцину, опасности нет. Но как раз в странах Африки и Азии снабжение медучреждений вакциной часто недостаточно. Поэтому, если у больного нет денег, чтобы приобрести вакцину в частной клинике, он обречен. Для многих танзанийских крестьян курс из пяти инъекций за 60 долларов потребует потратить примерно четверть их годового дохода.

Снижению смертности от бешенства будет способствовать улучшение снабжения вакциной. Но, даже если эта ситуация значительно улучшиться, все равно останутся возможными случаи, когда вовремя помочь не удастся. Поэтому у врачей есть еще один путь борьбы с бешенством. Надо перекрыть источник заражения. В подавляющем большинстве случаев это укусы собак. Как мы уже говорили, сейчас существует предварительная вакцинация от бешенства. Следовательно, если вакцину получат собаки, проблем с заражением людей уже не будет.

«Это единственный путь устранить эту проблему», – говорит Луиза Тейлор (Louise Taylor), научный директор Глобального альянса по борьбе с бешенством. По ее сведениям, чтобы избавиться от вируса бешенства в популяции собак, ветеринары должны обеспечивать иммунизацию не менее 70 % собак данного региона в течение нескольких лет. После этого, для предотвращения вспышек бешенства будет достаточен и более низкий уровень охвата.

Полностью стереть бешенство с лица земли не удастся никогда. Слишком много видов диких млекопитающих способны служить резервуаром для вируса. Например, в США один или два случая смерти от бешенства в год происходят после укусов летучих мышей. В России опасность представляют дикие лисицы. А вот вероятность передачи болезни от человека к человеку крайне мала. Известно лишь несколько случаев, причем связаны они не с укусами, а с пересадкой органов или роговицы от погибших. Однако, если удастся остановить распространение вируса среди собак, число заболеваний людей значительно сократится.

Вакцины для собак появились в 1920-х годах. Понадобились десятилетия планомерных усилий по вакцинации, чтобы победить бешенство среди собак во многих странах Европы, в Японии. Велики шансы, что к числу стран, где бешенство среди собак отсутствует, вскоре прибавятся многие государства Латинской Америки. Там сейчас проводится скоординированная кампания, в ходе которой прививку от бешенства получают 40 – 50 миллионов собак в год. В ряде стран Азии подобные программы тоже осуществляются и уже принесли серьезный успех.

Число смертей от бешенства и рост количества вакцинаций собак на Шри-Ланке (J. You/Science; (Data) Public Health Veterinary Services, Sri Lanka Ministry of Health)

Увы, в странах тропической Африки этот план сталкивается со значительными трудностями. Мало того, что правительства не всегда располагают достаточными средствами на массовую кампанию по вакцинации собак. Даже когда такая кампания проводится, в сельских районах население относится к этому мероприятию с недоверием. Местные ветеринары тоже часто неохотно работают с собаками, предпочитая уделять внимание крупному рогатому скоту и другим более ценным домашним животным. «Что такое собака в Африке? Она ничего не стоит. А связь вакцинации собак с сохранением человеческих жизней не осознается», – объясняет Йенс Фиссенеберт (Jens Fissenebert), руководитель благотворительной ветеринарной организации Mbwa Wa Africa в Танзании.

Сейчас в Танзании, Кении и некоторых других африканских странах действуют группы ученых, которые стремятся разработать более эффективные методы вакцинации собак. Также они собирают статистические данные, демонстрирующие связь между вакцинацией и заболеванием бешенством людей и экономический эффект от вакцинаций.

В Танзании действуют мобильные бригады, посещающие деревни и прививающие собак. Часть средств на эту кампанию удалось получить после того, как в национальном парке Серенгети были отмечены случаи бешенства у гиеновидных собак (Lycaon pictus). Научный фонд США выделил 1,5 миллиона долларов на изучение экологии болезней хищных млекопитающих в Серенгети и на меры по их предотвращению. В ходе этих исследований Сара Кливленд (Sarah Cleaveland) из Университета Глазго и ее коллеги провели вакцинацию домашних собак в деревнях, на расстоянии до десяти километров от заповедника, чтобы предотвратить возможное заражение бешенством диких животных.

Эффект – снижение смертности людей от бешенства, отмеченный в тех населенных пунктах, оказался настолько велик, что помог ВОЗ получить грант в размере 12 млн. долларов от Фонда Билла и Мелинды Гейтс для более масштабных действий в Танзании, провинции Квазулу-Наталь в ЮАР и на Филиппинах. С 2010 года в Танзании была проведена вакцинация 150 тысяч домашних собак в юго-восточных районах страны (около 18 % всей территории). Работники здравоохранения и ветеринары использовали опросы населения, чтобы выявить случаи, когда собаки кусали людей, и тогда проводили вакцинацию местных жителей. После трех лет работы в большинстве селений было привито от бешенства 65 % собак. Примерно на трети охваченной территории прекратились случаи болезни.

Аналогичные успехи были достигнуты в других регионах, где велась планомерная кампания. В столице Чада Нджамене бешенство среди собак не отмечалось в течение двух лет. Но ветеринары предупреждают, что победа над бешенством даже на уровне целой страны ничего не даст, так как болезнь тут же начнут заносить животные из соседних государств. Поэтому необходимы согласованные усилия многих стран, как это успешно делается в Южной Америке.

В некоторых странах борьба с бешенством наталкивается на особые препятствия. Например, в Индии во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов резко возросла численность бродячих собак, так как они заняли экологическую нишу грифов. Грифы же массово вымирали, отравляясь диклофенаком, который ветеринары применяли в лечении скота (подробнее об это рассказано в особом очерке). Сейчас диклофенак заменили другим препаратом и популяция грифов в Индии постепенно восстанавливается. Но возросшее число собак успело повлиять на уровень бешенства в Индии, который и без этого был высок.

Неожиданным препятствием оказалось и одно распространенное индийское суеверия. Во многих частях страны люди верят, что у человека, укушенного собакой, в животе появляются щенки. Люди говорят, что слышат внутри себя лай и рычание щенков, и всерьез считают, что им предстоит этих щенков рожать (в том числе и мужчинам), а такие роды грозят им гибелью. Это явление имеет собственное название «синдром беременности щенками» (puppy pregnancy syndrome). Страдающий синдромом человек обращается не к врачам, а к местным знахарям, которые предлагают ему снадобья, «растворяющие щенков». Увы, если такой человек был укушен бешеной собакой, то, общаясь со знахарями, он теряет драгоценное время и часто его уже не удается спасти от бешенства.

В целом для одной лишь Африки ликвидация бешенства обойдется в сумму от 800 млн. до 1,55 млрд. долларов США, по мнению Франсуа-Ксавье Меслана (François-Xavier Meslin), бывшего директора ВОЗ по забытым тропическим болезням. Но специалисты надеются снизить расходы. В 2012 году Всемирная организация по охране здоровья животных запустила «виртуальный банк» вакцины для собак, который позволяет снизить цены, так как покупатели приобретают партии вакцины совместно. Еще одна хорошая новость поступила в ноябре прошлого года. Обычная вакцина для собак должна была храниться при температуре не ниже 8° С, что невозможно в отдаленных африканских деревнях, где нет электричества. Теперь же ученые сообщили о новом варианте вакцины, который не теряет своих свойств в течение трех месяцев при температуре до 30° С или в течение полугода при 25° C.