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23 января 2017, 10:23
ФИФА футбол
Никита Белоголовцев

Зачем менять правила игры в футбол

Матч отборочного раунда ЧЕ-2016 РФ национальных сборных России и Швеции
Матч отборочного раунда ЧЕ-2016 РФ национальных сборных России и Швеции
АГН "Москва"

Изменить ряд правил игры в футбол, чтобы сделать его более зрелищным, предложил новый технический директор ФИФА Марко фон Бастен. По его мнению, следовало бы, например, отказаться от желтых карточек и офсайдов.

По информации интернет-издания Goal com, правила игры могут быть скорректированы ФИФА к чемпионату мира 2026 года, вслед за расширением числа участников финальных турниров до 48 команд.

По мнению ван Бастена, бывшего нападающего клубов «Аякс», «Милан» и сборной Голландии, футбол в последние годы стал напоминать гандбол, где все команды сосредоточены главным образом на том, чтобы не позволить забить гол в их ворота. Он считает, что пришло время менять правила, чтобы дать зрителю возможность увидеть более гибкую игру с большим количеством голов.

 
Марко ван Бастен
Paul Blank

Именно для этого он предлагает отказаться от желтых карточек-предупреждений, положений «вне игры», а дополнительное время и пенальти заменить серией буллитов, на каждый из которых отводилось бы по 8 секунд. В то же время техдиректор ФИФА полагает, что его инициативу, в особенности относительно офсайдов, не поддержат.

Правила игры в футбол, безусловно, могут быть изменены, и сделать это следует, однако перемены эти не произойдут быстро. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» журналист Никита Белоголовцев.

«Абсолютно убежден, что менять футбольные правила нужно. И есть миллион примеров того, что это дает, начиная с самого радикального – примера того, как удалось вернуть к жизни волейбол, который в какой-то момент стал чудовищно скучным, занудным, невозможным видом спорта, а сейчас его снова можно смотреть даже самому незаинтересованному зрителю. Есть и множество других, более свежих примеров.

 
Матч Мировой лиги по волейболу между командами Бразилии и США. 2013 год
Leandro Neumann Ciuffo

Стоит посмотреть, что происходит американских спортивных лигах. На них очень правильно смотреть в таких случаях, так как там гораздо проще принимать решения. Это ФИФА – громоздкая организация, в которой миллион африканских стран, азиаты, европейцы, очень разные люди, которым непросто договориться. А в американских спортивных лигах что? Собрались хозяева клубов, которые друг друга знают и которых одни задачи, для них все просто и понятно, и они приняли изменения в правилах.

Из самого свежего – пример того, как «перезапустилась» Национальная хоккейная лига, когда ввели правила, поощряющие быстрых, техничных, забивающих игроков. Количество голов увеличилось, скорость увеличилась. Сложно сказать про посещаемость и рейтинги, потому что хоккей в Америке – это специфический вид спорта, вечный «младший брат». Но смотреть, однозначно, стало интереснее.

Еще пример – европейский баскетбол, который не так давно переделывали. В нем сократили счетчик времени на атаку, сделали в игре четыре четверти вместо двух половин. В общем, локальные изменения производятся постоянно, в НБА они и вовсе «на потоке». Там никто даже не задается вопросом, стоит ли менять правила. Это футбольная специфика – убеждение, что «мы не можем менять правила, потому что не можем».

 
Баскетбол - матч Евролиги, 2012
Pierre-Selim

Почему мы не можем менять правила? Потому что мы не меняли их раньше. А почему мы не поменяем их сейчас? Потому что мы никогда их не меняли! Звучит странно, но так сложилось. И какого-то разумного объяснения этому, в общем-то, нет.

Есть только один (с моей точки зрения, спекулятивный) довод о том, что современный футбол так прекрасен именно потому, что в него везде играют одинаково – и на колхозном поле, и во дворе, и на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (стадион в Мадриде, домашняя арена клуба «Реал Мадрид» – прим.ред.). Но это, на мой взгляд, немного нечестный довод, потому что, конечно, играют по-разному. Практически нигде, где играют на непрофессиональном уровне, нет офсайда. Или где-то у футбольной «коробки» есть борт, с помощью которого классно обыгрывать защитников тем, кто, как я в детстве, не обладал особенной техникой.

Думаю, в футболе абсолютно неминуемо должен в той или иной форме появиться видеоповтор. Я – сторонник довольно распространенной идеи о том, что у каждой команды, как в теннисе, должна быть возможность какое-то фиксированное количество раз по ходу матча попросить повтор. Это, с одной стороны, не тормозит игру, с другой – дает возможность пересмотреть какие-то эпизоды, которые кажутся тренеру ключевыми. В теннисе это игру никоим образом не тормозило, и в футболе не затормозит.

 
Матч между командами ФК "Севилья" и "Шахтер-Донецк" в полуфинале Евролиги EFA/ 2015
Aleksandr Osipov

Если говорить о конкретных предложениях, то могу добавить еще вот что. Буллиты пробовали внедрять в Штатах. Когда Американская футбольная лига была еще совсем юной и не совсем плохой, там пробовали вводить буллиты. Это ничем хорошим не кончилось и выглядело довольно комично. Не уверен, что буллиты чем-то принципиально лучше пенальти. Ну, разве что тем, что это – динамика, какие-то перемены, новизна. Новизна – это всегда хорошо.

На самом деле, проблема футбола – в неповоротливости. В футболе крайне сложно что-то вначале придумывать, потом принимать, потом тестировать, потом внедрять. Все-таки у НХЛ, НБА – американских спортивных лиг – невероятное преимущество: они летом обсудили изменения в правилах, потом по ходу сезона их протестировали, возможно, даже по ходу сезона коллегиальным решением и отменили – и все довольны. В футболе же – пока ребята договорятся о том, как менять офсайд, пока проголосуют о том, что да, будем менять офсайд, пока апробируют это на каком-нибудь, далеко не всегда показательном, юношеском чемпионате мира, пройдут годы!

Поэтому в футболе нужно, во-первых, очень четко формулировать основания к изменениям; во-вторых, очень продуманно подходить к возможному эффекту; и, в-третьих, спрос на эти изменения изначально должен быть огромен.

Скажу честно: я не очень верю в то, что правило офсайда принципиально изменится. Хотя бы потому, что правило офсайда на самом деле увеличивает результативность. Наличие офсайда позволяет выше выдвигаться защитникам и делает игру более компактной, более быстрой. Без правила офсайда, если отменить его целиком, минимум один нападающий (а то и два) всегда будут в районе чужой штрафной площадки. С ними всегда будет минимум один защитник, то есть уже три человека. Соответственно, мы получаем ситуация, в которой 5-7 человек всегда находятся на двадцатиметровом пятаке вокруг штрафной площади. В результате игра становится таким постоянным перебрасыванием мяча туда сюда, от штрафной площадки к штрафной площадке. Не очень верю, что это хорошо, и не очень вижу, как это еще может быть.

 
Помощник судьи назначает офсайд
Steindy / Wikimedia Commons

С другой стороны, отмена, например, желтых карточек и введение какого-то аналога хоккейного удаления – почему нет? Действительно, система с желтой и красной карточкой создает очень широкое поле для трактовки. Например, по ходу каких-нибудь турниров типа чемпионата мира, если ты получил желтую карточку, вторая для тебя означает дисквалификацию на следующий матч. И, конечно же, любой судья на стадии полуфинала чемпионата мира в теории не должен, но на практике прогоняет обычное нарушение в центре поля через призму того, что если он сейчас покажет желтую карточку, человек не сыграет в финале, а самого судью потом неделю будут склонять за то, что он ослабил команду перед финалом.

Ну, или если взять классическую историю про бессмысленный штамп «тянет ли нарушение на вторую желтую карточку». Люди трактуют нарушения не по степени их тяжести, грубости, а по другим критериям. Мол, первую желтую карточку мы бы за это дали, а вот вторую за такое же нарушение – уже не факт.

Все это делает судейство в игре дико субъективным и многократно увеличивает влияние судьи на нее. И хотя существует поговорка «Судейские ошибки тоже делают игру интереснее», я бы поставил эту фразу под большое сомнение. У меня есть ощущение, что когда (а вернее – если) нам дадут футбол, очищенный от фактора судейского субъективизма, футбол понравится нам гораздо больше.

Да, и после хоккейных, и после баскетбольных, и после каких угодно матчей мы все равно слышим высказывания про судей. Но все-таки если хоккейный или баскетбольный тренер скажет: «Вот это конкретное решение судьи в середине матча сломало нам всю игру и не позволило отыграться», на него посмотрят как на довольно странного человека. А вот эта субъективная история с желтыми и красными карточками в футболе легитимизирует такие тренерские заявления.

Вот если бы игрок, совершив жесткое нарушение, которое раньше наказывалось желтой карточкой, отправлялся бы на десять минут на скамейку запасных, оставив свою команду в меньшинстве, ситуация была бы иной. Ну, в общем, пока сложно предположить, к чему все это приведет. Но, по-моему, это предложение, по крайней мере, имеет право на то, чтобы быть опробовано», – считает Никита Белоголовцев.

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