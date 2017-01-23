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23 января 2017, 11:38
Вячеслав Володин Дмитрий Медведев «Единая Россия»
Илья Карпюк

ЕР: Пошаговое обновление

Сергей Неверов, Борис Грызлов и Дмитрий Медведев на заседании Генсовета "Единой России" 22 января 2016
Сергей Неверов, Борис Грызлов и Дмитрий Медведев на заседании Генсовета "Единой России" 22 января 2016
ЕР

На выходных состоялся отчетно-выборный съезд «Единой России» — это значит, что все руководство партии отчитывалось за свою деятельность в последние пять лет, а делегаты переизбирали руководящий состав. Несмотря на некоторое обновление руководящих органов, первые лица партии сохранили свои посты.

В «Единой России» очень сложное устройство центральных органов. Во-первых, есть высший совет партии, который, формально, отвечает за ее . Из его состава избирается бюро высшего совета. Во-вторых, есть генеральный совет, который является руководящим органом партии. Но в реальности постоянно работает президиум генерального совета, именно его члены разрабатывают и утверждают все важнейшие документы, связанные с текущей деятельностью. Помимо всего этого есть также председатель партии, которого также утверждает съезд.

Председателем «Единой России» с 2011 года был Дмитрий Медведев, и перед прошедшим съездом все указывало на то, что он сохранит свой пост. В итоге так и произошло.

Именно Медведев открыл второй день съезда, зачитав поздравительную телеграмму от президента Владимира Путина. Об отсутствии на съезде президента хоть и говорилось заранее, но все равно это является плохим знаком для «Единой России», партия явно хочет проявить себя в президентских выборах, но, вполне вероятно, Администрация президента будет проводить кампанию без опоры на нее.

 
Выступление Дмитрия Медведева, открывающее второй день съезда "Единой России"
ЕР

После того, как Дмитрий Медведев зачитал собственную речь — не слишком выразительную, но на этот раз от главы правительства не требовалось какого-то особого красноречия — единороссам предложили проголосовать за него как за лидера партии, по уставу эти выборы могут быть безальтернативные. Так как голосование было открытое, известно: Дмитрия Медведева избрали единогласно.

В состав высшего совета вошли несколько новых членов: спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор «Россетей» Олег Бударгин, а также ряд губернаторов, в чьих регионах ЕР набрала результат выше или сопоставимый с результатом партии по стране в целом (54,2%). А вот то, что главой высшего совета был переизбран Борис Грызлов, оказалось для многих неожиданностью.

Дело в том, что после ухода из Госдумы в 2011 году влияние ее бывшего спикера на политические процессы закономерно снизилось. Говорили, что на его место могут избрать нового спикера, Вячеслава Володина, для которого совмещение двух постов, главы нижней палаты парламента и одного из руководителей правящей партии, могло бы стать отличной базой для укрепления своего влияния.

 
Борис Грызлов и Дмитрий Медведев
ЕР

Но что-то пошло не так. Хотя Володин и вошел в высший совет, то есть он теперь не является рядовым членом партии как ранее, но один из трех важнейших постов в партии от него «уплыл».

При выборах членов генерального совета произошел другой скандал, если это можно так назвать. В его состав вошел министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Источники РБК говорили, что член правительство вошел в руководство правящей партии, так как именно возглавляемое им ведомство «должно быть основным оператором партийных проектов "Городская среда" и "Парки малых городов"». На проект «Городская среда» из бюджета выделяется 20 млрд, на «Парки малых городов» — 50 млн рублей.

Проблема, однако, в том, что министр является лицом, замещающим государственную должность, а значит, в соответствии с законом о противодействии коррупции, ему запрещено управлять хозяйствующим субъектом. А «Единая Россия», несмотря на статус политической партии, в соответствии с законом об НКО таковым субъектом является и, более того, в соответствии с уставом, ее постоянно действующим коллегиальным органом является генеральный совет.

 
Голосование на заседании Генерального Совета партии "Единая Россия" 22 января 2016
ЕР

Уже, однако, понятно, как в «Единой России» будут справляться с такой щекотливой ситуацией: 15 декабря Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, которые вносит незначительные правки в антикоррупционное законодательство, в том числе он позволяет чиновникам управлять политическими партиями, так что после принятия этого документы претензии к Михаилу Меню предъявить будет уже нельзя.

Что интересно, выборы секретаря генсовета были альтернативными, как и предусмотрено в уставе партии. Помимо действующего секретаря Сергея Неверова были выдвинуты глава координационного совета «Молодой гвардии "Единой России"» (МГЕР) Денис Давыдов и секретарь воронежского отделения партии Владимир Нетесов. Давыдов, впрочем, взял самоотвод. По итогам голосования Нетесов набрал 16 голосов, а Неверов — 131.

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