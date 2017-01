Европейский: хроника борьбы

Продолжается борьба вокруг Европейского университета в Санкт-Петербурге - одного из ведущих российских центров образования, науки, экспертизы и просвещения в сфере социогуманитарных дисциплин. Начавшаяся летом атака разворачивается на разных фронтах. Наряду с оспариваемыми в суде претензиями Рособрнадзора на острие удара оказалось здание, которое университет занимает с 1995 года. Мы публикуем официальные комментарии университета по обоим вопросам, материалы Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Европейского консорциума политических исследований в поддержку университета.

Комментарий по ситуации вокруг здания ЕУСПб

ЕУСПб с 2013 года разрабатывал проект приспособления под современные образовательные нужды здания, в котором он располагается с 1995 года (дворец Кушелева-Безбородко на Гагаринской ул., д. 3А).

В настоящее время это один из самых крупных и уникальных инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге. Его общая стоимость составляла, по первоначальны оценкам, 2,2 – 2,4 млрд рублей; из этих средств около 700 млн рублей Университет обязался вложить в реставрацию исторической части дворца. Автор архитектурного решения – Жан-Мишель Вильмотт, который недавно построил Русский культурный центр и церковь в Париже, но который также широко известен после его перестройки центрального музея импрессионистов (Музея д'Орсе) в Париже и одного из старейших учебных заведений Франции - Коллеж де Франс.

Летом в Университете прошла серия внеплановых проверок различных контролирующих ведомств, но, как казалось, это не повлияет на стройку: финальное одобрение проекта Правительством города и подписание соответствующего инвестиционного соглашения были назначены на начало февраля 2017 года.

Однако 27 декабря 2016 г. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга вручил Университету уведомление о расторжении договора аренды на здание по адресу Гагаринская ул., д. 3А. Такое решение Комитет принял по итогам внеплановой летней проверки объекта на предмет несогласованных перепланировок. Университету были высказаны претензии по поводу установки пластиковых окон на дворовых фасадах здания и по поводу возведения нескольких временных перегородок.

Важно отметить, что все указанные нарушения не несут риска для культурных ценностей дворца и в процессе приспособления здания были бы автоматически исправлены.

В то же время, расторжение договора лишит Университета здания и, соответственно, лицензии на ведение образовательной деятельности, что приведет к тому, что город лишится крупного инвестиционного проекта.

Вызывает вопросы несоизмеримость замечаний Комитета в отношении перепланировок и тех последствий, которые повлечет за собой его жесткая позиция.

Сразу после новогодних праздников, 9 января 2017 года, Европейский университет в Санкт-Петербурге обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Комитету имущественных отношений.

Судебное заседание первой инстанции назначено на 15 марта 2017 года. Кроме того, 19 января 2017 года суд удовлетворил заявление об обеспечительных мерах, запрещающее Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу осуществлять действия по государственной регистрации прекращения аренды здания.

Комментарий по судебному заседанию 11 января 2017 г.

11-12 января 2017 г. состоялось предварительное заседание Арбитражного суда г. Москва по делу между Автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге» и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Рассмотрение дела по существу назначено на 8 февраля 2017 г.

Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга

Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга Владимир Николаевич Васильев направил письма поддержки в адрес руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Сергеевича Кравцова и заместителя Председателя Правительства РФ Ольге Юрьевны Голодец, в котором сообщил, что РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» обеспокоен ситуацией, в которой оказалась Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге» по итогам внеплановой проверки, проведенной Рособрнадзором.

«Европейский университет - редкий для нашей страны пример образовательной организации, в которой обучение сочетается с серьезными научными изысканиями. Университет проводит уникальные исследования в области общественных и гуманитарных наук и хорошо известен не только в России, но и за рубежом. Кроме того, это единственный в Санкт-Петербурге университет (и один из двух в России, другим является Сколтех), работающий в формате "graduate school", который реализует только магистерские и аспирантские программы, что само по себе говорит о высоком уровне подготовки в университете.

Академическую репутацию Европейского университета в Санкт-Петербурге подтверждает и тот факт, что среди 8 учредителей университета один академик и один член-корреспондент РАН, а в состав его Попечительского совета входят ученые с мировым именем. Считаем, участие этих профессионалов в регулярных заседаниях руководящих органов университета также гарантирует качество образовательного процесса.

Нам известно, что на сегодняшний день расхождения в позициях Рособрнадзора и университета сохраняются только по трем, а формально - двум, позициям лицензионного регулирования, не имеющим прямого отношения к качеству образовательного процесса. Более того, полагаем, что, например, вопрос о привлечении к преподаванию на программах магистратуры, так называемых практиков по программам политологии и социологии, в принципе, носит дискуссионный характер. так как законодательством не установлены четкие критерии отнесения преподавателей к данной категории.

Рособрнадзор выполняет важную государственную функцию - осуществляет контроль качества в области образования и науки. Однако в основе этой деятельности не должны лежать исключительно надзирательные и карательные меры. Отношения с подведомственными организациями должны строиться на принципах доверия и взаимопомощи.

Просим Вас как можно скорее урегулировать сложившуюся ситуацию и найти решение, позволяющее Европейскому университета в Санкт-Петербурге сохранить учебный процесс и продолжить то важное дело, которым он занимается.

С уважением,

Председатель Совета ректоров

В.Н. Васильев»

Заявление ECPR по ситуации в последнее время в России

One of ECPR’s member institutions in the Russian Federation, the Department of Political Science and Sociology in the European University of St. Petersburg (EUSP), is currently at risk. Following a political complaint, the Ministry of Education’s inspectorate, Rosobrnadzor, has repeatedly claimed to have found violations of administrative regulations, including too low a percentage of faculty whose primary occupation is practical work in the field in which they teach – both in political science and sociology. Meanwhile, unsubstantiated allegations about the university’s working against Russian interests and use of foreign funding have appeared on the internet. On December 7, the authorities suspended EUSP’s license. This decision was itself suspended by a court decision, but a new court judgement is due on 11 January 2017.

The European Consortium for Political Research is devoted to the academic study of political processes. This implies that ECPR as such does not intervene in political disputes, but also that it must speak out whenever the academic freedom of ECPR member institutions and their affiliates is at risk. ECPR calls on the Russian educational authorities to allow the EUSP and its faculty to pursue their scholarly work without interference, and to work with the EUSP’s staff to resolve any real administrative impediments.