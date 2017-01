«Коммерсантъ» в статье «Встречают по платежке» предупреждает: налоги компаний могут зависнуть в банках.

«Жилье подскока»: территории возле аэродромов разделят на зоны застройки.

«"Единая Россия" взяла курс на президентские выборы»: партия готова участвовать в выдвижении Владимира Путина даже в технической роли.

РБК в статье «Демократия без экспорта» приводит анализ инаугурационной речи Дональда Трампа.

В 2017 году число дилеров может сократиться еще на 5%, утверждается в статье «Автодилеры выходят».

Когда женщины управляют финансами успешнее, чем мужчины рассказывается в статье «Осторожность против агрессии».

«Известия»: «В Сирии готовы объединить военных и оппозицию против ИГ». При этом в Дамаске считают, что отрядами должны командовать сирийские военачальники.

«Россияне боятся нового оружия и роботов»: роботофобия объясняется страхом потери работы, утверждают психологи.

«Консервативные и религиозные американцы полюбили Россию»: соцопрос показал улучшение отношения части республиканского консервативного электората и протестантов к России после победы Дональда Трампа в президентской гонке.

«Газета.ru» в статье «Столице Подмосковья нашли главу» утверждает, что бывший чиновник администрации президента возглавит Красногорский округ.

«Беспилотным фурам проложили дорогу»: в Подмосковье начинаются тесты беспилотных грузовиков.

Тренер Казарин стал обвиняемым в новом фильме телеканала ARD, в заголовке статьи об этом его слова: «В России 70–80% спортсменов принимают допинг».

The Economist: «Женщины против Трампа. Большие толпы вышли протестовать против Дональда Трампа» (Women against Trump: Vast crowds gather to protest Donald Trump). На следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа толпы протестующих начали собираться в Вашингтоне, а также и по всему миру.

«Гамбийский диктатор: держится» (Gambia’s dictator: Hanging on). Гамбийский диктатор Яйя Джамме держится, несмотря на то, что войска Сенегала пересекли границу. Некоторые, впрочем, считают, что вторжение произошло по ошибке.

Bloomberg: «Приглашение в Белый дом ставит перед Мэй дипломатическую дилемму» (White House Invite Poses Diplomatic Dilemma for May). Премьер-министр Британии Тереза Мэй оказалась первым европейским лидером, которого пригласили посетить Белый дом после смены американского президента. С одной стороны, это большая честь, с другой стороны, у такой ситуации есть свои вызовы и подводные камни.

«Британские парламентарии обдумывают способы предотвратить "жесткий Brexit"». (UK Lawmakers Mull Steps to Halt Hard Brexit, Observer Reports). Кросспартийная группа депутатов британского парламента пытается помешать премьер-министру Британии Терезе Мэй следовать так называемому «жесткому сценарию» при отсоединении страны от ЕС.

The Wall Street Journal: «Маккейн и Грэм заявили, что они поддержат номинанта на должность госсекретаря Тиллерсона» (McCain, Graham Say They Will Back Tillerson’s Nomination for State). Американские сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм заявили в воскресенье, что они готовые поддержать кандидатуру номинанта на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Протесты охватили США в первый день президентства Трампа» (Protests Sweep Across U.S. on Trump’s First Day). Сотни тысяч человек в разных американских городах вышли протестовать против президента США Дональда Трампа. Такое неприятие нового президента наблюдается впервые в современной истории США.