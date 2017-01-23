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23 января 2017, 09:21
банковский сектор Великобритания Дональд Трамп «Единая Россия» недвижимость Сирия США Тереза Мэй
Илья Карпюк

Заголовки утра. 23 января

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Встречают по платежке» предупреждает: налоги компаний могут зависнуть в банках.

«Жилье подскока»: территории возле аэродромов разделят на зоны застройки.

«"Единая Россия" взяла курс на президентские выборы»: партия готова участвовать в выдвижении Владимира Путина даже в технической роли.

РБК в статье «Демократия без экспорта» приводит анализ инаугурационной речи Дональда Трампа.

В 2017 году число дилеров может сократиться еще на 5%, утверждается в статье «Автодилеры выходят».

Когда женщины управляют финансами успешнее, чем мужчины рассказывается в статье «Осторожность против агрессии».

«Известия»: «В Сирии готовы объединить военных и оппозицию против ИГ». При этом в Дамаске считают, что отрядами должны командовать сирийские военачальники.

«Россияне боятся нового оружия и роботов»: роботофобия объясняется страхом потери работы, утверждают психологи.

«Консервативные и религиозные американцы полюбили Россию»: соцопрос показал улучшение отношения части республиканского консервативного электората и протестантов к России после победы Дональда Трампа в президентской гонке.

«Газета.ru» в статье «Столице Подмосковья нашли главу» утверждает, что бывший чиновник администрации президента возглавит Красногорский округ.

«Беспилотным фурам проложили дорогу»: в Подмосковье начинаются тесты беспилотных грузовиков.

Тренер Казарин стал обвиняемым в новом фильме телеканала ARD, в заголовке статьи об этом его слова: «В России 70–80% спортсменов принимают допинг».

The Economist: «Женщины против Трампа. Большие толпы вышли протестовать против Дональда Трампа» (Women against Trump: Vast crowds gather to protest Donald Trump). На следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа толпы протестующих начали собираться в Вашингтоне, а также и по всему миру.

«Гамбийский диктатор: держится» (Gambia’s dictator: Hanging on). Гамбийский диктатор Яйя Джамме держится, несмотря на то, что войска Сенегала пересекли границу. Некоторые, впрочем, считают, что вторжение произошло по ошибке.

Bloomberg: «Приглашение в Белый дом ставит перед Мэй дипломатическую дилемму» (White House Invite Poses Diplomatic Dilemma for May). Премьер-министр Британии Тереза Мэй оказалась первым европейским лидером, которого пригласили посетить Белый дом после смены американского президента. С одной стороны, это большая честь, с другой стороны, у такой ситуации есть свои вызовы и подводные камни.

«Британские парламентарии обдумывают способы предотвратить "жесткий Brexit"». (UK Lawmakers Mull Steps to Halt Hard Brexit, Observer Reports). Кросспартийная группа депутатов британского парламента пытается помешать премьер-министру Британии Терезе Мэй следовать так называемому «жесткому сценарию» при отсоединении страны от ЕС.

The Wall Street Journal: «Маккейн и Грэм заявили, что они поддержат номинанта на должность госсекретаря Тиллерсона» (McCain, Graham Say They Will Back Tillerson’s Nomination for State). Американские сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм заявили в воскресенье, что они готовые поддержать кандидатуру номинанта на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Протесты охватили США в первый день президентства Трампа» (Protests Sweep Across U.S. on Trump’s First Day). Сотни тысяч человек в разных американских городах вышли протестовать против президента США Дональда Трампа. Такое неприятие нового президента наблюдается впервые в современной истории США.

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